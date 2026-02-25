Deviza
Ilyet még sose láttunk: elhűlve nézi a világ, mire képes az amerikai légierő, megalkották az elpusztíthatatlan vadászgépet – videó

Először próbálta ki a Lockheed Martin éles repülési környezetben taktikai MI-rendszerét, amely átvette az irányítást egy vadászgép felett, és sikeresen kivédett egy szimulált föld-levegő rakétát. A több milliárd szimuláción betanított szoftver a jövő autonóm légi hadviselésének egyik előfutára lehet.
VG
2026.02.25, 06:34
Frissítve: 2026.02.25, 08:30

Bemutatta a Lockheed Martin fegyveripari cég szoftverének képességeit: a rendszer egy teszt során átvette az irányítást egy vadászgép felett, és sikeresen kitért egy szimulált, beérkező rakétatámadás elől. Ez volt az első alkalom, hogy a vállalat taktikai mesterséges intelligenciát (MI) próbált ki az X–62A F–16-os tesztrepülőgépen.

vadászgép F-16
Ilyet még sose láttunk: elhűlve nézi a világ, mire képes az amerikai légierő,  megalkották az elpusztíthatatlan vadászgépet – videó / Fotó: AFP (illusztráció)

O. J. Sanchez, a Lockheed Martin Skunk Works részlegének alelnöke és vezérigazgatója február 23-án ismertette az újságírókkal a részleteket. A Have Remy fedőnevű kísérletre tavaly év végén került sor a kaliforniai Edwards légibázison, ahol a Lockheed és a Calspan által üzemeltetett X–62 Vista tesztrepülőgépet az amerikai légierő tesztpilóta-iskolája repüli – írta az Aviation Week.

„A teszt során az X–62 érzékelte egy szimulált föld-levegő rakéta indítását, majd a Lockheed mesterségesintelligencia-rendszere a pilóta beavatkozása nélkül hajtotta végre a szükséges védelmi manővereket” – mondta Sanchez. A vállalat közlése szerint a próbát megelőzően az MI-t „milliárdnyi szimulált bevetésen” képezték ki a Skunk Works Supermassive nevű szimulációs rendszerének segítségével.

„Az autonóm rendszer teljes mértékben átvette a repülőgép irányítását, és védekezőmanővereket hajtott végre: a terhelés megközelítette a 6 g-t, miközben a sebesség nem csökkent 0,8 Mach alá” – tette hozzá Sanchez.

A Have Remy egy kezdeti teszt volt, amelyre a Lockheed Martin további kísérletek alapjaként tekint. A tervek között szerepel több érzékelő integrálása a repülőgépbe és a rendszer képességeinek további bővítése. A teszt nevét a részt vevő pilóták adták, utalva a Disney „L’ecsó” (Ratatouille) című animációs filmjére, amelyben a Remy nevű rajzfilmfigura-patkány irányítja az emberi séfet.

Korábban a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata bemutatta új, víz alatti fegyverrendszerét is. A félelmetes eszköz torpedók indítására, drónok bevetésére is képes a tenger mélyétől a vízfelszínig.

A pilóta nélküli rendszer nemcsak torpedók indítására alkalmas, hanem légi drónokat is képes a felszínről útjára bocsátani.

A mintegy 7,3 méter hosszú fegyvertérrel rendelkező Lamprey moduláris kialakítású, így a tengerfenéktől a vízfelszínig számos műveleti feladatra átalakítható. A rendszer képes hosszabb ideig a tengerfenéken „rejtőzni”, miközben hírszerzési adatokat gyűjt, majd egy hordozóhajóhoz csatlakozva újratölti akkumulátorait.

