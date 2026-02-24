Deviza
Hogy reagált a magyar tőkepiac a kamatvágásra?

Bekövetkezett, amire mindenki számított. A forint meg sem rezdült, az OTP és a Mol folytatja a lejtmenetét.
Murányi Ernő
2026.02.24, 16:44
Frissítve: 2026.02.24, 17:56

A forint és a pesti börze is meglehetősen visszafogottan reagált az első fél órában a Magyar Nemzeti Bank másfél év utáni első kamatvágására, amelynek eredményeként az alapkamat 25 bázisponttal, évi 6,25 százalékra csökkent.

forint
A forint meg sem rezdült, sőt erősödött /  Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egyrészt az elemzői várakozások is ezt a döntést valószínűsítették, másfelől Varga Mihály jegybankelnök kommunikációja világossá tette, hogy továbbra is jellemző marad az óvatos megközelítés a monetáris tanácsra, s a kamat leszállításával nem kívánnak kamatcsökkentő ciklust indítani.

A forint továbbra is enyhe pluszban tartózkodik a hétfői záróárfolyamhoz mérten, fél négy körül az eurót 379,05 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. Sőt, később a közösségi deviza árfolyama 378,7 forintra süllyedt.

A BUX ugyan továbbra is lefelé tart, a magyar tőzsde vezető indexe másfél százalékkal, 125 078 pontra esett, ám nem gyorsult a lejtmenet.

Az OTP és a Mol a két nagy vesztes a blue chipek közül. A Molról lehangoló elemzői vélemény jött ki kedden, az OTP pedig az európai bankokkal karöltve kerül egyre mélyebbre. Az Unicredit például 2,2 százalékot adott le délutánig.

A legnagyobb magyar bank árfolyama napközben szintén 2,2 százalékkal, 39 200 forintig csökkent, míg a Mol kurzusa 3,1 százalékkal, 3456 forintra zuhant.

A Richter eközben 0,25 százalékkal, 11 850 forintra drágult, ami csupán 20 forinttal marad a múlt héten felállított történelmi rekordja alatt.

A Magyar Telekom pedig 2,3 százalékkal, 2035 forintig lőtt ki, igaz, korábban járt már 3 százalékos pluszban is a papír. Elemzői értékelések szerint a Magyar Telekom újra osztalékpapírrá válik, kiemelkedő részvényesi javadalmazással (osztalék plusz részvény-visszavásárlás), azaz még fontosabb, hogy milyen hozamkörnyezet övezi.        

