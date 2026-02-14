Deviza
EUR/HUF379,65 +0,11% USD/HUF319,8 +0,13% GBP/HUF436,68 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,12% PLN/HUF90,09 +0,07% RON/HUF74,53 +0,13% CZK/HUF15,64 +0,13% EUR/HUF379,65 +0,11% USD/HUF319,8 +0,13% GBP/HUF436,68 +0,13% CHF/HUF416,49 +0,12% PLN/HUF90,09 +0,07% RON/HUF74,53 +0,13% CZK/HUF15,64 +0,13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Ukrajna
Trump
háború
béke
Oroszország
Zelenszkij

Nagyon rosszul indul a napja Zelenszkijnek, csúnyán megszidta a világ ura a háború miatt: Putyin bezzeg örülhet, most ő a jófiú

Az ukrán elnök felelőssége, hogy nincs béke? Egyértelműen erről beszélt Donald Trump, aki Zelenszkij nyakába varrta, hogy nincs leütve a tűzszünet. Itt azonban nem állt meg a világ leghatalmasabb embere, az amerikai elnök.
Hecker Flórián
2026.02.14, 07:50
Frissítve: 2026.02.14, 08:10

Az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie a háború lezárása érdekében – erről beszélt Donald Trump frissen újságíróknak. Ez biztosan nem az a narratíva, amit Zelenszkij elnök hallani szeretne.

Zelenszkij ukrán elnök (b) és Donald Trump amerikai elnök (j)Amerikai Egyesült Államok, USAUkrajna, orosz-ukrán háború, béke
Zelenszkijnek rossz napja van: csúnyán megszidta a világ ura / Fotó: AFP

Sőt, az amerikai elnök nem állt meg itt és nem csak azt mondta, hogy szerinte az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Zelenszkijnek rossz napja van: csúnyán megszidta a világ ura

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy

a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

Ezt követően kijelentette, hogy "Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el".

Ezt nem lehet másképp értelmezni, minthogy az amerikai elnök egyértelműen az ukrán elnökre hárította a felelősséget, miért nincs még béke Ukrajnában. Ennek Zelenszkij bizonyosan nem örül, Putyin viszont igen, hiszen ez a nyilatkozat egyértelműen őt tünteti fel jófiúként.

Az ukrán érzékelés természetesen merőben más. Az ország hosszú hetek óta szenved, lényegében összefüggő, kiterjedt problémák demoralizálják a lakosságot a vízellátás és fűtés terén. Ukrajnában tél van, hideg és sötét, miután az oroszok szisztematikusan pusztítják – egy néhány napos türelmi időt leszámítva – az ukrán energetikai infrastruktúrát.

Nyilvánvalóan Trump tisztában van a háttérben zajló békefolyamatokkal, így megalapozottan is állíthatja, hogy Zelenszkij nem tesz meg mindent a béke érdekében. Ezt támasztja alá, hogy bár felröppent a hír, hogy az ukrán elnök végre hajlandó választásokat kiírni, utóbb ezt azonnal cáfolta, a kérdést pedig sokadrangúnak ábrázolta.

Az ukrán nyakasságról egyébként Magyarország is sokat tudna beszélni: most éppen – a hírek szerint politikai döntések miatt – lassan egy hónapja nincs rendben a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.

Akárhogy is, az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva Irakkal kapcsolatban is beszélt röviden. Közölte, hogy a miniszterelnök megválasztásának folyamatát figyelemmel kíséri, és hozzátette, hogy a fejleményekhez igazított elképzelések vannak a washingtoni kormány részéről. 

Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra

– állapította meg.

Donald Trump korábban kifogást fogalmazott meg az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Malik személyével szemben, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége "szegénységbe és teljes káoszba" sodorta Irakot.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12814 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu