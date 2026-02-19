Kőolaj: ára lesz annak, amit a Mol tesz a Barátság vezeték leállása miatt, de biztosítani kell az ellátást

Nem mindegy, hogy napi ellátásról vagy a stratégiai készletről van szó akkor, ha a kőolajellátás egyensúlyának visszaállítása a kérdés – írja a Barátság vezeték leállása kapcsán az eddigi fejleményekről készített összefoglalójában az Origo. A lapnak az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítványtól nyilatkozó Olekszij Anton szerint a kérdés leghangsúlyosabb eleme az, hogy milyen időtávon várható a magyarországi import helyreállása akkor, ha újra megindulna az áramlás a vezetéken. Van azonban egy másik, kurrens kérdés is, mégpedig az, hogy az üzemanyagok végfogyasztói tapasztalhatnak-e áremelkedéseket a töltőállomásokon pusztán a fennálló helyzet következtében.

A stratégiai kőolajkészlet egy részének felszabadításával és a tengeri szállítás olaj beszerzésével biztosítja a Mol az ellátás folytonosságát / Fotó: AFP

Kőolaj: ára lesz a tengeri szállításnak

A lap az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjét idézve azt írja, hogy érdemes elkülöníteni azt, hogy a napi finomítási üzemhez szükséges kőolajmennyiségről vagy a stratégiai tartalék visszatöltéséről van szó, mert ezek időben is más nagyságrendet jelentenek:

ha a Barátság vezetéken újraindul a szállítás, három-öt nap elegendő lehet arra, hogy az ukrán döntés meghozatala után az érkező orosz olaj eljusson a finomítókig, illetve praktikusan a Dunai Finomítóba;

más a helyzet a magyar stratégiai kőolajtartalék visszatöltésével, mert ez sokkal hosszabb és folyamat: ha csak a Mol által most kikért 250 ezer tonnát vesszük alapul, akár három hónap vagy ennél hosszabb idő is lehet.

Olekszij Anton jelezte: alapvetően minden időtartam attól függ, mennyit használunk fel a rendelkezésre álló készletből, de fontos rögzíteni, hogy a stratégiai készlet visszatöltése piaci alapon lehetséges. Míg a napi kőolajszállítások nagyjából össze vannak hangolva a napi kereslettel, addig a stratégiai készlet visszatöltéséhez pluszmennyiséget kell beszerezni, ami összességében meghosszabbítja a folyamatot.

A problémakör másik vonatkozása az, hogy mire számíthatnak az autósok a töltőállomásokon az üzemanyagáraknál, különösen amiatt, mert a stratégiai tartalék egy részének felhasználása mellett a Mol tengeri szállítású kőolajat vásárol nagyobb mennyiségben, ami önmagában költségnövelő tényező a rendszerben.

Benzinhiány, dízelhiány nem lesz, de kismértékű, akár 5 százalékot elérő növekedésre számítani lehet a magyarországi kiskereskedelmi árakban. Ennek oka, hogy a tengeren szállított olaj behozatala logisztikailag nehezebb, és nemcsak a szárazföldi vezetékes szállítását, hanem a tengeri szállítást is ki kell fizetni

– mondta az elemző a lapnak.

