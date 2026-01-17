Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF332,12 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,08% RON/HUF75,67 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF332,12 0% GBP/HUF444,44 0% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,22 -0,08% RON/HUF75,67 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
portfólió
részvény
BAMOSZ
kötvény
befektetés
befektetési alap

Pénzeső hullott a népszerű befektetésre, ezermilliárd forintot termelt a magyaroknak

Csúcson zárta az évet a hazai alapkezelői szektor, amely közel 3000 milliárd forinttal gyarapodott egy év alatt. A befektetési alapokba öntött minden második forint egy újabbat fialt 2025-ben.
K. T.
2026.01.17, 06:27
Frissítve: 2026.01.17, 06:28

Újabb sikerévként könyvelheti el a 2025-ös esztendőt a hazai alapkezelői szektor. A befektetési alapok vagyona minden eddiginél nagyobbra hízott az év során a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adatai szerint.

befektetés, befektetési alapok, Bamosz
Jól teljesített tavaly az alapkezelőknél fialtatott befektetés / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A BAMOSZ-tagok által kezelt vagyon 20 820 milliárd forintra emelkedett a tavalyi év végére, ami 16,4 százalékos bővülést jelent.

Pénzeső hullott a kedvelt befektetésre, rengeteget lehetett vele keresni 2025-ben

A befektetési jegyekben fialtatott vagyon összértéke 2930 milliárd forinttal nőtt 2025-ben. Az alapkezelőknél 1852 milliárd forint megtakarítást kötöttek le az ügyfelek, ami mintegy ötödével – valamivel több mint félezer milliárd forinttal – marad el az egy évvel korábbi tőkebeáramlástól.

A kedvező piaci árfolyammozgások és a portfóliómenedzserek tevékenysége tavaly együttesen 1078 milliárd forint hozamot termelt a befektetési alapok tulajdonosainak.

Az év utolsó hónapjában is kitartottak az állampapírok legfőbb vetélytársának számító befektetési alapok mellett a magyarok. Az eszközosztályba 310 milliárd forint érkezett decemberben, miközben a piaci széljárás is erősen megtámogatta a vagyonépítést, 272 milliárd fontnyi árfolyam-emelkedést eredményezve. 

Ezeket a befektetési alapokat keresték év végén a magyarok

A termékkategóriák közül 2025 végén 

  • a zárt körű alapok bizonyultak a legnépszerűbbnek 135 milliárd forintos nettó értékesítéssel. 
  • A kötvényalapokba 62 milliárd forint, 
  • a vegyes portfóliókba 58 milliárd forint érkezett. 
  • A részvényalapokba 33 milliárd forintot fektettek az ügyfelek. 
  • Az abszolút hozamú eszközök 27 milliárd, 
  • a tőkevédett alapok pedig 26 milliárd forintot csatornáztak be. 
  • Az árupiaci termékekre 19 milliárd forintnyi igény mutatkozott, 
  • a pénzpiaci alapokban hétmilliárd forintot kötöttek le. 

A származtatott alapokba nem érkezett érdemi új tőke, az ingatlanalapoknál viszont jelentős, 57 milliárd forintos visszaváltás történt.

A kötvény és az ingatlan beragadt, az árupiac száguldott tavaly

Az év egészét tekintve a messze legnagyobb, több mit 6000 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező kötvényalapok lényegében egy helyben topogtak, a kategória mindössze szűk fél százalékkal tudott bővülni, és ugyancsak beragadtak az ingatlanalapok is, melyek nem tudtak elmozdulni a 2024 végi szintről.

Az év elején még második legméretesebb vegyes alapokat az átlag feletti, 20 százalékos vagyonbővülés dacára 2025 során megelőzték a kétszer ekkora tempót diktáló abszolút hozamú alapok, melyekben ma már kis híján 3500 milliárd forint fial.

A részvényalapoknak kedvezett a globális tőzsdei rali, ebben a kategóriában is közel 40 százalékos volt a gyarapodás. A zárt körű alapok szűk 30 százalékkal gyarapodtak, a tőkevédett kategória pedig az átlagot hozta 16 százalékos növekedéssel.

 

A legnagyobb növekedést a két legapróbb méretű kategória, a származtatott alapok és az árupiaci termékek szállították. Az előbbiek dupláztak, az utóbbiak vagyona pedig több mint négyszeresére hízott.

A tavalyi év vesztesei a pénzpiac alapok voltak, melyek vagyona egyedüliként csökkent: 6 százalékkal.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu