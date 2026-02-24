Ukrajna ezzel a hárompontos tervvel kényszerítené tárgyalóasztalhoz Oroszországot

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter nyilvánosságra hozta kedden azt a tervet, amelynek célja, hogy rákényszerítse Oroszországot a háború befejezéséről szóló megállapodásra. A három pontból álló ukrán terv első pontja Ukrajna légterének lezárását érinti.

Ukrajna három pillérre épülő stratégiát hirdetett meg a háború lezárásának kikényszerítésére / Fotó: NurPhoto via AFP

Fedorov szerint a legfőbb prioritás a polgári lakosság és az infrastruktúra védelme az orosz támadásokkal szemben. „Célunk, hogy valós időben azonosítsuk a légi fenyegetések 100 százalékát, és legalább a rakéták és drónok 95 százalékát elfogjuk. Már elindult egy többszintű, kis hatótávolságú légvédelmi rendszer létrehozása és az elfogóeszközök bővítése. Fontos szervezeti változások is kezdetüket vették. Ezek az első lépések a Sahíd drónokkal szembeni rendszerszintű fellépés és városaink stabil védelme felé. Ha a légtér teljes védelem alatt áll, akkor az ország működik” – emelte ki Telegram-bejegyzésében a miniszter.

Közlése szerint a terv második pontja Oroszország megállítása szárazföldön, tengeren és a kibertérben. Elmondta, hogy az orosz fél a donyecki területen egy négyzetkilométernyi ukrán földért 156 katonát veszít. Ukrajna ezt a mutatót 200 elesett katonára kívánja emelni. „Ez az a veszteségi szint, amely mellett az előrenyomulás lehetetlenné válik” – jegyezte meg.

A terv harmadik pontja az orosz gazdasági szektorra gyakorolt nyomást érinti. A tárcavezető kifejtette, hogy a háború addig folytatódik, amíg Oroszországnak van pénze lőszerre, a katonák szerződéses kifizetéseire és propagandára. „E forrás fő bevételi alapja a kőolaj” – mutatott rá.

Fedorov hangsúlyozta, hogy a terv minden egyes pontjához Ukrajnának konkrét, mérhető céljai és eredményei vannak. A védelmi minisztérium vezetője szerint három fő irány mentén kívánják megvalósítani a tervet:

Partnerségek, kölcsönösen előnyös együttműködés annak érdekében, hogy már idén rekordösszegű nemzetközi támogatást érjenek el drónok beszerzésére, a katonák stabil juttatásainak biztosítására, a légvédelem és más védelmi rendszerek megerősítésére. Technológiai fölény. Legalább tíz lépéssel az ellenség előtt járni mindenféle technológia terén. A háború matematikája. A Delta rendszernek köszönhetően már most minőségi adatokat kapnak a harctérről. A következő lépés az adatok döntő erővé alakítása.

Vladiszlav Volosin, az ukrán déli erők szóvivője az Ukrinform állami hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy az ukrán erők teljes mértékben ellenőrzésük alatt tartják a Zaporizzsja megyei Ternuvate települést, annak ellenére, hogy az orosz csapatok állításuk szerint elfoglalták azt.