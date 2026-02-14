Ukrajna az OTP-nek hálálkodik: Csányi Sándor bankja annyi pénzt fizetett, hogy kitüntették érte – "Adók. Hadsereg. Győzelem"
Tavaly összessen 3,4 milliárd hrivnyát fizetett be a költségvetésbe az OTP ukrán leányvállalata, amely ezért a "tettéért" megkapta az „Adók. Hadsereg. Győzelem” díjat – írja a Pravda. Az ukrán OTP a háború ellenére is tartja a pozícióit.
Az ukrán OTP az adóbefizetések legnagyobb részét – 2,27 milliárd hrivnyát – a nyereségadó tette ki. A fennmaradó bevételek az áfából, a helyi adókból és díjakból, a nem rezidensek jövedelemadójából, az egyszeri társadalombiztosítási hozzájárulásból, a személyi jövedelemadóból és a katonai adóból származtak.
A lap szerint az OTP Bank magas színvonalú banki szolgáltatásaiért, iparági vezető szerepéért, megbízhatóságáért és becsületes adófizetéséért az „Adók. Hadsereg. Győzelem” díjat kapta Danylo Getmantsevtől, a Verhovna Rada Pénzügyi, Adó- és Vámpolitikai Bizottságának elnökétől.
A díjat Volodimir Mudrij, az OTP Bankvezérigazgatója vehette át. Korábban Daniil Getmantsev arról számolt be, hogy a 2025-ös eredmények alapján az OTP a harmadik helyet szerezte meg a magántőkével rendelkező bankok és a külföldi bankok között a 2025-ben befizetett adók összegét tekintve.
Az OTP BANK-nak még van hová fejlődnie a mérlege megerősítéséért folytatott versenyben. Azonban az, hogy a magánbankok és a külföldi tőkével rendelkező bankok között az adófizetések tekintetében az első három között vagyunk ezekben a kihívásokkal teli költségvetési időkben, tovább erősíti a bank magas működési színvonalát
– mondta Vladimir Mudrji, az OTP BANK igazgatótanácsának elnöke, aki hozzzátette azt is, hogy ez befektetés a hírnevükbe, ügyfeleik és partnereik bizalmába, valamint hosszú távú versenyképességükbe.
A lap megjegyzi azt is, hogy pénzintézet tavaly aktívan támogatta a jótékonysági tevékenységeket, és közel 67 millió hrivnya értékű segítséget nyújtott. A bank szisztematikusan együttműködik olyan jótékonysági szervezetekkel és alapítványokkal, amelyek társadalmilag jelentős programokat valósítanak meg és támogatják az ukránokat, valamint fontos kezdeményezéseket valósít meg saját OTP Bank Helps Ukraine projektjén keresztül is .
Az OTP Csoport teljes hozzájárulása az állam és az ukránok megsegítéséhez Ukrajnában 2022 februárja óta meghaladta a 287 millió hrivnyát.
Nagyon megy a szekér az OTP-nél
Csányi Sándor bankja nem panaszkodhat, éppen pénteken jelentette be az Erste, hogy átértékelte az OTP részvények kilátásait. Az osztrák pénzintézet bankszektorelemzője a magasabb nyereség- és osztalék-előrejelzések, illetve a kulcsfontosságú értékelési paraméterek jelentősebb kalibrálása miatt a korábbi
28 000 forintról 43 200 forintra emelte 12 havi árfolyam-várakozását.
Ez 5,5 százalékos hozamlehetőséget jelenthet egyéves távlaton. A mérsékelt potenciál miatt az Erste felhalmozásról tartásra változtatta a vezető magyar blue chipre vonatkozó ajánlását.
Az elemző az elmúlt időszak hatalmas ralija után is lát még némi emelkedési lehetőséget az árfolyamban. Az OTP értékeltsége felzárkózott a közép-kelet-európai versenytársakéhoz.
A szakember ráadásul azzal számol, hogy az OTP rekordot jelentő, 1152 milliárd forintos nettó nyereséget fog elérni 2025-ben, ezért 1050 forintra emelte az osztalék-előrejelzését.
A jelenlegi árfolyamon ez 2,5 százalékos osztalékhozamnak felel meg. Idén már számos elemzőház frissítette az OTP-re vonatkozó tőzsdei előrejelzését. A sort
- a Goldman Sachs nyitotta január közepén 42 000 forintos várakozással,
- amit a Citi 43 900 forintos célára,
- majd a HSBC 46 550 forintos prognózisa követett január végén,
- legutóbb pedig a svájci UBS srófolta fel 46 800 forintra várakozását.