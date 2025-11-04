Deviza
Michael Burry
The Big Short
mesterséges intelligencia
amerikai részvények

Újra aktív a legendás befektető, több mint egymilliárd dollárral shortolja az MI-szektor gigászait - közeleg a tőzsdei összeomlás?

A 2008-as másodlagos jelzálogpiaci válságot megjósló befektető most az MI-szektor ellen fogad. Michael Burry alapja több mint egymilliárd dollár értékben shortolja az Nvidia és a Palantir részvényeit.
D. GY.
2025.11.04., 12:01

Újra aktív Michael Burry, a legendás befektető, aki 2008-ban megjósolta az amerikai másodlagos jelzáloghitel-válságot – és rommá is kereste magát rajta. A mostani célpontok között az MI-szektor titánjai szerepelnek; a csipgyártó Nvidia és az adatelemző Palantir. Burry hírnevét és befolyását jól jellemzi, hogy róla szól a The Big Short (A nagy dobás, 2015) című nagy sikerű film, amelyben játszott Ryan Gosling, Christian Bale (ő alakította Burryt) és Brad Pitt is.  

Michael Burry S&P 500 tech-szektor
Michael Burry több mint egymilliárd dollárral fogad a techrali ellen / Fotó: AFP

Burry múlt csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy piaci buborékok alakultak ki a techszektorban, erősen túlértékeltek az MI-szektor részvényei. 

Most viszont napvilágot látott, hogy a Burry által vezetett Scion Asset Management jelentése szerint portfóliójának döntő része két, mesterséges intelligenciához köthető technológiai vállalat – az Nvidia és a Palantir – ellen felvett short (határidős eladási, a részvények esésére fogadó) pozíciókból áll. A múlt csütörtöki bejegyzés Burry első posztja volt 2023 áprilisa óta. 

Az Nvidia, a mesterséges intelligencia (MI) csipgyártás meghatározó szereplője, a Palantir pedig MI-alapú adatfeldolgozásra specializálódott cég. Hétfőn mindkét vállalat kiemelkedő negyedéves eredményeket közölt, részvényeik tovább szárnyaltak. 

  • Az év eleje óta az Nvidia 54 százalékkal drágult, piaci értéke meghaladta az ötezermilliárd dollárt, 
  • a Palantir papírjai január óta közel 175 százalékkal drágultak.

„Ideje továbblépni”

Burry több grafikont is megosztott. 

  • Az egyik a három legnagyobb felhőszolgáltató felhőbevételből származó növekedésének lassulását mutatja. 
  • Egy másik diagramon a technológiai tőkeberuházások növekedése és a technológiai, média- és távközlési (TMT) szektor összesített beruházásainak növekedése közötti egyre szélesedő szakadék volt látható.

Burry felhívta a figyelmet a mesterségesintelligencia-szektorban zajló „körkörös üzletekre”, amelyek már több piaci szereplő aggodalmát is felkeltették. 

A hét elején például az Amazon 38 milliárd dollár értékű, többéves stratégiai partnerséget jelentett be az OpenAI-val, amely lehetővé teszi, hogy a Sam Altman vezette startup az Amazon EC2 Ultra szervereit használja AI-feladatai futtatásához és skálázásához. Az elmúlt hetekben az Nvidia is több, kisebb és nagyobb AI-infrastruktúracéggel kötött beszállítói megállapodást, sőt, befektetéseket is végrehajtott ezekben a vállalatokban.

Burry nézeteihez csatlakozott Marko Kolanovic, a JPMorgan és a Bank of America korábbi stratégája is, aki válaszában ezt írta: 

egyetértek Michael Burryvel. Minden fontos szereplő része ennek a hálózatnak, és bizonyos mértékig mind tisztességtelenek. Addig kell játszaniuk, amíg véget nem ér a buli.

Burry továbbá megosztott egy 2002. júniusi Fortune-cikket, amely a telekommunikációs szektor válságát taglalta: amikor a kereslet visszaesett, az árak zuhantak és a túlárazott vállalatok közül több csődvédelmet kért. A bejegyzést Burry így zárta: „továbblépni”.

Mit árul el Michael Burry hedge fundjának portfóliója?

A Scion hétfő este benyújtott jelentése szerint a harmadik negyedév végére a cég 

  • 912,1 millió dollár értékű Palantir-put opciót és 
  • 186,58 millió dollár értékű Nvidia-put opciót tartott, 
  • míg az előző negyedévben egyikből sem volt pozíciója. 
  • Ezek a short fogadások a portfólió értékének mintegy 80 százalékát tették ki.

Vagyis Burry szinte mindenét feltette arra, hogy a techszektor ralijának hamarosan vége szakad.

