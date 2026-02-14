Szörnyű vádak lengik körül Kapitány István egykori cégét – a Tiszás politikus szerint a cég nem akart kárt okozni

Kapitány István a Shell alelnökeként jelentős vagyonra tett szert és szépen profitált az orosz-ukrán háborúból is felsővezetői részvénycsomagja révén. Az orosz energiáról való leválást erőltető ellenzéki politikus egykori cége ráadásul pont az olcsó orosz gáz helyett javasolt LNG-t is magában foglaló gázüzletágon keresett nagyot.

Kapitány István ma is a Shell érdekeit képviseli? / Fotó: feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

A Shell nyeresége 20022 és 2024 között évente 5-20 milliárd dollárral volt nagyobb, mint a korábbi években, 2022-ben például a cég 40 milliárd dollár profitra tett szert, amit 2023-ban 28,3 milliárd dollár, 2024-ben pedig 23,7 milliárd dollár nyereség követett, így nem csoda, hogy a háború kezdete óta a részvények árfolyama is másfélszeresére ugrott.

A Shell jól keresett az orosz gáz LNG-re cserélésén világszerte, így 2022-ben a cég integrált gázüzletága 22,2 milliárd euró nyereséget termelt, szemben az egy évvel korábbi 8,1 milliárd euróval.

A Shell bűnlajstroma

A Shell bűnlajstroma azonban messze megelőzi a szomszédunkban folyó háborút az Ellenpont írása szerint:

Az 1965 óta kibocsátott széndioxid mennyiség alapján összeállított lista szerint a Royal Dutch Shell a világ 7. legszennyezőbb vállalata, melynek történetét sok egyéb botrány is övezi. A brit Ethical Consumer listáján a Shell bizonyult a legrosszabb vállalatnak 2022-ben és 2023-ban is.

Az olajóriást az 1990-es években elkövetett nigériai gyilkosságok és a Niger-delta elpusztítása miatt is érik vádak. Kilenc, az olajkitermelés és környezetkárosítás ellen tiltakozó aktivistát (az "Ogoni Kilenceket") végeztek ki 1995-ben, a vádak szerint a Shell tudtával és közreműködésével. A vádak szerint a Shell többeket lefizetett azért, hogy hazudjon az aktivistákról, amire hivatkozva a katonai diktatúra kivégezte őket. A vállalat ugyan tagadja bűnrészességét, de 2009-ben mégis 15,5 millió dollárt fizetett egyes áldozatok családjának.

A céget rendszeresen támadják zöldrefestő kampányai miatt, a brit reklámhatóság pedig 2023-ban le is tiltotta a cég egyik kampányát, mely az elektromos tötőhálózatot és a megújuló energiákat helyezte a középpontba, noha a cég eszközbeszerzéseinek túlnyomó többsége, egyes becslések szerint akár 80-90 százaléka is, továbbra is a fosszilis tüzelőanyagok termelését és finomítását célozza. Az olajcéget emellett azzal is vádolják, hogy a kutakon bevezetett "zöld" megoldások (pl. szelektív hulladékgyűjtés a kutakon, bioösszetevők az üzemanyagban) csak elfedik azt a tényt, hogy a cég alapvető üzleti modellje továbbra is a környezetszennyező olajkereskedelmen alapul.

Olyan szakszervezetek mint az IndustriALL pedig számos olyan esetet jegyeztek fel, ahol az olajmulti alvállalkozóinak munkásai, szerződéses dolgozói meghaltak vagy nem kapták meg a tisztességes fizetést. Sorozatosan érkeztek jelentések visszaélésekről és embertelen körülményekről Nigériából, 2017-ben pedig 217 ember halt meg, amikor egy Shell-üzemanyagot szállító tartálykocsi felrobbant Pakisztánban.

Amikor 2022-ben a világ megélhetési válsággal és háborúval küzdőtt, a cég rekordprofitot ért el, és a Shell akkor távozó vezérigazgatója több mint 50 százalékos fizetésemelést kapott, így alapbére 9,37 millió fontra emelkedett.

Az olajóriás az Egyesült Államokban 2024-ben 7 millió dollárt költött politikai lobbitevékenységre, míg az Európai Unióban 4,5-5 millió eurót. Emellett a The Guadian szerint a Shell az Egyesült Királyságban parlamenti képviselőknek is nyújt adminisztratív és PR-támogatást olyan szakmai szövetségeken keresztül, mint az Egyesült Királyság Kőolajipari Szövetsége. Ebben a szervezetben a cég olyan más olaj- és gázipari szereplőkkel működik együtt, mint a BP vagy az ExxonMobil. A vállalat továbbá a Bilderberg-csoportés a Világgazdasági Fórum tagja is.

A Shellt offshore adóelkerülésért és állatkísérletekért is támadták többször.

Kapitány István szerepe a Shellnél

A Tisza-párti politikus 2014 óta globális alelnökként már közvetlen hatással volt az olajmulti működésére, különös tekintettel a folyamatosan zöldre festéssel vádolt mobilitási üzletágra, ráadásul az 1995-ös nigériai botrány idején Dél-Afrikában volt vezető, így szinte testközelből is megtapasztalhatta, mi folyik a fekete kontinensen.