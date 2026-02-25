Automatizált befektetés vagy olcsó brókerszámla?
A hosszú távú, adóoptimalizált befektetés egyre több magyar megtakarító célja: legyen szó lakásfelújításról, gyerekek taníttatásáról vagy egyszerűen csak vagyonépítésről, a megtakarítási eszközök közti választás komoly hatással lehet a hozamra. E kettősség közé ékelődik be a K&H Rendszeres Megtakarítás szolgáltatása, amely havonta automatizáltan teszi be az ügyfél pénzét kiválasztott eszközökbe. De mennyire versenyképes ez a megoldás a klasszikus brókercégek TBSZ-számláihoz képest, különösen, ha a költségeket és a funkcionalitást vizsgáljuk?
Automatizálás vs. költségtudatosság
A K&H rendszeres megtakarítási szolgáltatása arra épít, hogy a befektetés automatizált legyen:
havonta az ügyfél által meghatározott összeg akár ETF-ekbe vagy befektetési alapokba kerülhet úgy, hogy az ügyfélnek nem kell minden alkalommal megbízást megadnia. Ez az eszköz különösen azoknak tűnik vonzónak, akik nem szeretnének folyamatosan a piaccal foglalkozni, és előnyben részesítik a „set-and-forget”, azaz „beállítom és automatikusan fut” rendszer kényelmét.
A rendszeres megbízás emellett töredékes vásárlást is támogat, vagyis akkor sem veszik el az esély, ha az ETF egységára magasabb, mint a havi megtakarítás összege. Az ilyen jellegű automatizálás pedig sokak számára csábító – a beszállási pontot nem kell időzíteni, így az „átlagos” költség (dollar-cost averaging) révén csökkenthető a piaci időzítés kockázata.
Mennyibe kerül ez – és hol érhető el?
Kétségtelen, hogy a K&H-megoldás egyik előnye a kényelmi funkció: egyszerű online felület, automatizálás és befektetési stratégia korlátozott beavatkozási igénnyel, ugyanakkor ez a kényelem azért nem teljesen ingyen van: a tranzakciós jutalékok, devizakonverziók és egyéb díjak növelik az összköltséget.
Ezt érdemes összevetni azzal, amit a klasszikus vagy akár újabb online brókercégek kínálnak: például olyan szereplők, mint az Interactive Brokers, a Mexem vagy a Lightyear.
Ezek a szolgáltatók Magyarországon szintén elérhetők, és TBSZ-számlát is kínálnak, gyakran jóval alacsonyabb tranzakciós díjjal. Egy nemzetközi összehasonlítás szerint például az Interactive Brokers a legjobb TBSZ-számla-opciók között az egyik legkedvezőbb költségű megoldásnak számít, alacsony kereskedési jutalékokkal és széles termékválasztékkal. A Lightyear akár jutalékmentes ETF-vásárlást is kínálhat, míg a Mexem alacsony költségeivel és széles termékpalettájával van versenyben.
Mi a TBSZ – és miért fontos?
A TBSZ, azaz Tartós Befektetési Számla magyar befektetők számára kedvező adózási lehetőséget biztosít: ha legalább öt évig tartjuk a befektetést, a nyereség teljesen adómentessé válhat. Ez hatalmas előny a hosszú távú portfólióépítésben, és sok befektető számára ez az egyik legfontosabb érv a brókercégek felé.
Fontos tudni azonban, hogy a TBSZ esetén a díjak nemcsak a kereskedési jutalékból, hanem számlavezetési költségekből és egyéb nem kereskedési díjakból állnak össze.
Ezek eltérők szolgáltatónként, és összeszedve akár nagyobb különbséget is okozhatnak – különösen kis vagy közepes portfóliók esetén.
Automata befektetés
A piacon egyelőre kevés olyan magyar szolgáltató található, amely a K&H-éhoz hasonlóan teljesen automatizált, a havi rendszerességet célzó befektetési szolgáltatást nyújt ETF-ekre egy TBSZ-számla keretein belül. Ez a K&H-nál elérhető konstrukció egyik egyedi értékajánlata, hiszen a legtöbb brókercég klasszikus megbízásos modellt alkalmaz: minden alkalommal az ügyfél adja meg a vételi vagy eladási megbízást manuálisan.
Bár más brókerek olcsóbbak lehetnek a díjak tekintetében, ott a befektetési folyamat nem automatizált: az ügyfélnek minden hónapban újra be kell lépnie a platformra, és megbízást kell adnia.
Kinek melyik éri meg?
K&H Rendszeres Megtakarítás lehet jó választás:
- azok számára, akik szeretnék minimális erőfeszítéssel automatizálni a havi befektetéseiket,
- kevés időt szeretnének a tőzsdei platformokkal tölteni,
- fontos számukra a könnyen használható, integrált banki-befektetési szolgáltatás.
Mindemellett, ha a költségtényező a legfontosabb, vagy ha valaki sokféle eszközbe szeretne befektetni alacsony jutalék mellett, érdemes lehet olyan online brókercégeket választani, amelyek gyakran kedvezőbb TBSZ-díjakat és alacsonyabb kereskedési jutalékokat kínálnak – még ha a rendszeres, automatizált vásárlás hiányzik is.
Mérleg a befektető kezében
A döntés valójában a befektető prioritásaitól függ. A K&H rendszeres megtakarítása az automatizált, „set-and-forget” megközelítést kínálja, amelyhez ügyfélbarát felület és egyszerűség társul. Más brókerek viszont alacsonyabb költségeket, szélesebb piachoz való hozzáférést és rugalmasabb TBSZ-kezelést biztosíthatnak, ám cserébe hagyományos, nem automatizált kereskedési felületet követelhetnek meg az ügyféltől.
A hosszú távú vagyonépítés kulcsa nem feltétlenül egyetlen megoldásban rejlik, hanem abban, hogy befektetőként tisztában legyünk az egyes konstrukciók előnyeivel és kompromisszumaival, és ennek megfelelően alakítsuk ki saját stratégiánkat.