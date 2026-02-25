Deviza
karbantartás
MBH Bank Nyrt
leállás

Leállást jelentett be Magyarország egyik legnagyobb bankja, itt vannak a pontos dátumok: így érinti az utalásokat

Tervezett karbantartást végeznek az MBH Banknál. Az érintett időszakban a bank több szolgáltatása is elérhetetlenné válhat.
VG
2026.02.25, 06:47
Frissítve: 2026.02.25, 08:36

Leállást jelentett be az egyik legnagyobb magyar bank. Tervezett karbantartás miatt február 26-án 22:00 óra és február 27-én 02:00 óra között nem lehet majd belépni az MBH Bank online felületeire, főként az onlinepinbeallitasok.mbhbank.hu oldalra – derült ki a pénzintézet szerdai közleményéből.

bank
Tervezett karbantartást végez a következő napokban az MBH Bank / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy február 26-án 23:00 óra és február 27-én 03:00 óra között szintén a tervezett karbantartás miatt az alábbi rendszerekben is kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek:

  • MBH Bank App
  • MBH Netbank (korábban BB)
  • MBH Netbank (korábban MKB)
  • MBH Netbank (korábban Takarék)
  • MBH Vállalati App
  • MBH Vállalati Netbank
  • MBH Direct Bank
  • MBH OpenAPI (korábban MKB)
  • MBH OpenAPI (korábban BB)

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ezen időszak alatt az elektronikus csatornákon indított azonnali forintátutalási megbízások – ideértve az egységes adatbevételi megoldás útján (qvik-QR, qvik-NFC, qvik-link) benyújtott azonnali utalásokat is –, továbbá a fizetésikérelem- (qvik-kérelem) indítások/elutasítások/ jóváhagyások elutasításra kerülhetnek. Az elutasított megbízásokról az ügyfél tájékoztatást kap abban a rendszerben, amelyben a megbízást indította. Az elutasított megbízást az ügyfélnek meg kell ismételnie.

Ugyanezen időszak alatt az azonnali utalások és a fizetési kérelmek (qvik-kérelem) fogadása szünetelhet, a megbízások visszautasításra kerülhetnek.

A pénzintézet arra kéri az ügyfeleket, hogy megbízásaikat lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívülre időzítsék. Kérdés esetén pedig hívják az MBH Bank 0–24 órában elérhető Telebank ügyfélszolgálatát a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es telefonszámon.

