Automatizált befektetés vagy olcsó brókerszámla?

Az automatizált megtakarítási megoldások és az olcsó online brókercégek közötti választás ma már nem pusztán kényelmi kérdés, hanem hozamot érdemben befolyásoló döntés. A rendszeres befektetés lehetősége egyre több szolgáltatónál adott, de korántsem mindegy, milyen költségek és funkciók társulnak hozzá. Miközben egyes bankok az egyszerű, automatikus vagyonépítést helyezik előtérbe, a nemzetközi brókercégek alacsony díjakkal és széles termékkínálattal csábítanak. A kérdés az, hogy a magyar megtakarítók számára melyik modell kínál valódi versenyelőnyt hosszú távon.
Ballagó Dániel
2026.02.25, 06:21

A hosszú távú, adóoptimalizált befektetés egyre több magyar megtakarító célja: legyen szó lakásfelújításról, gyerekek taníttatásáról vagy egyszerűen csak vagyonépítésről, a megtakarítási eszközök közti választás komoly hatással lehet a hozamra. E kettősség közé ékelődik be a K&H Rendszeres Megtakarítás szolgáltatása, amely havonta automatizáltan teszi be az ügyfél pénzét kiválasztott eszközökbe. De mennyire versenyképes ez a megoldás a klasszikus brókercégek TBSZ-számláihoz képest, különösen, ha a költségeket és a funkcionalitást vizsgáljuk?

Business,Man,Trader,Investor,Analyst,Using,Mobile,Phone,App,Analytics Az online pénzügyi tanácsadás veszélyei, befektetés
Automatizált befektetés vagy olcsó brókerszámla? / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Automatizálás vs. költségtudatosság

A K&H rendszeres megtakarítási szolgáltatása arra épít, hogy a befektetés automatizált legyen:

havonta az ügyfél által meghatározott összeg akár ETF-ekbe vagy befektetési alapokba kerülhet úgy, hogy az ügyfélnek nem kell minden alkalommal megbízást megadnia. Ez az eszköz különösen azoknak tűnik vonzónak, akik nem szeretnének folyamatosan a piaccal foglalkozni, és előnyben részesítik a „set-and-forget”, azaz „beállítom és automatikusan fut” rendszer kényelmét.

A rendszeres megbízás emellett töredékes vásárlást is támogat, vagyis akkor sem veszik el az esély, ha az ETF egységára magasabb, mint a havi megtakarítás összege. Az ilyen jellegű automatizálás pedig sokak számára csábító – a beszállási pontot nem kell időzíteni, így az „átlagos” költség (dollar-cost averaging) révén csökkenthető a piaci időzítés kockázata.

Mennyibe kerül ez – és hol érhető el?

Kétségtelen, hogy a K&H-megoldás egyik előnye a kényelmi funkció: egyszerű online felület, automatizálás és befektetési stratégia korlátozott beavatkozási igénnyel, ugyanakkor ez a kényelem azért nem teljesen ingyen van: a tranzakciós jutalékok, devizakonverziók és egyéb díjak növelik az összköltséget.

Ezt érdemes összevetni azzal, amit a klasszikus vagy akár újabb online brókercégek kínálnak: például olyan szereplők, mint az Interactive Brokers, a Mexem vagy a Lightyear.

Ezek a szolgáltatók Magyarországon szintén elérhetők, és TBSZ-számlát is kínálnak, gyakran jóval alacsonyabb tranzakciós díjjal. Egy nemzetközi összehasonlítás szerint például az Interactive Brokers a legjobb TBSZ-számla-opciók között az egyik legkedvezőbb költségű megoldásnak számít, alacsony kereskedési jutalékokkal és széles termékválasztékkal. A Lightyear akár jutalékmentes ETF-vásárlást is kínálhat, míg a Mexem alacsony költségeivel és széles termékpalettájával van versenyben.

Mi a TBSZ – és miért fontos?

A TBSZ, azaz Tartós Befektetési Számla magyar befektetők számára kedvező adózási lehetőséget biztosít: ha legalább öt évig tartjuk a befektetést, a nyereség teljesen adómentessé válhat. Ez hatalmas előny a hosszú távú portfólióépítésben, és sok befektető számára ez az egyik legfontosabb érv a brókercégek felé.

Fontos tudni azonban, hogy a TBSZ esetén a díjak nemcsak a kereskedési jutalékból, hanem számlavezetési költségekből és egyéb nem kereskedési díjakból állnak össze.

Ezek eltérők szolgáltatónként, és összeszedve akár nagyobb különbséget is okozhatnak – különösen kis vagy közepes portfóliók esetén.

Automata befektetés

A piacon egyelőre kevés olyan magyar szolgáltató található, amely a K&H-éhoz hasonlóan teljesen automatizált, a havi rendszerességet célzó befektetési szolgáltatást nyújt ETF-ekre egy TBSZ-számla keretein belül. Ez a K&H-nál elérhető konstrukció egyik egyedi értékajánlata, hiszen a legtöbb brókercég klasszikus megbízásos modellt alkalmaz: minden alkalommal az ügyfél adja meg a vételi vagy eladási megbízást manuálisan.

Bár más brókerek olcsóbbak lehetnek a díjak tekintetében, ott a befektetési folyamat nem automatizált: az ügyfélnek minden hónapban újra be kell lépnie a platformra, és megbízást kell adnia.

Kinek melyik éri meg?

K&H Rendszeres Megtakarítás lehet jó választás:

  • azok számára, akik szeretnék minimális erőfeszítéssel automatizálni a havi befektetéseiket,
  • kevés időt szeretnének a tőzsdei platformokkal tölteni,
  • fontos számukra a könnyen használható, integrált banki-befektetési szolgáltatás.

Mindemellett, ha a költségtényező a legfontosabb, vagy ha valaki sokféle eszközbe szeretne befektetni alacsony jutalék mellett, érdemes lehet olyan online brókercégeket választani, amelyek gyakran kedvezőbb TBSZ-díjakat és alacsonyabb kereskedési jutalékokat kínálnak – még ha a rendszeres, automatizált vásárlás hiányzik is.

Mérleg a befektető kezében

A döntés valójában a befektető prioritásaitól függ. A K&H rendszeres megtakarítása az automatizált, „set-and-forget” megközelítést kínálja, amelyhez ügyfélbarát felület és egyszerűség társul. Más brókerek viszont alacsonyabb költségeket, szélesebb piachoz való hozzáférést és rugalmasabb TBSZ-kezelést biztosíthatnak, ám cserébe hagyományos, nem automatizált kereskedési felületet követelhetnek meg az ügyféltől.

A hosszú távú vagyonépítés kulcsa nem feltétlenül egyetlen megoldásban rejlik, hanem abban, hogy befektetőként tisztában legyünk az egyes konstrukciók előnyeivel és kompromisszumaival, és ennek megfelelően alakítsuk ki saját stratégiánkat.

