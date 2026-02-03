Jó hírt közölt a Mol horvát leánya: hamarosan újra termel az INA rijekai finomítója

Az INA megkezdte a rijekai finomító felújításának utolsó szakaszát – írja a Bloomberg a Mol 49 százalékos tulajdonába tartozó horvát olajipari vállalat tájékoztatása nyomán.

A végső szakaszába lépett az INA rijekai finomítójának felújítása / Fotó: Pymata / Shutterstock

A zágrábi székhelyű olajvállalat a hírügynökségnek küldött e-mailben közölte, hogy megkezdi a finomító meleg üzembe helyezését, vagyis a létesítmény működőképességének folyamatfolyadékokkal történő végső ellenőrzését.

A horvát finomító még az idén teljes kapacitáson termelhet.

Az INA és Horvátország történetének legnagyobb beruházása

A rijekai finomító korszerűsítési projektje az INA történetének legnagyobb egyedi beruházása, egyúttal Horvátország egyik legjelentősebb ipari fejlesztése, melynek értéke megközelítőleg 700 millió euró.

A projekt keretében az olajfinomító teljes komplexuma átalakult: új nehézolaj-feldolgozó üzem épült, amely lehetővé teszi a nagyobb dízeltermelést, a meglévő egységek modernizálása pedig növeli a hatékonyságot és a biztonságot.

A beruházás része továbbá új kikötő, silók, zárt kokszkezelő és -szállító rendszer, valamint az új üzem áramellátását biztosító nagy kapacitású villamosenergia-alállomás is.

A finomító a régió egyik legkorszerűbb létesítményévé válik, miközben jelentősen csökkenti a külső importfüggőséget. Az új egységek üzembe helyezésével megszűnik a vákuum gázolaj (VGO) importjának szükségessége, amely korábban főként orosz forrásból származott.