Teljesen átépítenek több magyar vasútállomást, hogy a hadsereg is tudja használni: eldőlt, ki tervezi meg a katonai funkciókat – ezeket a településeket érinti

A Trenecon Tanácsadó és Tervező Kft., valamint a Kontúr Csoport Tervező Kft. nyerte el annak a feltételes közbeszerzési eljárásnak a tervezési feladatait, amely tizenkét dunántúli vasútállomás teljes körű átépítését készíti elő – számolt be a Magyar Építők.

Teljesen átépítenek több magyar vasútállomást / Fotó: MH Klapka György 1. Páncélosdandár / Facebook

A beruházás célja, hogy a nyugat-magyarországi, a transzeurópai közlekedési hálózathoz (TEN-T) tartozó állomások a polgári forgalom mellett a katonai mobilitási igényeket is ki tudják szolgálni.

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent tájékoztatás szerint az érintett állomások:

Almásfüzitő,

Komárom,

Nagyszentjános,

Hegyeshalom,

Várpalota,

Hajmáskér,

Boba,

Murakeresztúr,

Sárbogárd,

Dombóvár,

Kiskorpád

és Veszprém.

Utóbbi esetében a megvalósíthatósági tanulmány már elkészült, így a projekt előkészítése itt előrehaladottabb állapotban van.

A tervezési megbízás nemcsak az építészeti és műszaki dokumentáció elkészítésére terjed ki, hanem a szükséges szakhatósági és közműegyeztetések lefolytatására, valamint az engedélyezési eljárások teljes körű lebonyolítására is. A feladatcsomag jelentős infrastruktúra-fejlesztést vetít előre: összesen 34 vágányhálózati kitérő cseréjét irányozza elő, amelyeket a biztosítóberendezési rendszerbe is integrálni kell.

A projekt részeként mintegy 9 ezer vágányfolyóméter új pálya épülhet, továbbá 8250 méter felsővezeték-hálózat létesítését is meg kell tervezni. Emellett 15 ezer négyzetméternyi burkolt rakterület kialakítása, valamint négy útátjáró tervezése szerepel a feladatok között. A beruházás előkészítéséhez környezeti hatástanulmány is készül.

A fejlesztés pénzügyi hátterét uniós forrás biztosítja. A MÁV Zrt. és az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium 2022 januárjában közösen nyújtotta be a CEF-T-2021-Milmob-Studies pályázatot, amely pozitív elbírálásban részesült. A támogatási megállapodást 2022. szeptember 27-én írták alá. A minisztérium jogutódjaként az Építési és Közlekedési Minisztérium írta ki a tervezési közbeszerzést.

A tender ugyanakkor feltételes: a szerződés hatálybalépéséhez a szükséges fedezet biztosításáról szóló kormánydöntésre és a támogatási szerződés módosítására is szükség lesz. A projekt illeszkedik az Európai Unió azon törekvéseihez, amelyek a közlekedési infrastruktúra kettős – polgári és katonai – felhasználhatóságát erősítik a stratégiai mobilitás javítása érdekében.