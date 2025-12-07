Egyenruhás tőzsdeguruk, földön-vízen-levegőben trédelnek az amerikai katonák
Vagyonokat kerestek az amerikai katonák a technológiai részvényekkel és a bitcoinnal. Teljesen természetes, hogy tőzsdetippeket cserélnek a repülőgép-hordozók fedélzetén, de akár a levegőben is gyakorló repülés közben. Ma már az sem ritka, hogy egyenruhás tőzsdeguruk tolják a tutit a közösségi médiában.
Piacbefolyásoló tényező lett a sereg
Emlékezetes időszak kezdődött a kriptopiacon 2020 őszén. A bikapiac 2021-ben érte el a csúcspontot. A bitcoin ára egy év alatt megnégyszereződött. Elemzők úgy vélik:
a katonáknak nagy szerepük lehetett az árugrásban.
Ha a 2020-as adóbevallásokat nézzük, akkor feltűnő, hogy azok a postai címek, ahol a legmagasabb arányban éltek kriptóba fektető adóbevallók, sok esetben katonai bázisok irányítószámai voltak.
Különösen magas volt a kriptózó adózók aránya néhány légibázis körzetében:
- az Új-Mexikói Holloman légibázison az egyéni jövedelemadó-bevallók 16,3 százaléka,
- a kaliforniai Vandenberg Űrerőbázison 18,1 százaléka,
- míg az arizonai Luke légibázis környékén 19,4 százaléka számolt be kriptobefektetésről.
A statisztikai adatok szerint, a katonák 2022-ben, amikor zuhant a kriptoeszközök árfolyama, kiszálltak erről a piacról.
Fiatalok extra kockázatvállalással
A katonai bázisok kedveznek a befektetési őrületnek. Tele vannak fiatalokkal, akik
oda sem kerülhettek volna, ha nem lennének különösen kockázatvállalóak.
Van fix jövedelmük, amit a szolgálat miatt nem nagyon tudnak elkölteni és a kiképzés kiöli belőlük a tabukat. Bár a fegyveres erők garantált nyugdíjat biztosítanak 20 év után, s Amerikában páratlan munkahelyi biztonságot kínálnak, de nem kiugró a fizetés és elmaradnak az év végi bónuszok.
A hadsereg tagjai régóta aktív befektetők. Régebben a kedvezményes veteránkölcsönökből vásároltak lakásokat. Az 1980-as évek elejének inflációs időszakában pedig a haditengerészek, akik
hónapokat töltöttek a nukleáris tengeralattjárókon bezárva, s volt idejük agyalni: aranyban és gyémántban utaztak.
Az 1990-es évek végétől a technológiai részvények lettek kedveltek a bázisokon.
Egzotikus helyszíneken könnyebb az egyenruhás tőzsdeguruk dolga
Átalakult a katonai befektetési kultúra az elmúlt két évtizedben. Ennek három oka van:
- elterjedt az online kereskedés, ami megkönnyíti a távoli hozzáférést a befektetésekhez,
- megjelentek a jutalékmentes brókerek, mint a Robinhood, ami olcsóvá tette a kisbefektetéseket,
- egzotikus helyszínekre vezényelte a katonákat a terrorizmus elleni háború.
Különösen a harmadik tényező fontos. A 2000-es évek elejétől több százezer katona szállt le távoli bázisokon Irakban és Afganisztánban. Veszélyességi pótlékot kaptak, fizettek nekik a családtól való elszakadásért, s felszabadultak a szövetségi jövedelemadó alól.
Hirtelen több ezer dollár plusz bevételük keletkezett, amivel szabadon rendelkeztek, s alig ellenőrizhető módon fektethették be.