Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban

Nem várakozunk többet fél napig Für Elisre, ha hívjuk a bankot – rekordidő alatt kötelesek kapcsolni egy élő embert, 0-24-ben

Eltűnt a pénz a számláról? Mostantól nem kell percekig zenét hallgatva várakozni a banki ügyfélszolgálaton. Banki csalás esetén a pénzintézeteknek a nap 24 órájában, legfeljebb két percen belül élő ügyintézőt kell adniuk a bajba jutott ügyfeleknek. Az MNB új elvárásai gyökeresen átalakítják a telefonos bejelentések kezelését, és érezhetően az ügyfelek kezére játszanak. A gyors reagálás nemcsak idegeskedést, hanem komoly pénzveszteséget is megelőzhet.
Ballagó Dániel
2026.01.19, 10:30
Frissítve: 2026.01.19, 10:30

Ha lenullázzák a számlát, nincs idő zenét hallgatni a telefonban: a bankoknak legfeljebb két percen belül élő ügyintézőhöz kell kapcsolniuk a bajba jutott ügyfeleket. A pénzforgalmi törvény friss módosítása és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetői körlevele alapjaiban rajzolja át a banki telefonos ügyfélszolgálatok működését – különösen a csalásokkal kapcsolatos bejelentéseknél.

Új MNB-elvárás: gyorsabb segítség jár banki csalás esetén / Fotó: Shutterstock

0–24-ben, élőhanggal, ingyen – nincs kibúvó

Az új szabályok szerint a fogyasztók a hét minden napján, napi 24 órában, díjmentesen jelenthetik be, ha pénzforgalmi visszaélés áldozatává váltak.

A bankoknak ezt telefonon, élőhangos ügyintézővel kell biztosítaniuk – nem automatával, nem visszahívással, nem „majd holnap” alapon.

A bejelentés során az ügyfél akár azonnal kezdeményezheti bankkártyája vagy netbanki hozzáférése letiltását, vagyis a gyors reagálás konkrét pénzügyi veszteségeket előzhet meg.

Két perc – ennyit ér egy ügyfél türelme

Az MNB egyértelmű elvárást fogalmaz meg:
 

a hívás sikeres felépülésétől számítva legfeljebb két perc telhet el, mire az ügyfél élő ügyintézővel beszélhet, ez mostantól nem ajánlás, hanem felügyeleti mérce.

Ennek érdekében a bankoknak:

  • a forgalmas időszakokhoz igazodó létszámot kell biztosítaniuk,
  • külön, felkészült ügyintézőket kell kijelölniük csalásbejelentések kezelésére,
  • és el kell kerülniük minden „indokolatlan késedelmet”.

Még ha csúcsidőben és tömegesen is telefonálnak az ügyfelek, akkor sem lehet alultervezni a kapacitást.

A csalásbejelentés nem reklám – első gomb, elsőbbség

A jegybank a telefonos menürendszereket sem kíméli.

Az elvárás szerint:

  • a csalásbejelentésnek az elsőként elhangzó, úgynevezett „0-s” menüpontban kell szerepelnie,
  • az ügyfélnek minden reklám és promóció meghallgatása előtt lehetőséget kell kapnia a bejelentésre,
  • a kapcsolás előtti tájékoztatás során csak a jogszabályban kötelező információk hangozhatnak el.

Vagyis nincs több hosszas adatkezelési monológ és hitelkártya-ajánlat, miközben épp eltűnik a pénz a számláról.

Nem elég a telefon – a honlapon is rendet kell tenni

Az MNB elvárja, hogy a bankok honlapjukon:

  • jól látható, kiemelt helyen tegyék közzé a telefonos menürendszer struktúráját,
  • feltüntessék a visszaélések bejelentésére szolgáló külön telefonszámot (ha van),
  • és egyértelműen segítsék az ügyfelet a gyors tájékozódásban.

Fontos biztonsági elem az is, hogy ha a netbanki vagy mobilbanki hozzáférés letiltható digitálisan, annak feloldása már csak személyesen vagy telefonon történhet – így nehezebb visszaélni az ellopott adatokkal.

A csalók pénzgyűjtő számlái is célkeresztben

A jegybank „jó gyakorlatként” elvárja, hogy a bankok nem ügyfelektől érkező jelzéseket is fogadjanak, ha egy adott bankszámláról felmerül a gyanú, hogy azt csalók használják pénzgyűjtésre vagy tranzitállomásként. Ez szintén különösen fontos, hiszen a visszaélések jelentős része nem egyetlen bankon belül zajlik, hanem több pénzintézeten keresztül.

KiberPajzs a főoldalon – nem csak dísznek

Az MNB emlékeztet:

már 2024 márciusában előírta, hogy a bankok honlapjuk nyitóoldalán helyezzenek el egy „Online csalással kapcsolatos információk” feliratú bannert.

Ennek egy olyan aloldalra kell vezetnie, ahol az ügyfelek:

Az oldalon szerepelnie kell a KiberPajzs együttműködésre vonatkozó felhívásnak is, amely több hatóság és piaci szereplő közös védelmi kezdeményezése.

A banki telefon többé nem lehet zsákutca

A jegybanki üzenet világos: csalás esetén a gyorsaság nem kényelmi kérdés, hanem fogyasztóvédelmi alapelv. A bankok telefonos ügyfélszolgálata eddig sok ügyfél számára inkább akadály volt, mint segítség – mostantól azonban mérhető, ellenőrizhető és számonkérhető elvárásoknak kell megfelelnie. Aki pedig nem veszi fel időben a telefont, az könnyen a felügyelet figyelmének középpontjába kerülhet.

