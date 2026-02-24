Versenyképesség helyett ideológia: az európai jóléti modell gazdasági alapjai kerültek veszélybe

Az Európai Unió működésében nem átmeneti válságjelenségek, hanem évtizedes döntések következményei érnek most össze – hangzott el a Századvég konferenciáján, a Veszélyben az európai jóléti modell című kerekasztal-beszélgetésen. A felszólalók szerint a probléma gyökere az, hogy az uniós intézményrendszer fokozatosan eltávolodott attól a gazdasági racionalitástól, amelyre a közösség eredetileg épült.

A szabályok értelmezése folyamatosan változik, ami kiszámíthatatlanná teszi a gazdasági környezetet / Fotó: Facebook / Nagy István hivatalos oldala

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerint az Európai Unió az elmúlt években „fellazította” saját jogi és gazdasági szövetét. Ennek következménye, hogy a szabályok értelmezése folyamatosan változik, ami kiszámíthatatlanná teszi a gazdasági környezetet. A jogbiztonság gyengülése közvetlenül hat

a beruházási döntésekre,

az ipari tervezésre

és a versenyképességre.

A beszélgetésben Nagy István agrárminiszter hangsúlyosan a mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés szempontjából közelítette meg a kérdést. Felhívta a figyelmet arra, hogy miközben az ipari termelés bizonyos esetekben áthelyezhető más régiókba, addig a mezőgazdaság földhöz kötött ágazat, amelynek leépülése nem visszafordítható. Megfogalmazása szerint az agrárium nemcsak gazdasági ágazat, hanem kritikus infrastruktúra is, amely az ellátásbiztonság alapját jelenti.

Befolyásolják a gazdasági teljesítményt az ideológiai harcok

A felszólalók szerint az uniós döntéshozatal fókusza eltolódott az ideológiai célok irányába, miközben háttérbe szorultak azok a kérdések, amelyek a gazdasági teljesítményt érdemben befolyásolják. A versenyképesség erősítése – ami korábban az uniós politika egyik alappillére volt – mára nem meghatározó szempont sem a szabályalkotásban, sem a stratégiai döntésekben.

A túlszabályozottság problémája különösen élesen jelent meg. Tuzson Bence szerint az uniós joganyag olyan mértékben vált átláthatatlanná, hogy még működő beruházások esetében is előfordul: egy már felépített gyár csak utólag szembesül olyan uniós előírásokkal, amelyek alapvetően befolyásolják a működését. Ez a bizonytalanság strukturálisan rontja az európai gazdaság versenyképességét a globális piacon.