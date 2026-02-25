Deviza
EUR/HUF376,93 -0,41% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF431,97 -0,43% CHF/HUF413,22 -0,5% PLN/HUF89,38 -0,42% RON/HUF74,01 -0,38% CZK/HUF15,57 -0,33% EUR/HUF376,93 -0,41% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF431,97 -0,43% CHF/HUF413,22 -0,5% PLN/HUF89,38 -0,42% RON/HUF74,01 -0,38% CZK/HUF15,57 -0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 428,11 +0,57% MTELEKOM2 045 +0,24% MOL3 492 +0,52% OTP39 310 +0,99% RICHTER11 840 -0,08% OPUS547 +0,37% ANY7 600 +2,37% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 720,57 -0,2% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 704,12 +0,63% BUX125 428,11 +0,57% MTELEKOM2 045 +0,24% MOL3 492 +0,52% OTP39 310 +0,99% RICHTER11 840 -0,08% OPUS547 +0,37% ANY7 600 +2,37% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 720,57 -0,2% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 704,12 +0,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
intel
félvezető

Intel: vállalat vagy geopolitikai szükségszerűség - a cég, amely egyszerűen nem omolhat össze

A félvezetők mára stratégiai erőforrássá váltak. Az Intel árfolyama lassú emelkedésre van ítélve, mivel az amerikai állami tulajdonszerzés eredményeként az Egyesült Államok technológiai szuverenitásának letéteményesévé lépett elő.
Soltész Csaba Gábor, Privátbankár, SPB Befektetési Zrt.
2026.02.25, 06:57

A mesterséges intelligencia (AI) körüli befektetői eufória az elmúlt években látványos nyerteseket emelt reflektorfénybe. Az Nvidia részvénye történelmi ralit produkált, miközben a technológiai verseny az AI-infrastruktúra kiépítésére összpontosul. A háttérben azonban egy kevésbé látványos, mégis kulcsfontosságú kérdés húzódik meg: ki képes legyártani azokat a csipeket, amelyek nélkül az AI-forradalom nem működhet?

Intel - OpenAI
Intel: a vállalat, amely egyszerűen nem omolhat össze / Fotó: NurPhoto via AFP

Mivel a legfejlettebb gyártókapacitás döntően Tajvanon koncentrálódik, a félvezetők ellátása geopolitikai kockázattá vált. Ebben az új környezetben az Intel helyzete már nem egyszerű vállalati történet, hanem stratégiai kérdés.

Az Intel lemaradásától a kényszerű fordulatig

Az Intel évtizedeken át egyszerre volt csiptervező és -gyártó, ami hosszú időre biztosította iparági fölényét. A 2010-es évek végére azonban ez az előny eltűnt. 

A TSMC technológiai előretörése lehetővé tette, hogy versenytársai fejlettebb csipekkel jelenjenek meg, miközben az Intel gyártási lemaradása egyre nyilvánvalóbbá vált.

Az AI-forradalom végleg felszínre hozta ezt a problémát: miközben a piac legnagyobb növekedése az Nvidia köré épült, az Intel kívül maradt az új technológiai ciklus legértékesebb részén.

A csipgyártás többé nem üzlet

A félvezetőgyártás földrajzi koncentrációja új stratégiai dilemmát hozott létre. Egy esetleges geopolitikai konfliktus nemcsak a technológiai szektort, hanem 

  • az autóipart, 
  • a hadiipart 
  • és a digitális infrastruktúra jelentős részét is megbéníthatná.

Az Egyesült Államok számára így a hazai csipgyártás újjáépítése már nem pusztán gazdaságpolitikai cél, hanem nemzetbiztonsági kérdés lett. 

Ennek egyik leglátványosabb lépéseként 2025 augusztusában az amerikai állam közel 10 százalékos tulajdonrészt szerzett az Intelben egy mintegy 8,9 milliárd dolláros részvénybefektetés révén.

A hivatalosan passzív tulajdonosi szerep ugyan nem biztosít közvetlen irányítást, mégis világosan jelzi, hogy a vállalat szerepe túlmutat a hagyományos piaci működésen.

A befektetéssel párhuzamosan az Intel felgyorsította foundry (bérgyártó) stratégiáját, amelynek célja, hogy más csiptervezők számára is gyártókapacitást biztosítson, és ezzel alternatívát teremtsen az ázsiai dominanciával szemben. A modern félvezetőgyárak azonban rendkívül tőkeigényesek, megtérülésük hosszú években mérhető.

A globalizáció fordulópontja

A technológiai ipar az elmúlt három évtizedben a globalizáció logikája szerint működött: a termelés ott zajlott, ahol az a leghatékonyabb volt. Ez a korszak azonban lezárulni látszik.

A félvezetők mára stratégiai erőforrássá váltak, és ebben az új környezetben az Intel szerepe túlmutat saját eredménykimutatásán. A vállalat sikere vagy kudarca nemcsak befektetői hozamokat, hanem technológiai szuverenitást is meghatározhat.

 

Amikor a részvény már nem csak részvény

Az amerikai állami tulajdonszerzés az Intel részvényének viselkedését is megváltoztathatja. Miközben a vállalat továbbra is küzd a technológiai felzárkózással, a piac számára egyre kevésbé tűnik reálisnak egy teljes összeomlás lehetősége. 

Ez azt jelentheti, hogy az Intel árfolyama a következő években inkább lassabb, fokozatos emelkedést mutathat, mintsem látványos technológiai ralit.

A befektetők egy stabilizálódó vállalatként tekinthetnek az Intelre, amelyet stratégiai jelentősége miatt tartós tőke és állami háttér támogat. Az árfolyam mozgását így egy lassú helyreállás és hosszabb oldalazó időszak határozhatja meg, miközben a piac kivárja, hogy a nagyszabású gyártási beruházások valóban eredményt hoznak-e.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu