M1-.es autópálya
autópálya építés
hídépítés

Különleges, éjszakai videón az M1-es autópályán zajló építkezés

Az M1-es autópálya bővítése nem csupán sávszélesítést jelent: a munkálatok egyik legösszetettebb része a hidak át- és újjáépítése. A kiszélesített pálya ugyanis a meglévő műtárgyak alatt már nem férne el, ezért összesen 72 felül- és aluljárót kell átépíteni vagy teljesen újra megépíteni a szakaszon. Videón a hídépítések leglátványosabb pillanatai.
VG
2026.02.03, 11:34
Frissítve: 2026.02.03, 11:45

Az M1-es autópálya Nagyegyháza környéki szakaszán – az Óbarok pihenőtől Tatabánya irányába – a kivitelezés újabb mérföldkőhöz érkezett: a hídszerkezet betonozása is megtörtént – tette közzé az újabb információkat Facebook-oldalán az MKIF – Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Januárban naponta 1500-an dolgoztak az M1-es óriásprojektjén. Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence
Januárban naponta 1500-an dolgoztak az M1-es óriásprojektjén / Fotó: MKIF Zrt. / Jánosa Bence

A leglátványosabb munka éjszaka zajlik az M1-es sztrádáján

Bár a közlekedők nappal is találkoznak munkaterületekkel, a legkritikusabb és leglátványosabb fázisokat éjszaka végzik a szakemberek, amikor a forgalom minimális és a munkavégzés biztonságosan megszervezhető. Ilyen művelet például a hídgerendák beemelése. 

A Nagyegyháza térségében zajló munkálatok során:

  • a daru már a munkát megelőző éjszaka megérkezett a helyszínre,
  • a telepítése mintegy két órát vett igénybe,
  • majd este 22 óra és hajnali 5 óra között következett az egyik legösszetettebb fázis: oldalanként öt darab, egyenként 36 tonna súlyú hídgerendát kellett milliméterpontosan a helyére emelni.

A munkafolyamatokról timelapse felvétel is készült, amely gyorsítva, mégis jól érzékelteti, milyen összetett és pontos munkát végeznek éjjel és nappal a kivitelezők.

A közlekedők számára is kézzelfogható az előrehaladás

Az M1-es autópálya bővítésének léptékét jól érzékeltetik a számok. Januárban összesen 89 helyszínen dolgoztak vagy dolgoznak a szakemberek az M1-es bővítendő szakaszain. Naponta mintegy 1500 munkás dolgozik folyamatosan, de a munkák megoszlása szintén jól mutatja a projekt összetettségét:

  • 23 helyszínen útépítési munkák,
  • 7 helyszínen ideiglenes forgalomtechnikai feladatok,
  • 53 helyszínen hídépítési munkák,
  • 4 helyszínen vízépítési munkák,
  • valamint 2 helyszínen környezetvédelmi létesítményekhez kapcsolódó feladatok zajlanak.

Fontos hangsúlyozni: számos olyan munkafázis zajlik, amelyet a közlekedők nem feltétlenül látnak a főpályáról. Ezek a háttérben végzett, kevésbé látványos feladatok azonban elengedhetetlenek ahhoz, hogy a bővítés következő ütemei egyáltalán elindulhassanak – számolt be róla a Magyar Építők.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

