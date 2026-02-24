Hogy reagált a magyar tőkepiac a kamatvágásra?

A forint és a pesti börze is meglehetősen visszafogottan reagált az első fél órában a Magyar Nemzeti Bank másfél év utáni első kamatvágására, amelynek eredményeként az alapkamat 25 bázisponttal, évi 6,25 százalékra csökkent.

A forint meg sem rezdült, sőt erősödött / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egyrészt az elemzői várakozások is ezt a döntést valószínűsítették, másfelől Varga Mihály jegybankelnök kommunikációja világossá tette, hogy továbbra is jellemző marad az óvatos megközelítés a monetáris tanácsra, s a kamat leszállításával nem kívánnak kamatcsökkentő ciklust indítani.

A forint továbbra is enyhe pluszban tartózkodik a hétfői záróárfolyamhoz mérten, fél négy körül az eurót 379,05 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. Sőt, később a közösségi deviza árfolyama 378,7 forintra süllyedt.