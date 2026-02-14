Energiabiztonság: nem várhatnak a piaci szereplők, kritikus határidő közeleg – a következő 10 évről kell döntést hozni

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) szabad kapacitásainak 97 százalékát lekötötték a vállalkozások azon a két, decemberi aukción, amelyen a társaság a következő három, tehát a 2028–2029-ig tartó gázév szabad kapacitásait kínálta fel. A vállalkozásoknak, szervezeteknek mielőbb dönteniük kell az azt követő időszak tárolási terveiről is.

Változnak a gáztárolás igénybevételének a díjai / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság Archív

Bőven van hová elspájzolni a készletet a hideg hónapokra

Az MFGT a következő tíz tárolói évre vonatkozó éves igénybejelentéseket 2026. március 2-ig várja. A társaságnak fontos szerepe van a magyarországi gázellátásban, ezen keresztül az energiabiztonság fenntartásában. A földgáz súlya ugyanis több mint 40 százalék az elsődleges energiahordozók között. A téli csúcsigények kielégítésében, az ellátásbiztonság megteremtésében és fenntartásában pedig meghatározó a föld alatti gáztárolók szerepe, hiszen egy hidegebb téli napon az ország földgázellátásnak mintegy fele gáztárolókból származik.

Az MFGT mint kereskedelmi földgáztároló vállalat négy föld alatti gáztárolót üzemeltet. Ezek együttes mobilgáz-kapacitása 4,43 milliárd köbméter, napi kitárolókapacitása pedig 49,8 millió köbméter. A társaság az MVM csoport tagja.

A nála kisebb Hexum Földgáztároló Zrt. a kereskedelmi mellett biztonsági készleteket is őriz Szőregen. A létesítmény mobilgáz-kapacitása 1,9 milliárd köbméter, ebből 1,2 milliárd köbméter áll a biztonsági tartalék rendelkezésére. A tárólóból naponta legfeljebb 25 millió köbméter földgáz tárolható ki. A tárolótársaság tulajdonosa a Hexum Holding, amelyet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség ellenőriz.

A gázbiztonságot segítik a tárolás új tarifái

Április 1-jétől új tarifákat kell alkalmazni a gáztároló-infrastruktúra használatakor. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által közzétett, megawattóránkénti egységárak a 2026–2027. tárolói évben a következők:

kitárolási forgalmi díj: 52,59 forint (mínusz 19,89 százalék)

betárolási forgalmi díj: 187,91 forint (5 százalék)

mobilkapacitás szorzó: 0,3127 (1,18 százalék)

A változás kapcsán az MFGT felhívja ügyfelei figyelmét, hogy több változatlan év után módosulnak a technikai arányok a tárolói kapacitásdíj számítására használt képletben mégpedig úgy, hogy

a változás a jelenleginél gyorsabb betárolásra és lassabb kitárolásra ösztönöz.

A kitárolás tavaly, a negyedik negyedév kezdetén 65 százalékos töltöttségről indult. A tárolók akkor részben már készen álltak a kitárolásra, részben pedig október elején végezték el a szükséges karbantartásokat.