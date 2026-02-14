Deviza
Energiabiztonság: nem várhatnak a piaci szereplők, kritikus határidő közeleg – a következő 10 évről kell döntést hozni

Akkora tárolókapacitást foglaltak le a piaci szereplők a Magyar Földgáztárolónál a következő három tárolói évre, hogy már csak néhány molekulányi szabad hely maradt. A szolgáltatás áprilisban hatályba lépő új tarifái a jelenleginél lassabb kitárolásra ösztönöznek.
VG
2026.02.14., 08:01

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) szabad kapacitásainak 97 százalékát lekötötték a vállalkozások azon a két, decemberi aukción, amelyen a társaság a következő három, tehát a 2028–2029-ig tartó gázév szabad kapacitásait kínálta fel. A vállalkozásoknak, szervezeteknek mielőbb dönteniük kell az azt követő időszak tárolási terveiről is.

tárolás
Változnak a gáztárolás igénybevételének a díjai / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság  Archív

Bőven van hová elspájzolni a készletet a hideg hónapokra

Az MFGT a következő tíz tárolói évre vonatkozó éves igénybejelentéseket 2026. március 2-ig várja. A társaságnak fontos szerepe van a magyarországi gázellátásban, ezen keresztül az energiabiztonság fenntartásában. A földgáz súlya ugyanis több mint 40 százalék az elsődleges energiahordozók között. A téli csúcsigények kielégítésében, az ellátásbiztonság megteremtésében és fenntartásában pedig meghatározó a föld alatti gáztárolók szerepe, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázellátásnak mintegy fele gáztárolókból származik.

Az MFGT mint kereskedelmi földgáztároló vállalat négy föld alatti gáztárolót üzemeltet. Ezek együttes mobilgáz-kapacitása 4,43 milliárd köbméter, napi kitárolókapacitása pedig 49,8 millió köbméter. A társaság az MVM csoport tagja.

A nála kisebb Hexum Földgáztároló Zrt. a kereskedelmi mellett biztonsági készleteket is őriz Szőregen. A létesítmény mobilgáz-kapacitása 1,9 milliárd köbméter, ebből 1,2 milliárd köbméter áll a biztonsági tartalék rendelkezésére. A tárólóból naponta legfeljebb 25 millió köbméter földgáz tárolható ki. A tárolótársaság tulajdonosa a Hexum Holding, amelyet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség ellenőriz.

A gázbiztonságot segítik a tárolás új tarifái

Április 1-jétől új tarifákat kell alkalmazni a gáztároló-infrastruktúra használatakor. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által közzétett, megawattóránkénti egységárak a 2026–2027. tárolói évben a következők:

  • kitárolási forgalmi díj: 52,59 forint (mínusz 19,89 százalék)
  • betárolási forgalmi díj: 187,91 forint (5 százalék)
  • mobilkapacitás szorzó: 0,3127 (1,18 százalék)

A változás kapcsán az MFGT felhívja ügyfelei figyelmét, hogy több változatlan év után módosulnak a technikai arányok a tárolói kapacitásdíj számítására használt képletben mégpedig úgy, hogy

 a változás a jelenleginél gyorsabb betárolásra és lassabb kitárolásra ösztönöz.

A kitárolás tavaly, a negyedik negyedév kezdetén 65 százalékos töltöttségről indult. A tárolók akkor részben már készen álltak a kitárolásra, részben pedig október elején végezték el a szükséges karbantartásokat.

Az érintett hónapokban a kitárolási igények szinte folyamatosan változtak a napi 1 millió és a napi 20 millió köbméter között. Emiatt a tárolók állandóan változó összeállításban üzemeltek, kiszolgálva így az ügyféligényeket. Az év végén a tárolt készlet 45 százalékos volt.

 

Közel a tél vége, apadnak az európai tárolók

Február 12-i állapot szerint a magyarországi föld alatti gáztárolók együttes töltöttsége 39,73 százalék volt. Ezen belül az MFGT létesítményei 25,49 százalékon álltak, a Hexumé 72,95 százalékon. A két társaság által együtt tárolt mennyiség az ország éves gázigénye 28,64 százalékának a kielégítésére elég.

Az egyes országok tárolóinak töltöttségi adataiból csak erősen korlátozva következtethetünk az adott ország energiabintonságára, mert:

  • egyes országok más országok tárolóiban tartják a téli készletüket, például Szerbia, Észtország vagy Litvánia, hiszen a gáztárolás nemzetközi, piaci szolgáltatás.
  • A kisebb készlet, illetve tároló ott sem feltétlenül gond, ahol a gáz szerepe kisebb az ország energiaellátásában. (Svédország, Norvégia, Finnország, Észtország, Lengyelország.)
  • Nem gond ott sem, amely országba több irányból érkezhet nagy mennyiségű vezetékes, illetve cseppfolyós gáz, illetve van érdemi belföldi termelés (Egyesült Királyság).
  • Nagyobb tárolókapacitás esetén (Magyarország) lassabban érhető el a magasabb töltöttség, viszont a kisebb töltöttség is takarhat nagyobb gázbiztonságot.

A Magyarországon betárolt gáz mennyiségének több évre történő összevetését a MEKH havonta frissített diagramja segíti. Ebből leolvasható, hogy a 2026. januárinál csak 2022 januárjában volt kisebb a készlet. Mindazonáltal közeledik a tél vége, az import pedig folyamatos, döntően Oroszországból érkezik.

  

gáztároló töltöttsége

Energiabiztonság: nem várhatnak a piaci szereplők, kritikus határidő közeleg – a következő 10 évről kell döntést hozni

A gáz gyors betárolására ösztönöznek az új tarifák.
3 perc
Manfred Weber

Brutális bírósági csapás Magyarország ellen: példátlan akció, a következmények beláthatatlanok – gondosan időzítették a 10 milliárdos követelést

Két történet, amelyek közül az egyik kezdetét a magyar választásokhoz szabták, de a másik a veszélyesebb.
7 perc
ukrán katonák

Több mint tízmillió ukrán kiesett, begyűjtik, akit az utcán meglátnak: így zajlik a kegyetlen „buszifikácija”

Az ukrán hatóságok embertelen módszerekkel űzik a kényszersorozást.
