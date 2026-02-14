Deviza
Nem verték nagydobra: egy magyar városban épül elkerülő út, már el is kezdődött a tizennyolcmilliárdos beruházás

Pénteken átadták a kivitelezőnek a beruházás munkaterületét. Az elkerülő út másfél év múlva készülhet el.
Járdi Roland
2026.02.14, 09:15
Frissítve: 2026.02.14, 10:35

Hosszas előkészítési folyamatot követően, pénteken átadták a bajai déli elkerülő út építési területét a kivitelezőknek, írja a Baon.

Nem verték nagydobra: újabb magyar városban épül elkerülő út, már el is kezdődött a 18 milliárdos beruházás / Fotó: Pesthy Márton

Nem verték nagy dobra: egy magyar városban épül elkerülő út, már el is kezdődött a 18 milliárdos beruházás

A bajaiak régi igénye valósulhat meg. A belvárost terhelő átmenő forgalom csökkentését szolgáló beruházás évek óta húzódik. 2023-ban a Magyar Közlönyben tájékoztatták a lakosságot több vidéki útfejlesztésről, köztük a bajai déli elkerülő út előkészítéséről. Majd tavaly nyáron közzétették a közbeszerzési felhívást a projekt kivitelezésére, decemberben pedig Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője jelentette be, hogy 

a kormány biztosította a mintegy 18 milliárd forintos pénzügyi keretet a fejlesztés megvalósításához.

A déli elkerülő a Vaskúti és a Bokodi úti csomóponttól indul az 51-es főút irányába, az egyenletes haladást több körforgalom biztosítja majd.

Bari Bernadett, Baja polgármestere elmondta, több hónapnyi egyeztetés előzte meg a munkaterület átadását. Időközben a projekt műszaki tartalma is bővült, ezáltal még biztonságosabb lehet a közlekedés a jövőben Baján. Többek között a Keleti körút és a Nagy István út kereszteződésében rendre kialakuló, erős forgalomról is gondoskodnak egy körforgalom kiépítésével, ezenfelül a Nagy István úti csomópont és a Bokodi út közti szakasz is megújulhat az újragondolt beruházás jóvoltából.

„A kiegészített fejlesztési elemek jelentősen hozzájárulnak a közlekedésbiztonság javításához és a forgalom zavartalanabb lebonyolításához. Természetesen, ahogy eddig, az önkormányzat az építkezés alatt is folyamatos párbeszédet folytat a kivitelezővel és a minisztérium illetékes szakembereivel” mondta a bajai polgármester a közösségi oldalra feltöltött videójában.

Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára elmondta, a városvezetéssel történt egyeztetések során minden kérdést tisztáztak, így hamarosan megkezdődhet a térség számára fontos beruházás. A kivitelezőknek 18 hónapjuk lesz a projektre, amelynek munkálatai a tervek szerint még februárban megkezdődnek.

A déli elkerülő 2022-ben a beruházási stop áldozata lett

A most elindított beruházás korábban a beruházási stop áldozata lett. Lázár János építési és közlekedési miniszter még 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörését követően függesztett fel 2100 milliárd forint értékben beruházásokat, amiről aztán ősszel egy lista is jelent meg, ami 284 tételt tartalmazott, köztük a bajai déli elkerülőt. A tárcavezető azonban már akkor azt ígérte, hogy amint a költségvetésben lesz elegendő forrás, 2025–2026-ban újraindítják őket. Azóta a kormány kiherdette a 10 éves beruházási keretprogramját, amelynek döntő része közútfejlesztéseket takar.

 

