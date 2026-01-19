Belefulladnak a szeszbe a gyártók, akár árháború is kirobbanhat
Bajban vannak a világ vezető szeszfőzői, miután a koronavírus-járvány alatt megugró keresletre a termelés növelésével válaszoltak, ám mire az új üzemek felpörögtek volna, a fogyasztók elfordultak az alkoholtól.
Túl sok alkohol gyűlt fel a gyártóknál
A Financial Times az öt legnagyobb tőzsdén jegyzett szeszgyártó – a Diageo, a Pernod Ricard, a Campari, a Brown Forman és a Rémy Cointreau – készleteit és helyzetét vizsgálta, amiből kiderült, hogy drámai mennyiségű ital halmozódott fel a cégeknél. A vállalatok jelentései szerint a készletállomány több mint egy évtizede nem látott csúcsra ért fel.
A francia konyakgyártó Rémy Cointreau esetében az 1,8 milliárd eurót kitevő készletállomány a cég éves forgalmának közel duplája és szinte azonos a cég piaci kapitalizációjával.
A felhalmozott alkoholba fulladó cégek helyzetét a magas adósságállomány is nehezíti, ami az árháború kockázatát is előrevetítheti.
A Diageo 8,6 milliárd dollárt kitevő készletállománya az éves bevétel 43 százalékának felel meg, noha ez az arány 2022-ben még csak 34 százalék volt. A pandémia alatt megugrott szeszfogyasztásra a cégek ráadásul nem feltétlenül tudtak gyorsan reagálni, hiszen számos konyakot vagy whiskyt évekig érlelnek, mielőtt piacra dobnák.
Mire megérkezett a kínálat, elpárolgott a kereslet
Az elszabadult infláció azonban kijózanítóan hatott a fogyasztókra, így a gyártók által remélt kereslet sem érkezett meg, miközben a befektetők azon vitatkoznak, hogy az alkoholfogyasztás visszaesése ciklikus vagy épp strukturális jelenség-e. A gyártóknak ebben a környezetben kell nem egy termék esetében megjósolni azt, hogy évek múlva mekkora lesz a kereslet.
A legkirívóbb eset a francia brandyt érintette, ahol tavaly februárban az export 72 százalékot zuhant éves alapon. A konyakgyártóknak ráadásul azzal is meg kell küzdeniük, hogy Kína az Európai Unióval folytatott vitájában 34,9 százalékos vámmal sújtotta a francia konyakot, bár ez alól mentességet élvez a Pernod Ricard, az LVMH és a Rémy Cointreau, ha hajlandó meghatározott áron adni termékeit.
A befektetők számára az is fejfájást okozhat, hogy a magas készletek árversenyt hozhatnak, hogy a gyártók kiárulják a nagyra hízott készleteket. A Rémy Cointreau vezérigazgatója, Franck Marilly arra hívta fel a figyelmet, hogy
míg a járvány idején az Egyesült Államokban 45 dollárt kértek egy üveg Hennessyért, addig mára a konyak ára 35 dollárra csökkent.
Mindeközben az elmúlt évtizedben hírességek által fémjelzett tequilamárkák sikere után is elérkezett a másnap, így az új termelési kapacitások pont akkor készültek el, amikorra elpárolgott a kereslet. 2024 decemberére Mexikóban már több mint félmilliárd literre duzzadtak a készletek, ami csaknem egyenlő az ország éves termelésével.
A Nielsen adatai szerint az amerikai szeszfogyasztás a tavalyi év utolsó négy hetében 3,4 százalékkal csökkent, ami gyorsuló ütemet jelent a megelőző négy hét 2,4 százalékos csökkenése után. Egyelőre a gyártók elkerülték a korábbi hasonló helyzetekben tapasztalt leárazásokat, ám a magas adósságállomány vagy épp a tárolási költségek mellett kétséges, hogy ez meddig tartható. Több gyártó pedig a termelés szüneteltetése mellett döntött, amíg nem apadnak a készletek.
Elemzők szerint azonban ennek is megvannak a kockázatai, hiszen ha a fogyasztók visszatérnek, akkor az készületlenül érheti a vállalatokat.