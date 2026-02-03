Deviza
Most kell nagyon figyelnie annak, aki hitelt akar felvenni - szigorúbbak lettek a bankok, az államilag támogatott konstrukciók sem jelentenek kibúvót, mutatjuk a részleteket

Az év elején csendben, de érezhetően átrendeződik a banki mérce. A hitel felvétele ma már nemcsak arról szól, mekkora az összeg vagy mennyi a kamat, hanem arról is, mit lát a bank a háttérben. Olyan tételek kerülnek reflektorfénybe, amelyek eddig sokaknál észrevétlenek maradtak. Az új szabályok hatása most kezd igazán látszani a hitelbírálatokon.
Ballagó Dániel
2026.02.03, 11:24
Frissítve: 2026.02.03, 11:51

Idén látványosan felértékelődik a jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) szerepe a lakossági hitelezésben. Az év elejétől hatályos szabályok szerint már viszonylag alacsony hitelösszegnél is kötelező a mutató vizsgálata, ráadásul az államilag támogatott konstrukciók sem jelentenek kibúvót. A bankok minden eddiginél szigorúbban nézik, mekkora havi terhet bír el egy háztartás – a cél pedig változatlan: megakadályozni a túlzott eladósodást.

hitel
A hitelekhez vezető út szűkebb lett: így működik a JTM 2026-ban / Fotó: Zivica Kerkez / Shutterstock

Mi az a JTM, és miért számít ennyire?

A JTM, vagyis a jövedelemarányos törlesztési mutató azt határozza meg, hogy az igazolt havi nettó jövedelemhez képest legfeljebb mekkora lehet az összes hiteltörlesztés összege.

Röviden:

megmutatja, meddig engedi elmenni a bank az adóst.

A szabályozás a Magyar Nemzeti Bank adósságfékrendszerének része. Az MNB a 2008-as válság tanulságai alapján igyekszik elejét venni annak, hogy a háztartások túl nagy hitelterhet vállaljanak, különösen bizonytalan gazdasági környezetben.

Hol húzódik az új határ 2026-ban?

Az egyik legfontosabb változás, hogy

2026-tól minden 550 ezer forintot meghaladó hitelösszegnél kötelező a JTM vizsgálata. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak a hitelbírálat során akkor is számolniuk kell a jövedelemarányos terhelést, ha az ügyfél államilag támogatott hitelt vesz igénybe.

A JTM-szabályok így a babaváró hitelre, a CSOK hitelre és az Otthon Start lakáshitelére is egyaránt vonatkoznak.

Mennyi fér bele a fizetésbe?

A maximális törlesztőrészlet két tényezőtől függ:

  • a hiteligénylő nettó jövedelmének nagyságától,
  • valamint a felvett hitel kamatperiódusától.

Minél hosszabb időre rögzített és minél kiszámíthatóbb a kamat, annál nagyobb arányban terhelhető a jövedelem. Lakáshiteleknél előfordul változó kamatozás, míg a személyi kölcsönök jellemzően végig fix kamatozásúak.

Az általános szabály szerint:

  • 800 ezer forint alatti nettó jövedelemnél a havi törlesztés legfeljebb a jövedelem 50 százaléka lehet,
  • 800 ezer forint felett a felső határ 60 százalék.

Zöldlakásnál engedékenyebb a rendszer

A környezetbarát ingatlanok irányába terelve a hitelezést, 2025 óta kedvezőbb JTM-szabályok érvényesek a zöld lakáshitelekre.

Ezeknél a konstrukcióknál a törlesztőrészlet a jövedelem akár 60 százalékát is elérheti, függetlenül az adós keresetének nagyságától.

A kedvezmény feltétele, hogy az ingatlan:

  • legalább A energetikai besorolású legyen, vagy egy felújítást követően elérje ezt a szintet,
  • összesített energetikai jellemzője ne haladja meg a 76 kilowattóra/négyzetméter/év értéket.

Kevésbé korszerű lakások esetében is alkalmazható az engedmény, ha a felújítás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményez.

Minden hitel beleszámít – a „nem használt” is

A JTM számításánál minden meglévő hitel terheli a jövedelmet. Új kölcsön igénylésekor a bank a már futó törlesztőrészleteket automatikusan figyelembe veszi.

A listán szerepel többek között:

  • a személyi kölcsön,
  • az autóhitel,
  • a lakáshitel,
  • a szabad felhasználású jelzáloghitel,
  • a CSOK hitel,
  • az áruhitel,
  • valamint a hitelkártya- és a folyószámlahitel-keret is.

Utóbbiaknál akkor is számol a bank, ha az ügyfél nem használja a keretet: a szerződésben szereplő hitelkeret 5 százaléka fix havi teherként jelenik meg a JTM-ben.

Mit fogadnak el jövedelemként?

A JTM-be kizárólag igazolt, legális és rendszeres jövedelem számítható be, valamint

a bankok megkülönböztetnek elsődleges és másodlagos jövedelmeket, és eltérhet, hogy ezek közül mit milyen mértékben vesznek figyelembe.

Elsődleges jövedelem például:

  • munkabér,
  • vállalkozásból származó jövedelem,
  • nyugdíj.

Másodlagos jövedelem lehet:

Babaváró és CSOK: közös kassza, közös kockázat

A babaváró hitelt kizárólag házaspárok igényelhetik, ezért a bank mindkét fél jövedelmét és meglévő hiteleit vizsgálja, függetlenül attól, hogy azok formálisan kinek a nevén szerepelnek. A konstrukció JTM szempontból a személyi kölcsönökhöz hasonló elbírálás alá esik. A CSOK hitel végig fix kamatozású, így itt is az 50–60 százalékos JTM-határok érvényesek.

Közös igénylés esetén a házaspár jövedelmei és adósságai összeadódnak, egyéni igénylésnél kizárólag az adott személy adatai számítanak.

Fontos korlát: a szabály nem életbiztosítás

A JTM célja a túlzott eladósodás visszaszorítása, de nem véd a váratlan élethelyzetek ellen. Munkahely elvesztése, tartós betegség vagy jövedelemcsökkenés esetén a hitelteher gyorsan kezelhetetlenné válhat – különösen akkor, ha a kiadások közben emelkednek. A JTM tehát biztonsági fék, nem garancia: a hitelfelvétel kockázata 2026-ban is végső soron az adósé marad.

