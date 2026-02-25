Ilyen olcsó elektromos autó még nem volt, filléres modellt dobtak piacra: teljesen más, mint a többi – kérdés, hogy megjelenik-e Magyarországon

Egy egészen egyedi rendszert dolgozott ki az indiai autógyártó a vevők elcsábítására. Alig két évvel ezelőtt mutatta be a Punch EV nevű elektromos kisautót a Tata Motors, és máris frissítették a modellt. Kapott új külső dizájnt, friss technikát, vonzóbb katalógusadatokat és egy egészen egyedi vásárlási konstrukciót, ami miatt jelenleg ez az egyik legolcsóbb elektromos autó az indiai piacon.

A Tata Punch EV elektromos autó / Fotó: Kabir Jhangiani / AFP

A Totalcar cikke szerint a Punch EV minden olyan formai megoldást és dizájntrükköt visel, ami miatt jelenleg modernnek gondolunk egy autót, ennek ellenére mindössze 6,49 millió rúpiáról, átszámítva alig 2,3 millió forintról indul az ára. A csavar a történetben, hogy ennyi pénzért nem jár hozzá akkumulátor – persze nem fizikailag hagyják ki. A főalkatrészt egy lízingkonstrukcióban adja a gyártó az autó mellé, kilométerenként 2,6 rúpiáért – ez átszámolva nagyjából 9,2 forint.

A szakportál szerint egy kicsi, városi elektromos autóról van szó, ami valószínűleg nem megy majd olyan sokat. Éves szinten 12 ezer kilométerrel számolva, mindössze 110 640 forint egy évre az akkumulátor, ami ötéves távlatban sincs 600 ezer forint, vagyis az autó ára nem lépi át a hárommillió forintot, miközben hagyományos konstrukcióval – tehát amiben az akkumulátor jár az autóhoz – a Punch több mint 3,4 millió forint. Számításaik szerint tehát elég sokat kell autózni ahhoz, hogy megérje megvenni a teljes autót – ami egyébként még így is nagyon olcsónak számítana.

A Totalcar kiemelte, hogy itt az alapfelszereltségekről van szó, azonban a Punch EV még magasabb szinteken is mindössze 12,6 millió indiai rúpia, vagyis alig 4,5 millió forint. Ezért cserébe mégis hat légzsákot, modern vezetéstámogató rendszereket és érdemi kényelmet kapunk. Hiszen elérhető az autóba az ülésszellőztetés, a műbőr kárpitok, a tetőablak és a 360 fokos parkolókamerák is. Emellett az utastérben két 10,25 colos kijelző is van, de ezek közül csak a műszercsoporté alapáras.

Ennyi pénzért a Punch EV egészen korrekt hatótávot ígér:

A nagyobb, 40 kilowattórás akkumulátorral elvileg 355 kilométer megtételére képes, és a 65 kilowattos DC töltésnek köszönhetően 26 perc alatt feltölt 20-ról 80 százalékra.

A kisebb, 30 kilowattórás akkumulátorhoz egy visszafogott teljesítményű, mindössze 88 lóerős villanymotor jár, míg a nagyobbik testvér 129 lóerőre képes. Ezzel elméletileg kilenc másodperc körül megvan a 0–100-as sprint.

