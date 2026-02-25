Évek óta nem mentek keresztül ilyen hosszú vesszőfutáson a bitcoin befektetői – még mindig nem fogott talajt az eredeti kripto

A bitcoin februárt is mínuszban zárhatja, méghozzá olyan mértékűben, amire 2022 júniusa óta nem volt példa. A legnagyobb kriptovaluta ugyanis kedden is folytatta a lejtmenetet, így februárban már több mint 19 százalékos esést produkált, miután 63 ezer dollár közelébe süllyedt az árfolyam.

A bitcoin nem esik annyira nagyokat, mint régen, de folyamatosan lefelé araszol az árfolyam / Fotó: Shutterstock

Hónapról hónapra egyre lejjebb a bitcoin

Ami még rosszabb a kriptobefektetők számára, hogy ez már zsinórban az ötödik hónap, amikor esik az árfolyam, amire 2018 óta nem volt példa – idézi fel a Bloomberg összefoglalója. Míg 2022 nyarán a Terra algoritmikus stabilcoin összeomlása indított be a szektor számos cégét csődbe taszító láncreakciót, addig 2018-ban a nyilvános coinkibocsátások (ICO) elleni hatósági fellépés taszította mélybe a kriptopiacot.

Most azonban a hatóságok kifejezetten barátságosak a digitális eszközökkel szemben, ennek ellenére az árfolyam hónapok óta képtelen megtalálni a padlót.

Egyes elemzők szerint Donald Trump legújabb vámbejelentései miatt alakult ki eladói nyomás a kockázati eszközök piacán, ám a bitcoin és társai egyre inkább csak esés idején követik azok árfolyamát, noha korábban kétségkívül a kockázati eszközökkel korreláltak talán leginkább. A bitcoin az elmúlt években szinte mindent elért, kezdve attól, hogy az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) még a Biden-adminisztráció idején kelletlenül, de engedélyezte a bitcon szpot ETF-eket, egészen odáig, hogy a Trump-adminisztráció kifejezetten segíteni igyekszik a kriptoszektort.

Az intézményesülés megtörtént, de nincs meg a következő rali katalizátora

Azonban a korábbi ralikat pont annak az ígérete váltotta ki, hogy a digitális eszközök intézményesülnek. Ennek bekövetkezte után azonban kérdés, hogy mi gyújthatja be ismét a rakétákat. A kriptopiacot övező érdektelenségben szerepet játszhat a szerencsejáték lazább szabályozása vagy épp a magukat nem szerencsejátékként meghatározó, de azokra nagyon hasonlító előrejelzési piacok népszerűsége is. A gyors meggazdagodásra vágyó befektetők ugyanis szórakoztatóbb lehetőségeket találtak maguknak, miközben

a hagyományos hitelpénzek értékvesztésétől tartó befektetők inkább az aranyban, az ezüstben és más nemesfémekben találnak menedéket.

A nagyobb kockázat mellett nagyobb nyereményt ígérő altcoinok piacának pedig aligha használt a mémcoinok végeláthatatlan sora, melyek többsége gyorsan zuhanásnak indult. A számtalan lehetőség ráadásul a likviditást is megosztotta, így a rakétasebességű emelkedések is egyre ritkábbak, miközben továbbra se világos, hogy a kriptoeszközök milyen gyakorlati célt oldanának meg.