Orbán Viktor bejelentette az évértékelő beszéd pontos időpontját – tavaly ezeket ígérte meg a kormányfő

évértékelő
Orbán Viktor
kormányfő

A kormányfő pár napon belül tartja idei évértékelő beszédét. Orbán Viktor tavalyi évértékelőjében több gazdasági és családpolitikai intézkedést jelentett be.
VG
2026.02.03, 11:16
Frissítve: 2026.02.03, 13:02

A kormányfő kedden azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan.”

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor fontos időpontot jelentett be / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Később Orbán Viktor közölte, hogy 

az idei évértékelőt február 14-én, 11 órakor lesz megtartva.

Az eseményt élőben a Facebookon is lehet követni. A kormányfő tavaly szintén februárban tartotta meg az évértékelő beszédét. 

Orbán Viktor 2025-ben azt mondta, hogy az amerikai együttműködéssel átvilágítják az itthoni, külföldről finanszírozott szervezeteket, lezárják a Soros-hálózat pénzcsapjait, és létrehozzák a „magyar Magnitszkij-törvényt”. 

Gazdasági téren meghirdette a 100 új gyár programot, az infláció megfékezésére pedig árstopokat és haszonkorlátozást is kilátásba helyezett.

Szociális intézkedésként 

  • az év második felétől áfa-visszatérítést ígért a nyugdíjasoknak bizonyos élelmiszerekre, 
  • meghirdettette április 1-jétől 5 százalékos lakáshitel-kamatplafont, 
  • a csed és gyed adómentessé tételét 
  • és a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét is.

A miniszterelnök akkor megerősítette: marad a tizenharmadik havi nyugdíj, a rezsicsökkentés, alkotmányos védelmet kap a készpénzhasználat, és a kistelepülések jogot kapnak a beköltözések korlátozására.

Mi valósult meg?

Januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót a kétgyermekes, negyven év alatti anyák. Kibővült a harminc év alatti édesanyák kedvezménye, és emelkedik a családi adókedvezmény összege is. 

Augusztusban már emelt összegben érkeztek a családi adókedvezmények, a csed, a gyed és az örökbefogadói díj. A kifizetések tavaly júliusban indultak meg. 

A csecsemőgondozási díj, a csed a személyi jövedelemadó mentességének köszönhetően átlagosan havonta 78 ezer forint, míg a gyermekgondozási díj, a gyed és az örökbefogadói díj szja-mentességének köszönhetően augusztusban már átlagosan 43 500 forint marad pluszban a családoknál. 

Az adómentes csed esetében fél év alatt mintegy félmillió, a gyed esetében pedig 18 hónap alatt 780 ezer forint marad pluszban a családoknál.

Az állam eredetileg a nyugdíjasoknak célzottan az áfa-visszatérítéssel akart segíteni, amelynek értéke körülbelül 10-15 ezer forint lett volna. Később Orbán Viktor már úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjasok áfa-visszatérítése egy élelmiszer-utalvány keretében történik majd. A kipostázott utalvány végül harmincezer forint értékű volt.

A kormány a 100 új gyár programot 150-re emelte, amely így több mint 10 000 milliárd forintnyi beruházást érinthet. A programnak köszönhetően minden vármegyében épülhet legalább egy új gyár, és a projektek 55 százaléka magyar vállalatokhoz tartozhat. 

Az Otthon Start program elindulásával minden vonzerejét elveszítette az egyes bankok által április óta kínált, legfeljebb 5 százalékos lakáshitel-konstrukció. 

A fix, legfeljebb évi 3 százalékos hitel 2025 szeptemberében indult, és a bankoknál jelenleg is nagy az érdeklődés. Az Otthon Start program gyakorlatilag mindent vitt: tízből nyolc új lakáshitel mögött már valamilyen állami támogatás állt.

