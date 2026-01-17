Pénzeső hullott a népszerű befektetésre, ezermilliárd forintot termelt a magyaroknak

Újabb sikerévként könyvelheti el a 2025-ös esztendőt a hazai alapkezelői szektor. A befektetési alapok vagyona minden eddiginél nagyobbra hízott az év során a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) friss adatai szerint.

Jól teljesített tavaly az alapkezelőknél fialtatott befektetés / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A BAMOSZ-tagok által kezelt vagyon 20 820 milliárd forintra emelkedett a tavalyi év végére, ami 16,4 százalékos bővülést jelent.

Pénzeső hullott a kedvelt befektetésre, rengeteget lehetett vele keresni 2025-ben

A befektetési jegyekben fialtatott vagyon összértéke 2930 milliárd forinttal nőtt 2025-ben. Az alapkezelőknél 1852 milliárd forint megtakarítást kötöttek le az ügyfelek, ami mintegy ötödével – valamivel több mint félezer milliárd forinttal – marad el az egy évvel korábbi tőkebeáramlástól.

A kedvező piaci árfolyammozgások és a portfóliómenedzserek tevékenysége tavaly együttesen 1078 milliárd forint hozamot termelt a befektetési alapok tulajdonosainak.

Az év utolsó hónapjában is kitartottak az állampapírok legfőbb vetélytársának számító befektetési alapok mellett a magyarok. Az eszközosztályba 310 milliárd forint érkezett decemberben, miközben a piaci széljárás is erősen megtámogatta a vagyonépítést, 272 milliárd fontnyi árfolyam-emelkedést eredményezve.

Ezeket a befektetési alapokat keresték év végén a magyarok

A termékkategóriák közül 2025 végén

a zárt körű alapok bizonyultak a legnépszerűbbnek 135 milliárd forintos nettó értékesítéssel.

A kötvényalapokba 62 milliárd forint,

a vegyes portfóliókba 58 milliárd forint érkezett.

A részvényalapokba 33 milliárd forintot fektettek az ügyfelek.

Az abszolút hozamú eszközök 27 milliárd,

a tőkevédett alapok pedig 26 milliárd forintot csatornáztak be.

Az árupiaci termékekre 19 milliárd forintnyi igény mutatkozott,

a pénzpiaci alapokban hétmilliárd forintot kötöttek le.

A származtatott alapokba nem érkezett érdemi új tőke, az ingatlanalapoknál viszont jelentős, 57 milliárd forintos visszaváltás történt.

A kötvény és az ingatlan beragadt, az árupiac száguldott tavaly

Az év egészét tekintve a messze legnagyobb, több mit 6000 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező kötvényalapok lényegében egy helyben topogtak, a kategória mindössze szűk fél százalékkal tudott bővülni, és ugyancsak beragadtak az ingatlanalapok is, melyek nem tudtak elmozdulni a 2024 végi szintről.