Intel: vállalat vagy geopolitikai szükségszerűség - a cég, amely egyszerűen nem omolhat össze

A mesterséges intelligencia (AI) körüli befektetői eufória az elmúlt években látványos nyerteseket emelt reflektorfénybe. Az Nvidia részvénye történelmi ralit produkált, miközben a technológiai verseny az AI-infrastruktúra kiépítésére összpontosul. A háttérben azonban egy kevésbé látványos, mégis kulcsfontosságú kérdés húzódik meg: ki képes legyártani azokat a csipeket, amelyek nélkül az AI-forradalom nem működhet?

Intel: a vállalat, amely egyszerűen nem omolhat össze / Fotó: NurPhoto via AFP

Mivel a legfejlettebb gyártókapacitás döntően Tajvanon koncentrálódik, a félvezetők ellátása geopolitikai kockázattá vált. Ebben az új környezetben az Intel helyzete már nem egyszerű vállalati történet, hanem stratégiai kérdés.

Az Intel lemaradásától a kényszerű fordulatig

Az Intel évtizedeken át egyszerre volt csiptervező és -gyártó, ami hosszú időre biztosította iparági fölényét. A 2010-es évek végére azonban ez az előny eltűnt.

A TSMC technológiai előretörése lehetővé tette, hogy versenytársai fejlettebb csipekkel jelenjenek meg, miközben az Intel gyártási lemaradása egyre nyilvánvalóbbá vált.

Az AI-forradalom végleg felszínre hozta ezt a problémát: miközben a piac legnagyobb növekedése az Nvidia köré épült, az Intel kívül maradt az új technológiai ciklus legértékesebb részén.

A csipgyártás többé nem üzlet

A félvezetőgyártás földrajzi koncentrációja új stratégiai dilemmát hozott létre. Egy esetleges geopolitikai konfliktus nemcsak a technológiai szektort, hanem

az autóipart,

a hadiipart

és a digitális infrastruktúra jelentős részét is megbéníthatná.

Az Egyesült Államok számára így a hazai csipgyártás újjáépítése már nem pusztán gazdaságpolitikai cél, hanem nemzetbiztonsági kérdés lett.

Ennek egyik leglátványosabb lépéseként 2025 augusztusában az amerikai állam közel 10 százalékos tulajdonrészt szerzett az Intelben egy mintegy 8,9 milliárd dolláros részvénybefektetés révén.

A hivatalosan passzív tulajdonosi szerep ugyan nem biztosít közvetlen irányítást, mégis világosan jelzi, hogy a vállalat szerepe túlmutat a hagyományos piaci működésen.

A befektetéssel párhuzamosan az Intel felgyorsította foundry (bérgyártó) stratégiáját, amelynek célja, hogy más csiptervezők számára is gyártókapacitást biztosítson, és ezzel alternatívát teremtsen az ázsiai dominanciával szemben. A modern félvezetőgyárak azonban rendkívül tőkeigényesek, megtérülésük hosszú években mérhető.