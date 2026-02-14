Nagyon rosszul indul a napja Zelenszkijnek, csúnyán megszidta a világ ura a háború miatt: Putyin bezzeg örülhet, most ő a jófiú

Az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie a háború lezárása érdekében – erről beszélt Donald Trump frissen újságíróknak. Ez biztosan nem az a narratíva, amit Zelenszkij elnök hallani szeretne.

Zelenszkijnek rossz napja van: csúnyán megszidta a világ ura / Fotó: AFP

Sőt, az amerikai elnök nem állt meg itt és nem csak azt mondta, hogy szerinte az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Zelenszkijnek rossz napja van: csúnyán megszidta a világ ura

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy

a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

Ezt követően kijelentette, hogy "Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el".

Ezt nem lehet másképp értelmezni, minthogy az amerikai elnök egyértelműen az ukrán elnökre hárította a felelősséget, miért nincs még béke Ukrajnában. Ennek Zelenszkij bizonyosan nem örül, Putyin viszont igen, hiszen ez a nyilatkozat egyértelműen őt tünteti fel jófiúként.

Az ukrán érzékelés természetesen merőben más. Az ország hosszú hetek óta szenved, lényegében összefüggő, kiterjedt problémák demoralizálják a lakosságot a vízellátás és fűtés terén. Ukrajnában tél van, hideg és sötét, miután az oroszok szisztematikusan pusztítják – egy néhány napos türelmi időt leszámítva – az ukrán energetikai infrastruktúrát.

Nyilvánvalóan Trump tisztában van a háttérben zajló békefolyamatokkal, így megalapozottan is állíthatja, hogy Zelenszkij nem tesz meg mindent a béke érdekében. Ezt támasztja alá, hogy bár felröppent a hír, hogy az ukrán elnök végre hajlandó választásokat kiírni, utóbb ezt azonnal cáfolta, a kérdést pedig sokadrangúnak ábrázolta.

Az ukrán nyakasságról egyébként Magyarország is sokat tudna beszélni: most éppen – a hírek szerint politikai döntések miatt – lassan egy hónapja nincs rendben a kőolajszállítás a Barátság vezetéken.

Akárhogy is, az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.