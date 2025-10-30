Érezhető az Otthon Start hatása – visszatért a dinamikus növekedési pályára a Masterplast, nagy profitot hozhat az év vége

Javuló teljesítményről számolt be csütörtök reggel a pesti tőzsde építőipari anyagokat gyártó vállalatcsoportja. A Masterplast 2025 harmadik negyedévében 44,5 millió eurós árbevételt ért el, ami 25 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A markáns trendfordulót jelzi, hogy három év után tudott ismét 40 millió euró fölé emelkedni a negyedéves forgalom. Ezalatt az EBITDA 129 százalékkal 3,43 millió euróra nőtt.

Javuló teljesítményről számolt be a Masterplast / Fotó: Masterplast

Az építőipari anyagokat gyártó társaság ezzel együtt továbbra is veszteséges, ennek mértéke azonban lényegesen csökkent, a tavalyi 1,291 mllió euróról 529 ezer euróra.

A javulást

a közép-európai építőipar élénkülése,

a hatékonyabb működés,

a hazai lakossági kereslet növekedése,

valamint az EKR-HEM program felfutása és a HEM-ek értékesítése alapozta meg.

A szeptember az év legerősebb kereskedelmi hónapját hozta, és a vállalat a kedvező folyamatok fennmaradásával számol.

A pozitív trendek és a megrendelésállomány alapján az évzáró időszak várhatóan a 2025-ös év legmagasabb árbevételű és nyereségű negyedévét hozza el a Masterplastnál.

A nyári hónapokat visszafogott piaci aktivitás jellemezte, azonban szeptemberben látható fordulat állt be az építőipari keresletben. A közép-kelet-európai régió országaiban érzékelhetően kedvezőbben alakult a piaci környezet, mint egy évvel korábban. Bár Nyugat-Európában a beruházások továbbra is visszafogott ütemet mutattak, egyes szegmensekben, így az üvegszövet és tetőfólia termékek piacán, a Masterplast a versenytársak rovására tudta növelni piaci részesedését. A vállalat saját gyártókapacitásainak kihasználtsága ezzel párhuzamosan javult, ami érdemben hozzájárult az eredményesség növekedéséhez.

Az Otthon Start hatása is érezhető már

A magyar piacon az állami támogatású programok – köztük az Otthon Start és a Lakhatási Tőkeprogram – keresletélénkítő hatása egyre szélesebb körben érzékelhető. A lakásépítések, elsősorban a családi házépítések terén megindult keresletbővülés, valamint az ingatlanpiaci mozgások pozitívan hatottak az építőanyag-kereskedelem forgalmára is.