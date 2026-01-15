AutoWallis: soha nem vettek még ennyi autót a magyar autókereskedőtől – ezeket a márkákat keresték 2025-ben

Rekord negyedik negyedéves teljesítményt ért el az AutoWallis csoport nagykereskedelmi és kiskereskedelmi üzletága is a gépjármű-értékesítés terén, ami egyben újabb éves rekordot is jelent a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalatánál.

Rekordot döntött 2025-ben az AutoWallis / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az AutoWallis 2025-ben az előző évinél 11,7 százalékkal több, 54 046 darab járművet értékesített, jelentősen meghaladva ezzel az év előző negyedéveinek teljesítményét.

A régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának impozáns értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.

Jól fogyott az Opel és a Nissan is az AutoWallis piacain

Az év utolsó három hónapjában az AutoWallis nagykereskedelmi üzletága is fokozta a tempót, amely a korábbi negyedévek visszafogottabb teljesítménye után elsősorban az Opel márkának köszönhetően lépett nagyobbat előre. A nagykereskedelmi üzletág a tavalyi utolsó negyedévben 10 748 darab járművet értékesített, 1797 darabbal többet, mint az előző év azonos időszakában, éves szinten pedig 2476 darabbal többet (+6,8 százalék), mint 2024-ben. Mindez különösen annak fényében kedvező, hogy a nagykereskedelem terén az első félévben még 3,7 százalékos elmaradás volt tapasztalható.

A növekedés elsősorban

az Opel kiváló teljesítményének köszönhető, amely különösen a horvát piacon volt erős (+2108 darab a teljes Opel tekintetében, ebből a horvát piacon +2487 darab).

Emellett a Nissan romániai operációjának elindítása is jelentős (+843 darab) mértékben hozzájárult az eredményhez.

Az üzletág teljesítményére ugyanakkor negatívan hatott a KGM márka értékesítésében tapasztalt, 883 darabos visszaesés.

Sokat köszönhet az erős kiskereskedelemnek az autókereskedelmi csoport

Az értékesítés növekedésének motorja 2025-ben a kiskereskedelmi üzletág volt, amely 20,8 százalékkal 11 637-re növelte újgépjármű-, míg 46,4 százalékkal 3737 darabra a használtautó-eladásokat. Az üzletág növekedését elsősorban a 2024-ben lezárt cseh akvizíciók – az NC Auto (Stratos) három BMW márkakereskedése, valamint a Milan Král Group felvásárlása –, továbbá a 2024 őszén nyitott budapesti kereskedés, kisebb mértékben pedig a 2025 utolsó negyedévében nyitott debreceni kereskedések támogatták (együtt +2.046 darab). A szervizórák száma 41,3 százalékkal 310 146 órára emelkedett 2025-ben, ami az akvizícióknak és az új kereskedésekhez kapcsolódó szervizeknek köszönhető.