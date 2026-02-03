Deviza
Rekordszintre pörgött a hazai kőolajtermelés – további fejlődésre számít a szaktárca

Erős évet produkált 2025-ben a hazai nyersanyag-kitermelés. A tavalyi az évszázad legerősebb éve volt a magyarországi kőolaj-kitermelésben.
2026.02.03, 10:40
Frissítve: 2026.02.03, 10:59

A tavalyi évben nagyjából 1,17 millió tonna kőolajat hoztak felszínre a hazai mezőkből, a kétezres években ez a legmagasabb mutató. 2025-ben a kétmilliárd köbmétert közelítő hazai földgázkitermelés pedig legutóbb 2013-ban alakult kedvezőbben. A kormány a hazai fogyasztók biztonságos ellátását a lehető legnagyobb arányban igyekszik belföldön elérhető energiahordozókkal megoldani. A további előrelépés érdekében a múlt évben eredményesen lezárt szénhidrogén bányászati koncessziós pályázatokat újabbak követik majd 2026 elején – derült ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) keddi közleményéből.

kőolaj, olaj, oil, olajkút
A tavalyi az évszázad legerősebb éve volt a kőolaj-kitermelésben / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Kiemelték, hogy a magyarországi lelőhelyeken kitermelt kőolaj mennyisége tavaly is növekedett, a 2021-es szinthez képest összesen már több mint negyedmillió tonnával. A látványos teljesítménybővülést jól jelzi, hogy 2025-ben hat hónapban is meghaladta a százezer tonnát a kitermelés, amire a megelőző esztendőben egyszer sem volt példa.

A belföldi mezők 2025-ben kis híján kétmilliárd köbméter földgázt adtak, ez az éves országos felhasználásnak több mint ötöde. A fosszilis energiahordozók hazai kitermelésének szinten tartása, fokozása érdekében az Energiaügyi Minisztérium 2024-ben öt év szünet után írt ki újra bányászati koncessziós pályázatokat. A sikeresen jelentkezők végül hat területre nyertek el húsz évre szóló jogosultságokat szénhidrogének kutatására és kitermelésére. A tárca a kedvező tapasztalatok birtokában hamarosan újabb koncessziókat hirdet meg.

Nem csak a kőolaj és a földgáz terén volt sikeres a 2025-ös év

„Az importkitettségek csökkentése érdekében az energiaigények minél nagyobb hányadát az országhatárokon belül elérhető forrásokból érdemes kiszolgálnunk. Az ásványkincsekkel való felelős gazdálkodáson túl a megújuló energiahordozók fokozott hasznosításában is jól haladunk. Az óriási napenergia-kapacitások jóvoltából 2025-ben 20 százalékra csökkent a behozatal részesedése az áramforgalomban” – emelte ki Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

Hozzátette, hogy a Jedlik Ányos Energetikai Programban egyebek mellett a nem időjárásfüggő biogázban és földhőben rejlő lehetőségek hatékony kiaknázását is minden eddiginél több támogatással ösztönözzük. A 2030-as éveket akkor nyerhetjük meg az energetikában, ha a tárolási képességeinket is felzárkóztatjuk az európai élvonalba. Az Otthoni Energiatároló Programban és a vállalatokat támogató Jedlik-pályázaton összesen 150 milliárd forinttal segítjük mintegy 800 megawattnyi új tároló telepítését, ezzel a jelenlegi kapacitás az ötszörösére nő.

„A hazai szénhidrogén-kitermelés bővülése igazolja az elmúlt évek szisztematikus, a hazai bányászatot segíteni akaró jogalkotás sikerességét. A 2025. évi kitermelési adatok önmagukban is impozánsak, emellett fontos kiemelni, hogy egyben egy öt éven át tartó folyamatos növekedés csúcspontját is jelzik. Bízunk benne, hogy az újabb szénhidrogén-koncessziókkal az emelkedő tendencia töretlen marad” – hangsúlyozta Nagy László, az SZTFH elnöke.

