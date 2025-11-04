Újra aktív a legendás befektető, több mint egymilliárd dollárral shortolja az MI-szektor gigászait - közeleg a tőzsdei összeomlás?

Újra aktív Michael Burry, a legendás befektető, aki 2008-ban megjósolta az amerikai másodlagos jelzáloghitel-válságot – és rommá is kereste magát rajta. A mostani célpontok között az MI-szektor titánjai szerepelnek; a csipgyártó Nvidia és az adatelemző Palantir. Burry hírnevét és befolyását jól jellemzi, hogy róla szól a The Big Short (A nagy dobás, 2015) című nagy sikerű film, amelyben játszott Ryan Gosling, Christian Bale (ő alakította Burryt) és Brad Pitt is.

Burry múlt csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy piaci buborékok alakultak ki a techszektorban, erősen túlértékeltek az MI-szektor részvényei.

Most viszont napvilágot látott, hogy a Burry által vezetett Scion Asset Management jelentése szerint portfóliójának döntő része két, mesterséges intelligenciához köthető technológiai vállalat – az Nvidia és a Palantir – ellen felvett short (határidős eladási, a részvények esésére fogadó) pozíciókból áll. A múlt csütörtöki bejegyzés Burry első posztja volt 2023 áprilisa óta.

Az Nvidia, a mesterséges intelligencia (MI) csipgyártás meghatározó szereplője, a Palantir pedig MI-alapú adatfeldolgozásra specializálódott cég. Hétfőn mindkét vállalat kiemelkedő negyedéves eredményeket közölt, részvényeik tovább szárnyaltak.

Az év eleje óta az Nvidia 54 százalékkal drágult, piaci értéke meghaladta az ötezermilliárd dollárt,

a Palantir papírjai január óta közel 175 százalékkal drágultak.

„Ideje továbblépni”

Burry több grafikont is megosztott.

Az egyik a három legnagyobb felhőszolgáltató felhőbevételből származó növekedésének lassulását mutatja.

Egy másik diagramon a technológiai tőkeberuházások növekedése és a technológiai, média- és távközlési (TMT) szektor összesített beruházásainak növekedése közötti egyre szélesedő szakadék volt látható.

Burry felhívta a figyelmet a mesterségesintelligencia-szektorban zajló „körkörös üzletekre”, amelyek már több piaci szereplő aggodalmát is felkeltették.

A hét elején például az Amazon 38 milliárd dollár értékű, többéves stratégiai partnerséget jelentett be az OpenAI-val, amely lehetővé teszi, hogy a Sam Altman vezette startup az Amazon EC2 Ultra szervereit használja AI-feladatai futtatásához és skálázásához. Az elmúlt hetekben az Nvidia is több, kisebb és nagyobb AI-infrastruktúracéggel kötött beszállítói megállapodást, sőt, befektetéseket is végrehajtott ezekben a vállalatokban.