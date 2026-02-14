Tavaly összessen 3,4 milliárd hrivnyát fizetett be a költségvetésbe az OTP ukrán leányvállalata, amely ezért a "tettéért" megkapta az „Adók. Hadsereg. Győzelem” díjat – írja a Pravda. Az ukrán OTP a háború ellenére is tartja a pozícióit.

Ukrajna az OTP-nek hálálkodik: Csányi Sándor bankja annyi pénzt fizetett, hogy kitüntették érte – "Adók. Hadsereg. Győzelem"

Az ukrán OTP az adóbefizetések legnagyobb részét – 2,27 milliárd hrivnyát – a nyereségadó tette ki. A fennmaradó bevételek az áfából, a helyi adókból és díjakból, a nem rezidensek jövedelemadójából, az egyszeri társadalombiztosítási hozzájárulásból, a személyi jövedelemadóból és a katonai adóból származtak.

A lap szerint az OTP Bank magas színvonalú banki szolgáltatásaiért, iparági vezető szerepéért, megbízhatóságáért és becsületes adófizetéséért az „Adók. Hadsereg. Győzelem” díjat kapta Danylo Getmantsevtől, a Verhovna Rada Pénzügyi, Adó- és Vámpolitikai Bizottságának elnökétől.

A díjat Volodimir Mudrij, az OTP Bankvezérigazgatója vehette át. Korábban Daniil Getmantsev arról számolt be, hogy a 2025-ös eredmények alapján az OTP a harmadik helyet szerezte meg a magántőkével rendelkező bankok és a külföldi bankok között a 2025-ben befizetett adók összegét tekintve.

Az OTP BANK-nak még van hová fejlődnie a mérlege megerősítéséért folytatott versenyben. Azonban az, hogy a magánbankok és a külföldi tőkével rendelkező bankok között az adófizetések tekintetében az első három között vagyunk ezekben a kihívásokkal teli költségvetési időkben, tovább erősíti a bank magas működési színvonalát

– mondta Vladimir Mudrji, az OTP BANK igazgatótanácsának elnöke, aki hozzzátette azt is, hogy ez befektetés a hírnevükbe, ügyfeleik és partnereik bizalmába, valamint hosszú távú versenyképességükbe.

A lap megjegyzi azt is, hogy pénzintézet tavaly aktívan támogatta a jótékonysági tevékenységeket, és közel 67 millió hrivnya értékű segítséget nyújtott. A bank szisztematikusan együttműködik olyan jótékonysági szervezetekkel és alapítványokkal, amelyek társadalmilag jelentős programokat valósítanak meg és támogatják az ukránokat, valamint fontos kezdeményezéseket valósít meg saját OTP Bank Helps Ukraine projektjén keresztül is .