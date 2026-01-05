Elképesztő, ami az arannyal történt, minden összeállt a történelmi ralihoz: szinte minden befektetésre köröket vert

A szakértői elemzések szerint az arany éves erősödése meghaladta a 40 százalékot, ami rendkívül erős növekedésnek számít a nemesfémek piacán. Az emelkedő trend ugyanakkor nem volt zökkenőmentes: az év során több alkalommal is jelentősebb, rövid távú visszaesések tarkították az árfolyam alakulását, ami fokozott volatilitást és ezzel együtt befektetői kockázatot jelentett. Magyarországon forintban számolva is látványos volt a drágulás, hiszen a szeptemberi csúcsok idején az arany grammonkénti ára többször is átlépte a 40 ezer forintot.

Mindez azt jelenti, hogy azok a befektetők, akik az év elején aranyba helyezték megtakarításaikat, jelentős árfolyamnyereséget érhettek el – feltéve, hogy a piaci korrekciókat megfelelően tudták kezelni.

Hogyan gondolkodnak a befektetők?

Közben a technikai szemléletű piaci szereplők a fokozott volatilitást rövid távú kereskedési lehetőségként használják ki, míg a hosszabb távon gondolkodó befektetők továbbra is „biztonságos menedékként” tekintenek az aranyra, és portfóliójuk stabilizáló elemeként tartják azt. Összességében az arany 2025-ben is meghatározó befektetési eszköz maradt, ugyanakkor – mint minden befektetés esetében – itt is kiemelt szerepe van a tudatos kockázatkezelésnek és a hosszú távú szemléletnek.