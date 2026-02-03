Deviza
Megőrült az időjárás: tél tábornok újra támad — senki ne üljön kocsiba, buszjáratok is kimaradhatnak, jön az ónos eső

A havazás még sok bosszúságot okoz az autóval és vonattal közlekedők számára, azonban ez később sem javul: a csapadék ónos esőbe fordulhat az ország számos térségében. A HungaroMet jelentése szerint kedden kevés napsütést fogunk látni.
Csókási Annamária
2026.02.03, 11:02
Frissítve: 2026.02.03, 11:19

Figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet meteorológiai központ a következő napok időjárása kapcsán.

20260107_kelenfold_004_VZ máv
A frissen kialakult hótakaró és ónos eső miatt az ország több pontján járatkimaradásokra lehet számítani a vonatok és vonatpótló autóbuszok közlekedésében / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hatalmas meglepetéseket tartogathat még az időjárás

Kedd éjfélig fokozatosan északkelet felé helyeződik a vegyes csapadékot adó intenzív csapadékzóna, amely síkvidéken a Dunántúl északkeleti részén, Pest vármegyében, illetve az Északi-középhegység nyugati felében 6-11 cm, kisebb körzetekben 11 cm feletti, hegyvidéken 15 cm körüli vagy feletti hóréteget képezhet.

Ahogy a csapadék északkelet felé helyeződik a szilárd halmazállapot ónos esőbe, fagyott esőbe, majd esőbe válthat. Jelentősebb mennyiségű ónos esőre (> 1 mm) a középső országrészben van kilátás (kiemelten Bács-Kiskun nyugati felében, esetleg Pest, Fejér egyes területein). Az Északi-középhegységben ma estétől szerda reggelig helyenként előfordulhat ónos eső.

Többnyire borult lesz az ég, keleten még előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, ott néhol délelőtt a nap is kisüthet. 

Délután esetleg a délnyugati határvidéken vékonyodhat el a felhőtakaró. Egy melegfronti csapadékzóna képződik és halad északkelet felé az országban: ebből eleinte többfelé havazás várható, melyet napközben dél felől vegyes halmazállapotú csapadék, végül eső vált fel, főleg a magasabban fekvő helyeken tartósabb ónos esőre is számítani lehet. 

Többfelé alakulhat ki átmeneti hóréteg, mely gyorsan olvadozni kezd, azonban északon, északkeleten, ahol estig, késő estig is kitarthat a havazás, nagyobb mennyiség jöhet össze. Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely már nagyrészt eső lesz. A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire –1 és +6 fok között alakul, a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő este is hasonló értékekre lehet számítani, enyhül az idő.

A MÁV és VOLÁN járatkimaradásokat jelentett

A kialakult télies, csúszós útviszonyok miatt a VOLÁN-járatok néhány települést és több megállót nem érintenek az országban. Az öt vármegyét érintő késések és kimaradások mellett a távolsági közlekedéssel kapcsolatban is folyamatosan friss információkkal szolgál a VOLÁN.

Budapest elővárosai irányába ritkította járatait a MÁV, a Kelenföld állomáson havazás miatt váltóállítási nehézségek miatt. A késések mérséklése érdekében korlátozzák a vonatforgalmat a mai napon.

