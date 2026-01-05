Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF91,27 0% RON/HUF75,48 -0,17% CZK/HUF15,91 0% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF441,5 +0,09% CHF/HUF413,91 +0,04% PLN/HUF91,27 0% RON/HUF75,48 -0,17% CZK/HUF15,91 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 039,25 +0,91% MTELEKOM1 802 +0,55% MOL2 982 +1,41% OTP35 480 +1,07% RICHTER9 875 +0,1% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 260 0% BUMIX10 084,4 +0,62% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 520,16 +1,75% BUX112 039,25 +0,91% MTELEKOM1 802 +0,55% MOL2 982 +1,41% OTP35 480 +1,07% RICHTER9 875 +0,1% OPUS549 0% ANY7 100 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5 260 0% BUMIX10 084,4 +0,62% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 520,16 +1,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nemesfém
arany
befektetés
árfolyam

Elképesztő, ami az arannyal történt, minden összeállt a történelmi ralihoz: szinte minden befektetésre köröket vert

Rekordok, hirtelen esések és nehezen értelmezhető piaci jelzések jellemezték a 2025-ös befektetési környezetet. Az arany ismét a reflektorfénybe került, miközben sok befektető számára egyszerre jelentett menedéket és komoly dilemmát. A látványos ármozgások mögött összetett gazdasági és geopolitikai folyamatok húzódtak meg. De vajon mit üzent mindez azoknak, akik figyelték – vagy épp tartották – a nemesfémet?
Ballagó Dániel
2026.01.05, 08:00

2025-re az arany ismét a befektetők egyik központi témájává vált: a legtöbb nagy piacadat szerint az aranyár történelmi csúcsokat döntögetett, miközben idén összességében 40-45 százalék körül emelkedett 2024-hez képest. Ez nem mindennapi teljesítmény: az arany korábban legutóbb évtizedekkel ezelőtt, 1979-ben produkált hasonló mértékű emelkedést, és idén az árfolyam unciánként akár 4400 dollár környékéig is elkúszott. Az év során azonban nem volt „egyenes” felfelé ívelés: a piac tapasztalt erőteljes korrekciókat és rövid eséseket is – például egy nap alatt közel 6 százalékos zuhanást is láthattunk.

Gold,Bars,On,Nugget,Grains,Background,,Close-up, arany, aranytartalék, Kína
Az arany idei éve – rekordok, esések és befektetői dilemmák / Fotó: Shutterstock

Mi hajtotta az arany árát 2025-ben?

2025-ben több, egymással összefüggő tényező alakította az arany piaci árát:

  1. Globális bizonytalanság: a geopolitikai feszültségek és a világgazdaság lassulásának kockázata miatt a befektetők gyakran „biztonságos menedéknek” tekintik az aranyat. Különösen az Oroszország–Ukrajna-konfliktus és a Közel-Keleten fennálló bizonytalanságok növelték a keresletet.
  2. Kamatpolitika és monetáris laza környezet: a világ központi bankjai, különösen az amerikai Federal Reserve-hez kötődő várakozások, kamatvágás irányába mozdultak el 2025 során. Alacsonyabb kamatok mellett az olyan nem kamatot fizető eszközök, mint az arany, versenyképesebbek lesznek.
  3. Központi bankok aranyvásárlása: több központi bank – például Kína, India és Törökország – tovább növelte aranytartalékait 2025-ben. Ez nemcsak az árfolyam alátámasztását segítette, hanem a dollárfüggés csökkentésére irányuló diverzifikációs törekvéseket is tükrözi.
  4. Gyenge dollár és inflációs félelmek: a dollár viszonylagos gyengülése az év során könnyebbé tette a nemzetközi befektetők számára az aranyvásárlást, miközben a világ több pontján fennálló inflációs aggodalmak az értékőrző befektetések iránti keresletet erősítették.

Árfolyammozgások 2025-ben – a számok tükrében

Az árfolyam több alkalommal is történelmi csúcsra emelkedett, unciánként akár a 4400 dolláros szintet is elérve, ezzel sorra döntve meg a korábbi rekordokat.

A szakértői elemzések szerint az arany éves erősödése meghaladta a 40 százalékot, ami rendkívül erős növekedésnek számít a nemesfémek piacán. Az emelkedő trend ugyanakkor nem volt zökkenőmentes: az év során több alkalommal is jelentősebb, rövid távú visszaesések tarkították az árfolyam alakulását, ami fokozott volatilitást és ezzel együtt befektetői kockázatot jelentett. Magyarországon forintban számolva is látványos volt a drágulás, hiszen a szeptemberi csúcsok idején az arany grammonkénti ára többször is átlépte a 40 ezer forintot.

Mindez azt jelenti, hogy azok a befektetők, akik az év elején aranyba helyezték megtakarításaikat, jelentős árfolyamnyereséget érhettek el – feltéve, hogy a piaci korrekciókat megfelelően tudták kezelni.

Hogyan gondolkodnak a befektetők?

Közben a technikai szemléletű piaci szereplők a fokozott volatilitást rövid távú kereskedési lehetőségként használják ki, míg a hosszabb távon gondolkodó befektetők továbbra is „biztonságos menedékként” tekintenek az aranyra, és portfóliójuk stabilizáló elemeként tartják azt. Összességében az arany 2025-ben is meghatározó befektetési eszköz maradt, ugyanakkor – mint minden befektetés esetében – itt is kiemelt szerepe van a tudatos kockázatkezelésnek és a hosszú távú szemléletnek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu