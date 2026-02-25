Leállást jelentett be Magyarország egyik legnagyobb bankja, itt vannak a pontos dátumok: így érinti az utalásokat
Leállást jelentett be az egyik legnagyobb magyar bank. Tervezett karbantartás miatt február 26-án 22:00 óra és február 27-én 02:00 óra között nem lehet majd belépni az MBH Bank online felületeire, főként az onlinepinbeallitasok.mbhbank.hu oldalra – derült ki a pénzintézet szerdai közleményéből.
A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy február 26-án 23:00 óra és február 27-én 03:00 óra között szintén a tervezett karbantartás miatt az alábbi rendszerekben is kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek:
- MBH Bank App
- MBH Netbank (korábban BB)
- MBH Netbank (korábban MKB)
- MBH Netbank (korábban Takarék)
- MBH Vállalati App
- MBH Vállalati Netbank
- MBH Direct Bank
- MBH OpenAPI (korábban MKB)
- MBH OpenAPI (korábban BB)
Felhívták a figyelmet arra is, hogy ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forintátutalási megbízások – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is –, továbbá a fizetésikérelem- (qvik-kérelem) indítások/elutasítások/ jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról az ügyfél tájékoztatást kap abban a rendszerben, amelyben a megbízást indította. Az elutasított megbízást az ügyfélnek meg kell ismételnie.
Ugyanezen időszak alatt az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.
A pénzintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy megbízásaikat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék. Kérdés esetén pedig hívják az MBH Bank 0–24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.
