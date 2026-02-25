Deviza
Ukrajna
Ursula von der Leyenen
Orbán Viktor

Orbán Viktor pontosan tudja, mi történt tegnap Kijevben: Ursula von der Leyen és Zelenszkij megállapodtak – „Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele”

A miniszterelnök szerint a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyen vezetésével Zelenszkijjel a háború folytatásáról állapodtak meg. Orbán Viktor úgy véli, Magyarországnak ki kell maradnia az orosz–ukrán háborúból.
VG
2026.02.25, 07:10
Frissítve: 2026.02.25, 08:05

„Tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Ez rossz hír Európának. Folytatódik egy olyan háború, amelynek nyilvánvalóan nincs megoldása a frontvonalon, de iszonyú pusztítással jár” – írta Orbán Viktor szerdán a Facebbokon.

Orbán Viktor
Orbán Viktor pontosan tudja, mi történt tegnap Kijevben: Ursula von der Leyen és Zelenszkij megállapodtak / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök szerint havonta meghal, vagy hadirokkanttá válik 35 ezer ember, miközben a frontvonal alig mozdul. Azt is hozzátette, hogy az ukrán-–orosz háború rengeteg pénzébe kerül az európai embereknek. 

Euró-százmilliárdok égnek el a semmibe és a semmiért. Ebbe a háborúba nem az oroszok, hanem az európaiak roppannak bele

– jelentette ki.

Orbán Viktor posztja szerint fennmarad az atomháború kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben. Azt is írta, hogy a Tisza Párt vezetője a múlt héten Münchenben „német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel”. 

A kormányfő szerint Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához. Leválasztja Magyarországot az olcsó olajról és gázról.

„Magyarországnak ebből ki kell maradnia. A magyar kormánynak meg kell őriznie Magyarország biztonságát. Ezt is fogjuk tenni” – írta.

Orbán Viktor korábban éles hangú levelet írt az Európai Tanács elnökének. A miniszterelnök szerint abszurd helyzet, hogy Brüsszel a 90 milliárd eurós hitelmegállapodás betartását kéri számon, miközben Ukrajna energia-vészhelyzetet idézett elő Magyarországon.

A miniszterelnök hangsúlyozta: teljes mértékben érti az elnök aggodalmait, ugyanakkor abszurdnak nevezte a kialakult helyzetet. Megfogalmazása szerint olyan, Ukrajna számára pénzügyileg kedvező döntés meghozatalára kerül sor, amelyet személy szerint nem támogat, miközben – állítása szerint – Ukrajna energia-vészhelyzetet idézett elő Magyarországon.

Orbán Viktor levelében úgy fogalmazott: elfogadhatatlannak tartja azt az elvárást, hogy Magyarország mindezek ellenére úgy tegyen, „mintha semmi sem történt volna”. Szerinte a jelenlegi körülmények között ez lehetetlen.

António Costa, az Európai Tanács elnöke levélben szólította fel korábban Orbán Viktort, hogy tartsa tiszteletben az EU 90 milliárd eurós ukrán kölcsönmegállapodását, amelyet hazánk a Barátság kőolajvezeték leállítása következtében blokkol. 

