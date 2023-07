Az Amazon és az iRobot megállapodtak abban, hogy közel 15 százalékkal csökkentik az árat, amelyet az online kiskereskedelmi óriás fizet a Roomba porszívók gyártójáért. A módosított megállapodás értelmében az Amazon 51,75 dollárt fizet az iRobot minden egyes részvényéért, szemben az eredeti 61 dolláros árral – derül ki a vállalatok közleményéből.

Fotó: Shutterstock

Az üzlet árfolyamváltozását nagyrészt ellensúlyozza az iRobot nettó adósságállományának tervezett növekedése, miután a cég 200 millió dolláros finanszírozási keretet kötött a működésének finanszírozására. Az Amazon tavaly augusztusban jelentette be, hogy 1,7 milliárd dollárért bekebelezi a robotporszívókat és felmosórobotokat gyártó iRobot nevű céget, azonban az üzletet trösztellenes eljárások miatt még nem sikerült lezárni.

A brit mellett az amerikai és az uniós hatóságok is vizsgálódnak: a felügyeleti szervek amiatt aggódnak, hogy az üzlet csökkentheti a versenyt. Az is felmerült, hogy az iRobot eszközei képesek az otthonok feltérképezésére, így az adatokat az Amazon saját céljaira használná fel. Az iRobot még 2002-ben mutatta be Roomba porszívóját: a vezeték nélküli, intelligens porszívó megtanulja és feltérképezi a tereket, hogy eltakarítsa a port és a rendetlenséget. Ugyan piacvezetőnek számít, de az elmúlt években világszerte egyre jobban terjednek a kínai cégek (Evovacs, Xiaomi) készülékei.