Prognózis platformok: ott is fogadhatunk, ahol illegális, az életkorral sem lesz baj – tarol a felhasználók körében

Fogadási rekordot ígér az idei Super Bowl. Elemzők másfél milliárd dollárra becsülik a mostani tétet. A háttérben hatalmas rivalizálás húzódik. A Polymarket és a Kalshi piaci előrejelző cégek tért nyernek az olyan online sportfogadó vállalatokkal szemben, mint a FanDuel és a DraftKings. Az Egyesült Államokban szövetségi szinten szabályozott prognózis platformok abban a 11 államban - köztük Kaliforniában és Texasban - jelentenek jogi kiskaput, ahol nem legális a sportfogadás.

Sportfogadás másképp / Fotó: NurPhoto via AFP

Szélesre tárt kiskapu a pronózis platform

A prognózispiacok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy számos területen fogadjanak az események kimenetelére, különféle jóslatokra a gazdaságtól, a politikán át a sportig. Különösen népszerű a Kalshi és a Polymarket, a legnagyobb prognózis platformok, melyek különös fogadásokkal keltenek közfigyelmet: például, hogy a Trump-kormányzat megveszi-e Grönlandot? Ám

a jóslat üzlet legnagyobb szelete a sportfogadás.

Az amerikaiak a tavalyi év első 11 hónapjában 151 milliárd dollár értékben fogadtak az Amerikai Szerencsejáték Szövetség adatai szerint. Míg a hagyományos szerencsejáték-cégek, mint a DraftKings és a FanDuel, ugyanezen időszakban 15 milliárd dollár bevételt értek el, ami könnyedén meghaladta a 2024-es 13,8 milliárd dolláros értéket. Nem véletlen, hogy a múlt hónapban a DraftKings és a FanDuel is elindította saját prognózis platformját, hogy azokban az államokban is jelen legyen, ahol tilos a sportfogadás. Mert

a hagyományos sportfogadás csupán a piac tizedét képviseli.

Sportfogadási bevételek az Egyesült Állmokban (milliárd dollár)

Tőzsdei ügylet, mégis sportfogadás

Néhány amerikai szabályozó szerint a prognózis piacok kikerülik a sportfogadási törvényeket, amelyek

engedélyezési felülvizsgálatokat,

a szerencsejáték-függőség kezelését

és csalásellenőrzést is igényelhetnek.

A legtöbb amerikai államban 21 év a sportfogadási minimum életkor, miközben a prognózis piacok már a 18 éveseknek is nyitottak.

Amíg a sportfogadást az állami szerencsejáték hatóságok felügyelik, addig a prognózis piacokat a tőzsdei szabályozók.



Aggódnak a sportligák, de nem mindegyik

A sportligák is aggodalmukat fejezték ki a prognózis piacok térnyerése miatt. Az amerikai egyetemi sportliga, az NCAA elnöke, Charlie Baker a hónap elején levelet küldött a tőzsdei felügyeletnek, hogy

függessze fel az egyetemi sportra köthető előrejelzési ügyleteket, amíg nem vezetnek be erősebb szabályozást, mely tartalmazza a reklámkorlátozásokat, az integritásvédelmet és a sportirányító testületek részvételét.

Más megközelítést választott az amerikai profi jégkorongliga, mely nem a tiltást választotta, hanem hivatalos partnerségre lépett a két nagy prognózis platformmal (Kalshi, Polymarket).