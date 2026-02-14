Teljes trónharc körvonalazódik a Warnernél: a Paramount belülről szeretné szétzúzni az évezred hollywoodi üzletét – a Netflixnek van oka aggodalomra

Új szakaszába lépett a hollywoodi médiapiac egyik legnagyobb horderejű felvásárlási csatája: a Paramount a Warner Bros. Discovery igazgatótanácsának átalakítására készül, hogy megakadályozza a Netflix 83 milliárd dolláros (mintegy 29 900 milliárd forintos) felvásárlását. A háttérben egy nagyszabású részvényesi küzdelem bontakozik ki, melynek kimenetele a globális film- és streamingpiac erőviszonyait is átrajzolhatja.

Teljes trónharc körvonalazódik a Warnernél: a Paramount belülről szeretné szétzúzni az évezred hollywoodi üzletét / Fotó: NurPhoto via AFP

A Paramount tárgyalásokat folytat a Pentwater Capital Management vezetőjével, Matt Halbowerrel arról, hogy jelöljék őt a Warner igazgatótanácsába. A Pentwater a Warner Bros. Discovery hetedik legnagyobb részvényese , legalább 1,3 milliárd dollár (mintegy 470 milliárd forint) értékű részesedéssel, és korábban már nyilvánosan is támogatta a Paramount rivális ajánlatát. Halbower megerősítette, hogy folytak egyeztetések a jelöléséről, ugyanakkor hangsúlyozta: végleges döntés még nem született.

A konfliktus középpontjában az áll, hogy a Warner Bros. Discovery decemberben megállapodott a Netflixszel üzletága nagy részének értékesítéséről, elutasítva a Paramount 108 milliárd dolláros (közel 38 900 milliárd forintos) ajánlatát, mely a teljes vállalat felvásárlására vonatkozott.

A Paramount célja, hogy a részvényesek támogatásával visszahozza a Warner Bros. Discovery vezetését a tárgyalóasztalhoz.

A tét nem csupán pénzügyi: a Warner Bros. Discovery portfóliójába tartozik többek között a Harry Potter-filmek és a DC Comics franchise is, melyek a globális szórakoztatóipar legértékesebb tartalmai közé tartoznak. A Paramount információk szerint elegendő igazgatót kíván jelölni ahhoz, hogy a 14 tagú igazgatótanács többségét lecserélhesse, bár a végleges jelöltlista még nem ismert.

Cápákként szaggatják szét a Warnert

A részvényesi szavazás kulcsfontosságú lesz: márciusban döntenek a Netflix-ajánlatról, míg az éves közgyűlés – várhatóan a nyáron – alkalmat adhat az igazgatótanács átalakítására. A Paramount arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzák le a Netflix-megállapodást. Ha azonban az ügylet zöld utat kap, az jelentős csapást mérhet a Paramount stratégiájára.