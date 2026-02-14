Energiabiztonság: nem várhatnak a piaci szereplők, kritikus határidő közeleg – a következő 10 évről kell döntést hozni
A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) szabad kapacitásainak 97 százalékát lekötötték a vállalkozások azon a két, decemberi aukción, amelyen a társaság a következő három, tehát a 2028–2029-ig tartó gázév szabad kapacitásait kínálta fel. A vállalkozásoknak, szervezeteknek mielőbb dönteniük kell az azt követő időszak tárolási terveiről is.
Bőven van hová elspájzolni a készletet a hideg hónapokra
Az MFGT a következő tíz tárolói évre vonatkozó éves igénybejelentéseket 2026. március 2-ig várja. A társaságnak fontos szerepe van a magyarországi gázellátásban, ezen keresztül az energiabiztonság fenntartásában. A földgáz súlya ugyanis több mint 40 százalék az elsődleges energiahordozók között. A téli csúcsigények kielégítésében, az ellátásbiztonság megteremtésében és fenntartásában pedig meghatározó a föld alatti gáztárolók szerepe, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázellátásnak mintegy fele gáztárolókból származik.
Az MFGT mint kereskedelmi földgáztároló vállalat négy föld alatti gáztárolót üzemeltet. Ezek együttes mobilgáz-kapacitása 4,43 milliárd köbméter, napi kitárolókapacitása pedig 49,8 millió köbméter. A társaság az MVM csoport tagja.
A nála kisebb Hexum Földgáztároló Zrt. a kereskedelmi mellett biztonsági készleteket is őriz Szőregen. A létesítmény mobilgáz-kapacitása 1,9 milliárd köbméter, ebből 1,2 milliárd köbméter áll a biztonsági tartalék rendelkezésére. A tárólóból naponta legfeljebb 25 millió köbméter földgáz tárolható ki. A tárolótársaság tulajdonosa a Hexum Holding, amelyet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség ellenőriz.
A gázbiztonságot segítik a tárolás új tarifái
Április 1-jétől új tarifákat kell alkalmazni a gáztároló-infrastruktúra használatakor. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által közzétett, megawattóránkénti egységárak a 2026–2027. tárolói évben a következők:
- kitárolási forgalmi díj: 52,59 forint (mínusz 19,89 százalék)
- betárolási forgalmi díj: 187,91 forint (5 százalék)
- mobilkapacitás szorzó: 0,3127 (1,18 százalék)
A változás kapcsán az MFGT felhívja ügyfelei figyelmét, hogy több változatlan év után módosulnak a technikai arányok a tárolói kapacitásdíj számítására használt képletben mégpedig úgy, hogy
a változás a jelenleginél gyorsabb betárolásra és lassabb kitárolásra ösztönöz.
A kitárolás tavaly, a negyedik negyedév kezdetén 65 százalékos töltöttségről indult. A tárolók akkor részben már készen álltak a kitárolásra, részben pedig október elején végezték el a szükséges karbantartásokat.
Az érintett hónapokban a kitárolási igények szinte folyamatosan változtak a napi 1 millió és a napi 20 millió köbméter között. Emiatt a tárolók állandóan változó összeállításban üzemeltek, kiszolgálva így az ügyféligényeket. Az év végén a tárolt készlet 45 százalékos volt.
Közel a tél vége, apadnak az európai tárolók
Február 12-i állapot szerint a magyarországi föld alatti gáztárolók együttes töltöttsége 39,73 százalék volt. Ezen belül az MFGT létesítményei 25,49 százalékon álltak, a Hexumé 72,95 százalékon. A két társaság által együtt tárolt mennyiség az ország éves gázigénye 28,64 százalékának a kielégítésére elég.
Az egyes országok tárolóinak töltöttségi adataiból csak erősen korlátozva következtethetünk az adott ország energiabintonságára, mert:
- egyes országok más országok tárolóiban tartják a téli készletüket, például Szerbia, Észtország vagy Litvánia, hiszen a gáztárolás nemzetközi, piaci szolgáltatás.
- A kisebb készlet, illetve tároló ott sem feltétlenül gond, ahol a gáz szerepe kisebb az ország energiaellátásában. (Svédország, Norvégia, Finnország, Észtország, Lengyelország.)
- Nem gond ott sem, amely országba több irányból érkezhet nagy mennyiségű vezetékes, illetve cseppfolyós gáz, illetve van érdemi belföldi termelés (Egyesült Királyság).
- Nagyobb tárolókapacitás esetén (Magyarország) lassabban érhető el a magasabb töltöttség, viszont a kisebb töltöttség is takarhat nagyobb gázbiztonságot.
A Magyarországon betárolt gáz mennyiségének több évre történő összevetését a MEKH havonta frissített diagramja segíti. Ebből leolvasható, hogy a 2026. januárinál csak 2022 januárjában volt kisebb a készlet. Mindazonáltal közeledik a tél vége, az import pedig folyamatos, döntően Oroszországból érkezik.