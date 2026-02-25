Deviza
szankciók
Egyesült Királyág
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország
Barátság kőolajvezeték

Rendkívüli döntést hoztak a britek a Barátság vezetékről, erre nem számított Ursula von der Leyen – Magyarország és Szlovákia győzött

Magyarország és Szlovákia számára kedvező döntés született. Az Egyesült Királyság másfél évig mentesíti a szankciók alól a Barátság kőolajvezetéket.
VG
2026.02.25, 07:47
Frissítve: 2026.02.25, 08:16

Az Egyesült Királyság, amely kedden szankciókat vezetett be az orosz olajvezeték-monopóliummal, a Transznyefttel szemben, 2027. október 14-ig mentesítette a Barátság kőolajvezetéket a szankciók alól. listájáról – számolt be róla az illetékes brit hivatal tájékoztatása alapján az Interfax.

Barátság kőolajvezeték, Százhalombatta orosz-ukrán háború Orbán Viktor
Egy időre mentesült a brit szankciók alól a Barátság kőolajvezeték / Fotó: AFP

Mint ismert, az Oroszországból Európába vezető Barátság kőolajvezeték (orosz nevén Druzsba) jelenleg Magyarországot és Szlovákiát látja el orosz olajjal, északi ága pedig kazah olajat szállít Németországba.

Az Egyesült Királyság kedden mintegy 300 új szankciót jelentett be az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján. Yvette Cooper brit külügyminiszter kijelentette, hogy Nagy-Britannia határozott lépéseket tesz az Oroszország agresszióját fenntartó bevételi források ellen – írta a Politico.

Engedményt kapott a Barátság kőolajvezeték

A Külügy-, Nemzetközösségi és Fejlesztési Minisztérium (FCDO) szerint a Transznyeft vállalat az orosz olajexport több mint 80 százalékának szállításáért felelős, ezért a rá kivetett szankciók tovább nehezítik a Kreml erőfeszítéseit, hogy vevőket találjon a szankcionált olajára. Ugyanakkor a brit kormány pénzügyi szankciók végrehajtásáért felelős hivatala a kedden közzétett új bejelentésében a Barátság kőolajvezetéket az Oroszországra vonatkozó szankciók hatálya alól kivett, mentesített projektek között sorolja fel.

A vezeték mentessége a szankciók alól 2027. október 14-ig áll fent.

Bár a brit szankciók alól mentesült a Barátság, az olaj január vége óta nem érkezik rajta. Kedden már az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is arról beszélt Kijevben, hogy azt kérte az ukrán hatóságoktól, hogy gyorsítsák fel a Barátság kőolajvezeték javítását. 

Időzített brüsszeli lépés: az EU a magyar választás után néhány nappal tiltaná be teljesen az orosz olajimportot

Az Európai Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az orosz olaj még fennmaradó importját, mindössze három nappal a magyarországi választás után – írta a Bloomberg. A tervezet a RePowerEU program része, amelynek célja az EU-ba még beáramló, utolsó orosz olajmennyiségek fokozatos kivezetése.

A Bloomberg által látott dokumentum szerint a lépés időzítése különösen érzékeny, mivel Magyarország azon kevés uniós tagállamok közé tartozik, amelyek továbbra is jelentős mértékben függenek az orosz olajszállításoktól. A javaslat illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során

az EU tavaly már döntött az orosz gázimport 2027-ig történő megszüntetéséről, az olaj esetében azonban eddig nem született teljes körű tilalom.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12864 cikk

Energiabiztonság

Energiabiztonság
103 cikk
