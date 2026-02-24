Friss kijózanító adat érkezett: 1000 forintos lesz a benzin? Kiderült, hogy mi lenne velünk orosz olaj nélkül

A nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán közzétett ábrákon elsősorban az orosz Urál típusú nyersolaj és a Brent olaj árkülönbözetéről, valamint a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás üzemanyagárakra gyakorolt hatásáról közölt friss adatokat.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az üzemanyagok árát érintő fontos adatokat közölt Facebook oldalán / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A miniszter közlése szerint a Barátság kőolajvezetéken történő szállítás tartós elakadása esetén Magyarországon 1000 forintot meghaladó üzemanyagárak alakulhatnának ki.

A miniszter az alapanyag drágulására is hivatkozik

Nagy Márton szerint a Brent olaj tőzsdei ára 71,7 dollár (hozzávetőleg 26–27 ezer forint) hordónként, míg az Urál (Primorsk FOB) 47,5 dollár (mintegy 17–18 ezer forint). Ez mintegy 51 százalékos különbség a Brent javára.

Ha az orosz eredetű olajat drágább, tengeri szállítású forrás váltaná ki, az a beszerzési ár emelkedésén keresztül a hazai üzemanyagárakban is megjelenne.

A logisztikai költségek ugrásszerű növekedése

A miniszter által megosztott ábra a logisztikai költségnövekedést emeli ki. Az Adria-kőolajvezetéken keresztüli szállítás – amely Horvátország felől érkezik – a grafika szerint akár kétszer annyiba kerülhet, mint a Barátság-vezetéken történő import, ráadásul az omisalji betáplálási pontig tengeri úton kell eljuttatni a nyersolajat.

Ez a költségszerkezet érdemben befolyásolhatja a finomítói beszerzési árakat.

Az Adria-vezeték nem bírna többet

A miniszter érvei között szerepelt az is, hogy az Adria-vezeték kapacitása a grafika szerint évi 14–15 millió tonna lehet, miközben eddig legfeljebb évi 2 millió tonna érkezett rajta keresztül, míg a Barátság-vezetéknek évi 22 millió tonna a kapacitása.

A különbség arra utal, hogy az alternatív útvonal teljes kihasználása technikai és szervezési kihívásokat vethet fel.

A régióban akár 10 százalékkal csökkenhetne a helyben előállított üzemanyag mennyisége az orosz olaj teljes kiesése esetén, mivel a hazai és régiós finomítók – köztük a Mol létesítményei – alapvetően orosz típusú nyersolaj feldolgozására lettek optimalizálva. A technológiai átállás jelentős beruházást igényel és időigényes lenne, valamint működési kockázatokat hordozna.