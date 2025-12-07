Egyenruhás tőzsdeguruk, földön-vízen-levegőben trédelnek az amerikai katonák

Vagyonokat kerestek az amerikai katonák a technológiai részvényekkel és a bitcoinnal. Teljesen természetes, hogy tőzsdetippeket cserélnek a repülőgép-hordozók fedélzetén, de akár a levegőben is gyakorló repülés közben. Ma már az sem ritka, hogy egyenruhás tőzsdeguruk tolják a tutit a közösségi médiában.

Teli van tőzsdeguruval egy ilyen anyahajó / Fotó: Jonathan Klein / AFP

Piacbefolyásoló tényező lett a sereg

Emlékezetes időszak kezdődött a kriptopiacon 2020 őszén. A bikapiac 2021-ben érte el a csúcspontot. A bitcoin ára egy év alatt megnégyszereződött. Elemzők úgy vélik:

a katonáknak nagy szerepük lehetett az árugrásban.

Ha a 2020-as adóbevallásokat nézzük, akkor feltűnő, hogy azok a postai címek, ahol a legmagasabb arányban éltek kriptóba fektető adóbevallók, sok esetben katonai bázisok irányítószámai voltak.

Különösen magas volt a kriptózó adózók aránya néhány légibázis körzetében:

az Új-Mexikói Holloman légibázison az egyéni jövedelemadó-bevallók 16,3 százaléka,

a kaliforniai Vandenberg Űrerőbázison 18,1 százaléka,

míg az arizonai Luke légibázis környékén 19,4 százaléka számolt be kriptobefektetésről.

A statisztikai adatok szerint, a katonák 2022-ben, amikor zuhant a kriptoeszközök árfolyama, kiszálltak erről a piacról.

Beszédesek a 2020-as adóbevallások – nagyban trédeltek a katonák, miközben a bitcoin ára megnégyszereződött

Fiatalok extra kockázatvállalással

A katonai bázisok kedveznek a befektetési őrületnek. Tele vannak fiatalokkal, akik

oda sem kerülhettek volna, ha nem lennének különösen kockázatvállalóak.

Van fix jövedelmük, amit a szolgálat miatt nem nagyon tudnak elkölteni és a kiképzés kiöli belőlük a tabukat. Bár a fegyveres erők garantált nyugdíjat biztosítanak 20 év után, s Amerikában páratlan munkahelyi biztonságot kínálnak, de nem kiugró a fizetés és elmaradnak az év végi bónuszok.

A hadsereg tagjai régóta aktív befektetők. Régebben a kedvezményes veteránkölcsönökből vásároltak lakásokat. Az 1980-as évek elejének inflációs időszakában pedig a haditengerészek, akik

hónapokat töltöttek a nukleáris tengeralattjárókon bezárva, s volt idejük agyalni: aranyban és gyémántban utaztak.

Az 1990-es évek végétől a technológiai részvények lettek kedveltek a bázisokon.