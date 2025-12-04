Szenved a forint, oda az erő – az euró és a dollár is nagyon drágul

Oda a forint hét első felében látott jó formája, csütörtök délelőtt számottevő gyengülést mutatott a magyar pénz a főbb devizákhoz képest.

Oda a forint ereje az euróval és a dollárral szemben is / Fotó: Vémi Zoltán

Az euró jegyzése 0,3 százalékkal emelkedett, a nap eleji, 381 alatti szintről egészen 382,2 forintig drágult a közös európai fizetőeszköz délig.

A dollárral összevetve is bő 0,3 százalékos hátrányt szedett össze a nap feléig a magyar valuta. A keresztárfolyam 327,7 forintig szaladt fel a déli harangszóig.

A régiós devizákkal szemben sem tudott erőt mutatni a foint. A cseh korona váltási ára 15,8 forinton stagnál, a lengyel zloty váltási árfolyama pedig 0,2 százalékkal magasabban, 90,3 forintnál jár.