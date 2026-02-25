A hosszú távú, adóoptimalizált befektetés egyre több magyar megtakarító célja: legyen szó lakásfelújításról, gyerekek taníttatásáról vagy egyszerűen csak vagyonépítésről, a megtakarítási eszközök közti választás komoly hatással lehet a hozamra. E kettősség közé ékelődik be a K&H Rendszeres Megtakarítás szolgáltatása, amely havonta automatizáltan teszi be az ügyfél pénzét kiválasztott eszközökbe. De mennyire versenyképes ez a megoldás a klasszikus brókercégek TBSZ-számláihoz képest, különösen, ha a költségeket és a funkcionalitást vizsgáljuk?

Automatizált befektetés vagy olcsó brókerszámla? / Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Automatizálás vs. költségtudatosság

A K&H rendszeres megtakarítási szolgáltatása arra épít, hogy a befektetés automatizált legyen:

havonta az ügyfél által meghatározott összeg akár ETF-ekbe vagy befektetési alapokba kerülhet úgy, hogy az ügyfélnek nem kell minden alkalommal megbízást megadnia. Ez az eszköz különösen azoknak tűnik vonzónak, akik nem szeretnének folyamatosan a piaccal foglalkozni, és előnyben részesítik a „set-and-forget”, azaz „beállítom és automatikusan fut” rendszer kényelmét.

A rendszeres megbízás emellett töredékes vásárlást is támogat, vagyis akkor sem veszik el az esély, ha az ETF egységára magasabb, mint a havi megtakarítás összege. Az ilyen jellegű automatizálás pedig sokak számára csábító – a beszállási pontot nem kell időzíteni, így az „átlagos” költség (dollar-cost averaging) révén csökkenthető a piaci időzítés kockázata.

Mennyibe kerül ez – és hol érhető el?

Kétségtelen, hogy a K&H-megoldás egyik előnye a kényelmi funkció: egyszerű online felület, automatizálás és befektetési stratégia korlátozott beavatkozási igénnyel, ugyanakkor ez a kényelem azért nem teljesen ingyen van: a tranzakciós jutalékok, devizakonverziók és egyéb díjak növelik az összköltséget.

Ezt érdemes összevetni azzal, amit a klasszikus vagy akár újabb online brókercégek kínálnak: például olyan szereplők, mint az Interactive Brokers, a Mexem vagy a Lightyear.

Ezek a szolgáltatók Magyarországon szintén elérhetők, és TBSZ-számlát is kínálnak, gyakran jóval alacsonyabb tranzakciós díjjal. Egy nemzetközi összehasonlítás szerint például az Interactive Brokers a legjobb TBSZ-számla-opciók között az egyik legkedvezőbb költségű megoldásnak számít, alacsony kereskedési jutalékokkal és széles termékválasztékkal. A Lightyear akár jutalékmentes ETF-vásárlást is kínálhat, míg a Mexem alacsony költségeivel és széles termékpalettájával van versenyben.