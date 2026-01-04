Deviza
Itt a hivatalos bejelentés: felvásárolták az egyik legnagyobb magyar járműgyártót, ő az új tulajdonos – mostantól az egész világ megnyílik előtte

A 129 éves múltra visszatekintő vállalatcsoport nemzetközi szinten is ismert. Immár végleg eldőlt, hogy felvásárolják, a Rába előtt így óriási növekedési potenciál nyílt meg.
Hecker Flórián
2026.01.05, 17:48
Frissítve: 2026.01.05, 18:51

Új tulajdonosa van a Rába Járműipari Holdingnak – derült ki egy hétfőn kora este kiadott közleményből.

Rába Járműipari Holding Nyrt.
Rába: itt a hivatalos bejelentés, felvásárolták / Fotó: Kallus György

Ebben hivatalosan is bejelentették, hogy 

a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része.

A 4iG rögtön ígéretet is tett: nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.

Rába: itt a hivatalos bejelentés, felvásárolták – ő az új tulajdonos

Sikeresen lezárult tehát a Rába Járműipari Holding Nyrt. (Rába) többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlása, a tranzakció minden lényeges zárási feltétele teljesült.

Még októberben vált ismertté, hogy a kormány rendeletében a Rába tranzakcióját három másik tranzakcióval együtt nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette védelmi ipari ellátásbiztonsági szempontok miatt.

A döntés alapján okafogyottá vált a Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlatban nevesített előzetes feltétel, a Gazdasági Versenyhivatal engedélye ahhoz, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Rába Nyrt. felett

Az immár hivatalos ügylet eredményeként a korábbi tulajdonosok,

  • az N7 Holding Zrt.
  • és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-nek (4iG SDT) a tranzakció céljára létrehozott projekttársasága (4iG SDT EGY Zrt.) számára.

A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit.

A Rába új jövőképe a tulajdonosváltást követően a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül.

A 4iG SDT az elmúlt időszakban a CSG Csoporttal, a Tatra Truckszal, valamint a Lockheed Martinnal megkötött stratégiai megállapodásokkal olyan technológiai és piaci hátteret alakított ki, amely lehetővé teszi a Rábának, hogy 

új régiós és nemzetközi piacokon jelenjen meg,

egyúttal érdemben hozzájáruljon a 4iG Csoport védelmi ipari üzletágának növekedési kilátásaihoz is.

Ezt kell tudni a Rábáról

A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:

  1. a futómű-,
  2. az alkatrész-,
  3. a jármű-
  4. és a hajtóműüzletág.

A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.

A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. adózott eredménye a tavalyi első kilenc hónapban

6,346 milliárd forintra nőtt az előző évi 31,730 millió forintról,

az árbevétel ugyanebben az időszakban 5,7 százalékkal 40,660 milliárd forintra ugrott.

Csak a harmadik negyedévben a vállalat árbevétele 11,837 milliárd forint volt, ami éves szinten 0,9 százalékos plusz, míg az adózott eredménye közel nyolcszorosára, a tavalyi 480,065 millió forintról 4,210 milliárd forintra emelkedett.

Korábbi nyilatkozatok szerint az új befektető megjelenése, a modernizációs program keretében zajló tetőszerkezet-korszerűsítés folyamatos előrehaladása, valamint az elindult és azóta is folytatódó stratégiai lépések mind olyan tényezők, amelyek új növekedési pályát nyithatnak meg a vállalat előtt.

A Rába a Tatra Trucks gyártási és fejlesztési központjává válhat, száguldanak a részvények, kilőtt a 4iG is

A győri holding is profitál a Tatra Trucks és a 4iG SDT kizárólagos megállapodásából. Egyebek között az exkluzív képviseletre, közös gyártásra, fejlesztésre és az értékesítésre is kiterjed a két cég megállapodása, mely kiemelt szerepet juttathat a Rába Holdingnak is.

