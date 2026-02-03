Brutális ellentámadást indított az arany-ezüst tandem, szédületes hullámvasúton az árfolyamok
Az arany unciánkénti ára több mint 6 százalékkal, 4940 dollárra, az ezüsté pedig több mint 10 százalékkal, 87 dollár fölé emelkedett kedden reggel, miután hétfőn még folytatódott a pénteki, történelmi mértékű áresés, bár már nem pénteki lendülettel. A platina és a palládium jegyzése is több mint 3 százalékkal lőtt ki.
Újra drágul az arany és az ezüst
A kockázatvállalás az amerikai dollár egyidejű gyengülésével tért vissza a nemesfémek piacára. A Bloomberg Dollar Spot Index 0,2 százalékkal csökkent, miután az előző kereskedési napot 0,3 százalékos emelkedéssel zárta.
A nagy esést a nemesfémek rekordmagasságokban szenvedték el azt követően, hogy az elemzők egymás után adták ki a figyelmeztetéseket, hogy az arany és még inkább az ezüst túlvetté vált, a hónapokon át tartó rali túlzottan begyorsult.
Az arany 14 napos relatív erősségi indexe – ami azt méri, hogy egy eszközt túlvásároltnak vagy túladottnak tekintenek-e – kedden 54 ponton állt. Múlt szerdán ugyanakkor ez az érték felülmúlta a 90 pontot, azaz messze meghaladta a már túlvettséget jelző 70 pontos szintet.
A nemesfémek feltartóztathatatlannak tűnő felértékelődését
- a geopolitikai feszültségekkel,
- a dollár gyengülésével
- és az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve (Fed) függetlenségét fenyegető veszélyekkel magyarázták.
Az arany drágulását támogató fundamentumok azonban javarészt ma is éppúgy fennállnak, mint a pénteki korrekció előtt
– mondta a Bloombergnek Ahmad Assiri, a Pepperstone Group piaci stratégája, a geopolitikai kockázatokra, a lazább monetáris politikára vonatkozó várakozásokra és a nemesfém-portfóliók diverzifikáló szerepére utalva.
Ennek ellenére a volatilitás valószínűleg rövid távon továbbra is fokozott marad, mivel a piacok a közelmúltbeli óriási elmozdulásokat emésztik
– tette hozzá Assiri.
A Deutsche Bank is besegített
Az aranykurzus felpattanását amúgy néhány bank megnyilatkozása is támogatta. A Deutsche Bank például hétfőn közölte, hogy kitart az unciánkénti 6000 dolláros árfolyambecslése mellett.
Az arany és az ezüst árfolyamának további alakulásában meghatározó szerepet játszik a kínai befektetők reakciója is. Múlt hétvégén a vásárlók gyakorlatilag totálisan elözönlötték az ország legnagyobb nemesfémpiacát Sencsenben, hogy ékszereket és aranyrudakat vásároljanak még a holdújév-ünnepség előtt.
A kínai piacok azonban február 16-tól valamivel több mint egy hétig zárva lesznek az ünnepek miatt. Eközben az ország legnagyobb, állami tulajdonban álló bankjai szigorítják az aranybefektetések szabályozását a volatilitás kezelése érdekében.
Mit mondanak a Bloomberg stratégái?
Az arany háromnapos zuhanása egy várható korrekció volt, de a többéves emelkedés alapvető mozgatórugói továbbra is meghatározóak, ami a nemesfémek tartós esése ellen szól. Tekintettel a monetáris politika gyors szigorítási ciklusának valószínűtlenségére globálisan és a tartós geopolitikai aggályokra, a nemesfémek mérsékeltebb emelkedése valószínűsíthető
– mondta Garfield Reynolds, a Bloomberg MLIV Asia vezetője.
Mind az agresszív eladási hullám, mind az ugyanilyen visszapattanás a piac érzékeny pontjára világít rá, ám a reakciókat sokszor inkább az érzelmek vezérlik, ezért az éles váltások lesznek a rövid távú norma
– tette hozzá Hebe Chen, a melbourne-i Vantage Markets elemzője.
Az elemzők szerint egyébként érdemes az iráni fejleményeket is figyelni, hiszen egy áttörés az új nukleáris megállapodásról szóló tárgyalások megkezdése felé csökkentheti az arany mint menedékeszköz vonzerejét, és nyomást gyakorolhat az árakra.