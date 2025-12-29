Deviza
Kapott egy pofont a forint, de felállt a földről és hamar visszaütött

Jól kezdte a napot a magyar deviza. Aztán kapott egy ütést a forint, majd a gyengülési hullám után hamar visszakorrigált.
Faragó József
2025.12.29, 13:24
Frissítve: 2025.12.29, 13:43

Erős oldalon kezdte a napot a magyar deviza. Ám délután kisebb forintgyengülési hullámot láthattunk. Ezt követően azonban újra erőre kapott a forint.

Pile,Of,Money,,100,Usd,Dollar,Bank,Note,With,Falling
Fotó: 10th Ring / Shutterstock

Némileg erősödött a forint a múlt heti szintekhez képest. Ennek során az euró-forint árfolyama visszakorrigált a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelébe, amely jelenleg 385,30-nál képez meghatározó támaszt, míg az ellenállási szintek 387,40-nál, majd 388,50-nál látszanak a grafikonon.

Az euró-forint reggel 386,7-ig süllyedt, majd 387,15 közelében nyitott.

Ezt követően azonban jött egy gyengülési hullám, mely 388,2-ig tolta fel a kurzust. Vagyis

a jegyzés áttörte a 387,4-es ellenállást.

Ám hamar visszakorrigált 387,2 közelébe a jegyzés, visszatérve a technikai szint alá. És ezt követően oldalazást láthatunk, a kurzus a támasz/ellenállási szintet teszteli. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
387,1467 -0,04%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Hasonló mozgásokat láthattunk a dollár-forint piacán is. Ugyan a 30 napos mozgóátlag alá került a dollár-forint árfolyama, amely 329,28-nál húzódik. És ennek szignifikáns letörése esetén 325 és 327 között adódnak a következő fontos támaszok, például az alsó Bollinger-szalag 325,67-nál látható.

De ma délelőtt 329,6 fölé szúrt a kurzus. Más szóval, a letört támasz visszatesztjének lehetünk tanúi a piacon.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
328,8392 -0,03%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Izgalmas szinteken jegyzik az euró-dollárt is, melynek árfolyama feltapadt az 1,1784-nél húzódó ellenállásra, ahol a 114,6 százalékos Fibo-szint látható. Az MACD technikai indikátor lefelé fordult, de még nem adott eladási jelzést, így nem lehet kizárni az ellenállás áttörését, ez esetben 1,19 felett adódna a következő fontosabb akadály. Alul a 30 és az 50 napos mozgóátlag képez támaszt, 1,1666-nél és 1,1632-nél.

 

