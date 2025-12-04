Deviza
Szenved a forint, oda az erő – az euró és a dollár is nagyon drágul

Jelentősen gyengült csütörtök délelőtt a hazai fizetőeszköz. Oda a forint ereje az euróval és a dollárral szemben is.
K. T.
2025.12.04, 12:18
Frissítve: 2025.12.04, 13:39

Oda a forint hét első felében látott jó formája, csütörtök délelőtt számottevő gyengülést mutatott a magyar pénz a főbb devizákhoz képest.

forint, euró, dollár
Oda a forint ereje az euróval és a dollárral szemben is / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal emelkedett, a nap eleji, 381 alatti szintről egészen 382,2 forintig drágult a közös európai fizetőeszköz délig.

A dollárral összevetve is bő 0,3 százalékos hátrányt szedett össze a nap feléig a magyar valuta. A keresztárfolyam 327,7 forintig szaladt fel a déli harangszóig.

A régiós devizákkal szemben sem tudott erőt mutatni a foint. A cseh korona váltási ára 15,8 forinton stagnál, a lengyel zloty váltási árfolyama pedig 0,2 százalékkal magasabban, 90,3 forintnál jár.

Az Erste elemzői kommentárjában felhívja rá a figyelmet, hogy szerdán újabb 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a lengyel jegybank, így már 4,0 százalékon áll az alapkamat. Ezzel tovább nőtt a relatív kamatelőny a hazai 6,5 százalékos szint javára. A kamatkülönbözet emelkedése – bár még nem mutatkozott meg – fokozatosan a forint további erősödésének irányába hat az álmoskönyvek szerint. Kedvező kiskereskedelmi adatok láttak napvilágot októberre vonatkozóan: a vártnak megfelelően jól kezdte a belgazdaság a negyedik negyedévet. Holnap a Fitch döntését várja a piac.

A pesti tőzsdén jó a hangulat, a Fed decemberi kamatvágásával kapcsolatos várakozások támasztják a nemzetközi piacokat, így a magyart is. A BUX 0,3 százalékkal került feljebb, 109 522 pontig. A blue chipek közül a Mol viszi a prímet 1,1 százalékos erősödéssel. A Richter fél százalékkal drágul, az OTP és a Magyar Telekom pedig egyaránt 0,1 százalékkal került feljebb.

