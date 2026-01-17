Pénzeső hullott a népszerű befektetésre, ezermilliárd forintot termelt a magyaroknak
Újabb sikerévként könyvelheti el a 2025-ös esztendőt a hazai alapkezelői szektor. A befektetési alapok vagyona minden eddiginél nagyobbra hízott az év során a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adatai szerint.
A BAMOSZ-tagok által kezelt vagyon 20 820 milliárd forintra emelkedett a tavalyi év végére, ami 16,4 százalékos bővülést jelent.
Pénzeső hullott a kedvelt befektetésre, rengeteget lehetett vele keresni 2025-ben
A befektetési jegyekben fialtatott vagyon összértéke 2930 milliárd forinttal nőtt 2025-ben. Az alapkezelőknél 1852 milliárd forint megtakarítást kötöttek le az ügyfelek, ami mintegy ötödével – valamivel több mint félezer milliárd forinttal – marad el az egy évvel korábbi tőkebeáramlástól.
A kedvező piaci árfolyammozgások és a portfóliómenedzserek tevékenysége tavaly együttesen 1078 milliárd forint hozamot termelt a befektetési alapok tulajdonosainak.
Az év utolsó hónapjában is kitartottak az állampapírok legfőbb vetélytársának számító befektetési alapok mellett a magyarok. Az eszközosztályba 310 milliárd forint érkezett decemberben, miközben a piaci széljárás is erősen megtámogatta a vagyonépítést, 272 milliárd fontnyi árfolyam-emelkedést eredményezve.
Ezeket a befektetési alapokat keresték év végén a magyarok
A termékkategóriák közül 2025 végén
- a zárt körű alapok bizonyultak a legnépszerűbbnek 135 milliárd forintos nettó értékesítéssel.
- A kötvényalapokba 62 milliárd forint,
- a vegyes portfóliókba 58 milliárd forint érkezett.
- A részvényalapokba 33 milliárd forintot fektettek az ügyfelek.
- Az abszolút hozamú eszközök 27 milliárd,
- a tőkevédett alapok pedig 26 milliárd forintot csatornáztak be.
- Az árupiaci termékekre 19 milliárd forintnyi igény mutatkozott,
- a pénzpiaci alapokban hétmilliárd forintot kötöttek le.
A származtatott alapokba nem érkezett érdemi új tőke, az ingatlanalapoknál viszont jelentős, 57 milliárd forintos visszaváltás történt.
A kötvény és az ingatlan beragadt, az árupiac száguldott tavaly
Az év egészét tekintve a messze legnagyobb, több mit 6000 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező kötvényalapok lényegében egy helyben topogtak, a kategória mindössze szűk fél százalékkal tudott bővülni, és ugyancsak beragadtak az ingatlanalapok is, melyek nem tudtak elmozdulni a 2024 végi szintről.
Az év elején még második legméretesebb vegyes alapokat az átlag feletti, 20 százalékos vagyonbővülés dacára 2025 során megelőzték a kétszer ekkora tempót diktáló abszolút hozamú alapok, melyekben ma már kis híján 3500 milliárd forint fial.
A részvényalapoknak kedvezett a globális tőzsdei rali, ebben a kategóriában is közel 40 százalékos volt a gyarapodás. A zárt körű alapok szűk 30 százalékkal gyarapodtak, a tőkevédett kategória pedig az átlagot hozta 16 százalékos növekedéssel.
A legnagyobb növekedést a két legapróbb méretű kategória, a származtatott alapok és az árupiaci termékek szállították. Az előbbiek dupláztak, az utóbbiak vagyona pedig több mint négyszeresére hízott.
A tavalyi év vesztesei a pénzpiac alapok voltak, melyek vagyona egyedüliként csökkent: 6 százalékkal.