Jó hírt közölt a Mol horvát leánya: hamarosan újra termel az INA rijekai finomítója
Az INA megkezdte a rijekai finomító felújításának utolsó szakaszát – írja a Bloomberg a Mol 49 százalékos tulajdonába tartozó horvát olajipari vállalat tájékoztatása nyomán.
A zágrábi székhelyű olajvállalat a hírügynökségnek küldött e-mailben közölte, hogy megkezdi a finomító meleg üzembe helyezését, vagyis a létesítmény működőképességének folyamatfolyadékokkal történő végső ellenőrzését.
A horvát finomító még az idén teljes kapacitáson termelhet.
Az INA és Horvátország történetének legnagyobb beruházása
A rijekai finomító korszerűsítési projektje az INA történetének legnagyobb egyedi beruházása, egyúttal Horvátország egyik legjelentősebb ipari fejlesztése, melynek értéke megközelítőleg 700 millió euró.
A projekt keretében az olajfinomító teljes komplexuma átalakult: új nehézolaj-feldolgozó üzem épült, amely lehetővé teszi a nagyobb dízeltermelést, a meglévő egységek modernizálása pedig növeli a hatékonyságot és a biztonságot.
A beruházás része továbbá új kikötő, silók, zárt kokszkezelő és -szállító rendszer, valamint az új üzem áramellátását biztosító nagy kapacitású villamosenergia-alállomás is.
A finomító a régió egyik legkorszerűbb létesítményévé válik, miközben jelentősen csökkenti a külső importfüggőséget. Az új egységek üzembe helyezésével megszűnik a vákuum gázolaj (VGO) importjának szükségessége, amely korábban főként orosz forrásból származott.
A projektben több mint 50 százalékban hazai vállalkozások vettek részt, erősítve a helyi ipart és munkaerőpiacot. Az INA tulajdonosi struktúrája szerint a Mol 49,08 százalékos részesedéssel, a horvát állam pedig 44,84 százalékkal rendelkezik, ami a stratégiai jelentőségű projekt stabilitását is biztosítja.
A beruházás egyben az INA hosszú távú modernizációs programjának csúcspontja. A Mol csoport tagjaként a vállalat az elmúlt egy évtizedben összesen több mint egymilliárd eurót fektetett finomítói és logisztikai fejlesztésekbe.
Kiderült, valóban mit vett a Mol a NIS-szel, kegyetlenül elbántak az olajfinomítóval
Zajlanak az események a Mol finomítói körül, a frissen megvásárolt szerb NIS a hét elején közzétette a tavalyi negyedik negyedévre, valamint az egész 2025-ös évre vonatkozó üzleti beszámolóját, melyből kiderül, hogy a Naftna Industrija Srbije veszteséges volt.
A NIS tavalyi vesztesége 5,6 milliárd dinár, vagyis mintegy 18,6 milliárd forint volt. A vállalat 2024-ben még több mint tízmilliárd dinár nyereséget könyvelhetett el. A rekordév 2022 volt, amikor a cég nettó nyeresége 787 millió, vagyis nagyjából 300 milliárd forint volt.