Leállást jelentett be Magyarország egyik legnagyobb bankja, itt vannak a pontos dátumok: így érinti az utalásokat

Leállást jelentett be az egyik legnagyobb magyar bank. Tervezett karbantartás miatt február 26-án 22:00 óra és február 27-én 02:00 óra között nem lehet majd belépni az MBH Bank online felületeire, főként az onlinepinbeallitasok.mbhbank.hu oldalra – derült ki a pénzintézet szerdai közleményéből.

Tervezett karbantartást végez a következő napokban az MBH Bank / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy február 26-án 23:00 óra és február 27-én 03:00 óra között szintén a tervezett karbantartás miatt az alábbi rendszerekben is kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek:

MBH Bank App

MBH Netbank (korábban BB)

MBH Netbank (korábban MKB)

MBH Netbank (korábban Takarék)

MBH Vállalati App

MBH Vállalati Netbank

MBH Direct Bank

MBH OpenAPI (korábban MKB)

MBH OpenAPI (korábban BB)

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forintátutalási megbízások – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is –, továbbá a fizetésikérelem- (qvik-kérelem) indítások/elutasítások/ jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról az ügyfél tájékoztatást kap abban a rendszerben, amelyben a megbízást indította. Az elutasított megbízást az ügyfélnek meg kell ismételnie.

Ugyanezen időszak alatt az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

A pénzintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy megbízásaikat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék. Kérdés esetén pedig hívják az MBH Bank 0–24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.

