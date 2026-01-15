Deviza
AutoWallis: soha nem vettek még ennyi autót a magyar autókereskedőtől – ezeket a márkákat keresték 2025-ben

Nagyon erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Jelentősen, közel 12 százalékkal 54 ezer darab fölé nőtt az AutoWallis gépjármű-értékesítése az elmúlt évben. A bővülést elsősorban a kiskereskedelmi üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a nagykereskedelmi eladások közel hét százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. A régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának impozáns értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták.
VG
2026.01.15, 09:22
Frissítve: 2026.01.15, 09:38

Rekord negyedik negyedéves teljesítményt ért el az AutoWallis csoport nagykereskedelmi és kiskereskedelmi üzletága is a gépjármű-értékesítés terén, ami egyben újabb éves rekordot is jelent a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalatánál. 

Rekordot döntött 2025-ben az AutoWallis / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Az AutoWallis 2025-ben az előző évinél 11,7 százalékkal több, 54 046 darab járművet értékesített, jelentősen meghaladva ezzel az év előző negyedéveinek teljesítményét. 

A régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának impozáns értékesítési eredményeit a 2024-ben lezárt akvizíciók és az organikus növekedés egyaránt támogatták. 

Jól fogyott az Opel és a Nissan is az AutoWallis piacain

Az év utolsó három hónapjában az AutoWallis nagykereskedelmi üzletága is fokozta a tempót, amely a korábbi negyedévek visszafogottabb teljesítménye után elsősorban az Opel márkának köszönhetően lépett nagyobbat előre. A nagykereskedelmi üzletág a tavalyi utolsó negyedévben 10 748 darab járművet értékesített, 1797 darabbal többet, mint az előző év azonos időszakában, éves szinten pedig 2476 darabbal többet (+6,8 százalék), mint 2024-ben. Mindez különösen annak fényében kedvező, hogy a nagykereskedelem terén az első félévben még 3,7 százalékos elmaradás volt tapasztalható. 

A növekedés elsősorban 

  • az Opel kiváló teljesítményének köszönhető, amely különösen a horvát piacon volt erős (+2108 darab a teljes Opel tekintetében, ebből a horvát piacon +2487 darab). 
  • Emellett a Nissan romániai operációjának elindítása is jelentős (+843 darab) mértékben hozzájárult az eredményhez. 
  • Az üzletág teljesítményére ugyanakkor negatívan hatott a KGM márka értékesítésében tapasztalt, 883 darabos visszaesés.

Sokat köszönhet az erős kiskereskedelemnek az autókereskedelmi csoport

Az értékesítés növekedésének motorja 2025-ben a kiskereskedelmi üzletág volt, amely 20,8 százalékkal 11 637-re növelte újgépjármű-, míg 46,4 százalékkal 3737 darabra a használtautó-eladásokat. Az üzletág növekedését elsősorban a 2024-ben lezárt cseh akvizíciók – az NC Auto (Stratos) három BMW márkakereskedése, valamint a Milan Král Group felvásárlása –, továbbá a 2024 őszén nyitott budapesti kereskedés, kisebb mértékben pedig a 2025 utolsó negyedévében nyitott debreceni kereskedések támogatták (együtt +2.046 darab).  A szervizórák száma 41,3 százalékkal 310 146 órára emelkedett 2025-ben, ami az akvizícióknak és az új kereskedésekhez kapcsolódó szervizeknek köszönhető. 

Az AutoWallis mobilitási szolgáltatások üzletágánál (amelybe a csoport rövid- és hosszú távú gépjármű kölcsönzése, továbbá a flottakezelés tartozik) 6,4 százalékka 400 218-ra nőtt a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 18,2 százalékos növekedés mellett 239 654-re bővült. Az AutoWallis csoport átlagos flottamérete 5,4 százalékkal, 4037 darabra nőtt 2025-ben.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a negyedik negyedéves, illetve a teljes 2025-ös év értékesítési adatai kapcsán elmondta: a régió 17 országában már 30 márkát képviselő társaság 2025-ös értékesítési teljesítményét az organikus növekedés mellett a 2024-ben lezárt akvizíciók és a tavalyi üzletfejlesztések jelentős mértékben támogatták. Az elmúlt két évben több, a nagykereskedelem terén képviselt márka vegyesen teljesített, amelyek közül az Opel átmeneti visszaesése, majd tavaly év végi felpörgése, valamint a KGM tavalyi visszaesése emelhető ki. Az éves szinten felmutatott 12 százalékos értékesítési növekedés ugyanakkor azt bizonyítja, hogy az AutoWallis diverzifikált stratégiája helyes, hiszen az átmeneti megtorpanások ellenére a csoport trendszerűen növekszik. A társaság ország-, márka- és tevékenységportfoliója hatékonyan működik, az AutoWallis változékony gazdasági környezetben, a képviselt márkák ciklikus teljesítménye ellenére is stabilan bővül – tette hozzá a vezérigazgató.

