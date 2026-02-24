Az európai hadseregek működésének számos kulcsterülete ma is amerikai technológiára épül, ami egyre intenzívebb vitát vált ki a kontinensen. Miközben Brüsszel és több tagállam a technológiai önállóság erősítését sürgeti, katonai vezetők arra figyelmeztetnek: az amerikai vállalatokkal szembeni túl gyors vagy túlzott korlátozások nemcsak gazdasági, hanem közvetlen biztonsági kockázatot is jelenthetnek Európa számára.

Figyelmeztetnek a nagy katonai vezetők: Európa gyors leválása az amerikai védelemről komoly veszélyekkel járhat / Fotó: Anelo

Az európai fegyveres erők kritikus rendszereinek jelentős része amerikai szoftverekre, felhőszolgáltatásokra és hálózatokra épül. Nem csupán az amerikai gyártású fegyverrendszerek – például a Lockheed Martin által fejlesztett Aegis lég- és rakétavédelmi rendszer – jelentenek függőséget, hanem a kommunikáció, a hírszerzés, az adatkezelés és a parancsnoki rendszerek mögötti digitális infrastruktúra is. Több európai haditengerészet már most is az Aegis rendszerre támaszkodik, és a német haditengerészet számára fejlesztett új F127-es légvédelmi fregatt is erre a technológiára épül.

Egy névtelenséget kérő európai katonai tisztviselő szerint a technológiai szuverenitásról szóló politikai diskurzus nem reális és nem segítőkész, mivel a legtöbb európai platform amerikai háttérrendszerekre támaszkodik.

Rövid távon tehát nem kivitelezhető az érdemi leválás.

A téma politikai súlyát növelte Donald Trump amerikai elnök változó hangvétele a transzatlanti biztonsági együttműködésről, valamint az a korábbi kijelentése, melyben nem zárta ki Grönland megszerzésének lehetőségét. A fejlemények több európai fővárosban – különösen Párizsban – felerősítették az önálló védelmi és technológiai képességek gyorsabb kiépítésére irányuló törekvéseket.

Emmanuel Macron francia elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián arról beszélt, hogy Európának fel kell gyorsítania geopolitikai önállóságának kiépítését, külön kiemelve a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika területét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette: tavasszal „technológiai szuverenitási csomagot” terjesztenek elő, amely csökkentené az Európai Unió függőségét az amerikai felhőszolgáltatóktól, és ösztönözné az európai technológiai vállalatokat.