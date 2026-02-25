Még több jégtörőt követel az arktiszi geopolitika, pont a klímaváltozás következtében

A januárban a Finn-öbölben rekedt kereskedelmi hajók tömege, az Északi-tengeri hajózási útvonal téli nehézségei, vagy Donald Trump amerikai elnök azon, jégbe ütköző tervei, amelyek Grönland ásványi nyersanyagainak kiaknázását célozzák, egyaránt azt mutatják, a jelenleginél több jégtörőre van szüksége a világnak.

Globális verseny indult a jégtörő képesség megerősítésére / Fotó: Collab Media / Shutterstock

E járművek üzemeltetésében értelemszerűen azok az országok járnak elöl, amelyek sok árut szállítanak jeges vízen. Finnországnak például télen az összes öble befagy.

A flottaméret alapján Oroszország áll az élen több mint 50 jégtörővel, amelyből nyolc atommeghajtású.

Ezen a télen most először mind a nyolcat bevetették, máskülönben nem tudtak volna haladni a teherhajók az Ob és a Jenyiszej öblében.

E hajók tartották fenn az arktiszi olaj-, LNG- és ásványianyag-exportot, amely például a Jamal LNG-ről, az Arctic Gate-ről és a Norilszk Nikkeltől érkezett.

Készülnek Oroszországban újabb jégtörők is a flotta megújítása és bővítése miatt. A munkát azonban nehezítik az Oroszország elleni szankciók. Az országnak főleg több magas jégosztályú tartályhajóra és LNG-szállítóra van szüksége. A további, kisebb-nagyobb orosz jégtörők dízelüzeműek.

Az orosz hatóságok napokban bemutatott terve szerint az északi-tengeri útvonal kibővítéséhez további 10 jégtörő és 46 mentőhajó épül 2035-ig.

Szükség lesz új mentőbázisokra, az infrastruktúra korszerűsítésére és a teheráru-kapacitás fejlesztésére is.

Oroszország legutóbb tavaly decemberben jelentette új jégtörő építését: a Balti Hajógyárban a Sztálingrád készül, ez lesz az Atomflot tizenegyedik egysége.

Aggódhat a NATO

Egy bő féléves összegzés szerint Oroszországnak 57 jégtörője van, mögötte Kanada 18, Finnország pedig 10 ilyen eszközzel áll. Ám az északi-tengeri útvonal mellett máskor is jeges vizeken kell átküzdeniük magukat a hajóknak.

Az északnyugati átjárón, amely a Bering-szorosnál kezdődik, Alaszka felett halad át, és a kanadai szigetcsoporton keresztül, Kanada és Grönland között jut be az Atlanti-óceánba.

Az északkeleti átjáró Oroszországi szakaszát északi-tengeri útvonalnak (NSR) is nevezik, ez a Barents-tengeren kezdődik Norvégia közelében, és Oroszország északi partvidéke mentén halad a Csukcs-tengerig.

Van egy hipotetikus transzpoláris tengeri útvonal (TSR) is, ez átszelhetné a Jeges-tenger középső részét, de egész évben jéggel borított maradna.

Oroszország jégtörőflottája nagyobb, mint az összes többi országé együtt. A NATO-tagállamoknak összesen 45 jégtörésre képes hajójuk van – mutat rá az Atlas Institute for International Affairs. Az orosz flotta 35 százaléka azonban 30 évnél idősebb.

Az Egyesült Államoknak csak két elavult jégtörője van (más forrás szerint három), ami az Északi-sarkvidékre való történelmi figyelemhiányt tükrözi.

Ezért az Egyesült Államok tavaly a Polar Security Cutter programban négy-öt új hajó építését indította el.