Elcsodálkoztak a románok: az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó veheti meg a boltjaikat – csak az ingatlanok kellenek neki

Tovább terjeszkedne Romániában az egyik leggazdagabb magyar. Az Indotek Group Auchan-ingatlanokat vásárolna, a boltok tovább működhetnének.
VG
2026.02.25, 06:21
Frissítve: 2026.02.25, 08:35

A Jellinek Dániel-féle Indotek Group felvásárolná azoknak a romániai ingatlanoknak egy részét, ahol az Auchan új ATAC-üzletei működnek. Jellinek ezzel tovább erősítené jelenlétét a román kiskereskedelmi ingatlanpiacon. 2019 óta aktív befektető Romániában: bevásárlóközpontot vásárolt Marosvásárhelyen, irodaházakat Bukarestben, ipari parkot Fehér megyében, és romániai portfóliója mára meghaladja a 150 millió eurót – számolt be a Forbes.

Auchan, szupermarket, bolt, kiskereskedelem Románia
Romániai bolthálózatban szerezne érdekeltséget az Indotek Group / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Az ATAC-modell lényege az, hogy a tulajdonosváltás az ingatlanok szintjén történne, miközben az Auchan bérlőként tovább működtetné az üzleteket. Ez az ingatlanalapú együttműködési modell nem ismeretlen az Indotek Group számára, ugyanis a csoport több országban is hasonló struktúrában fektet be.

Az ATAC-üzletek az Auchan korábbi hipermarketjeinek átalakításával jöttek létre. A választékot mintegy 17 ezer termékre szűkítették, az árucikkeket jellemzően raklapos, nagy kiszerelésű formában kínálják, az üzemi költségeket pedig minimalizálták – a modell célja az alacsony ár és a hatékony működés kombinációja.

A lap értesülései szerint az Indotek 2023 végén jelentkezett be az Auchan magyarországi leányvállalatának 47 százalékos tulajdonrészéért, végül 2024 novemberében kiderült, hogy egyedüli irányítási jogot is szerzett a kisebbségi pozíció ellenére.

Jellinek Dániel a 2025-ös Top100 kiadvány szerint a hetedik leggazdagabb magyar volt, 336 milliárd forintos vagyonnal.

Itt a váratlan bejelentés: új boltok jelennek meg Magyarországon, aggódhat a Lidl és az Aldi, rámennek a vásárlóikra – teljesen átalakul a nagy lánc

Teljes átalakulást jelentett be az egyik legnagyobb magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi lánc február közepén. Ennek része, hogy új boltok nyílnak, de ennél sokkal mélyebb változásokról született döntés.

Az Auchan bejelentette, hogy a célja egy

  • több boltformátumot integráló,
  • országos üzlethálózat kiépítése,
  • és a lánc forgalmának megháromszorozása 2032-re.

A három pillérre épülő stratégia egyik leglátványosabb része, hogy a szuper- és hipermarketek újrapozicionálása mellett 70–150 négyzetméteres kényelmi üzleteket indítanak el. Ezenfelül digitális és hatékonysági fejlesztéseket – egyebek mellett a mobilalkalmazás fejlesztését és a mesterséges intelligencia alkalmazását – is terveznek. 

