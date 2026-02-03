Orbán Viktor bejelentette az évértékelő beszéd pontos időpontját – tavaly ezeket ígérte meg a kormányfő
A kormányfő kedden azt írta ki a Facebook-oldalára, hogy „Február 14. A nagy nap. Részletek hamarosan.”
Később Orbán Viktor közölte, hogy
az idei évértékelőt február 14-én, 11 órakor lesz megtartva.
Az eseményt élőben a Facebookon is lehet követni. A kormányfő tavaly szintén februárban tartotta meg az évértékelő beszédét.
Orbán Viktor 2025-ben azt mondta, hogy az amerikai együttműködéssel átvilágítják az itthoni, külföldről finanszírozott szervezeteket, lezárják a Soros-hálózat pénzcsapjait, és létrehozzák a „magyar Magnitszkij-törvényt”.
Gazdasági téren meghirdette a 100 új gyár programot, az infláció megfékezésére pedig árstopokat és haszonkorlátozást is kilátásba helyezett.
Szociális intézkedésként
- az év második felétől áfa-visszatérítést ígért a nyugdíjasoknak bizonyos élelmiszerekre,
- meghirdettette április 1-jétől 5 százalékos lakáshitel-kamatplafont,
- a csed és gyed adómentessé tételét
- és a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentességét is.
A miniszterelnök akkor megerősítette: marad a tizenharmadik havi nyugdíj, a rezsicsökkentés, alkotmányos védelmet kap a készpénzhasználat, és a kistelepülések jogot kapnak a beköltözések korlátozására.
Mi valósult meg?
Januártól nem fizetnek személyi jövedelemadót a kétgyermekes, negyven év alatti anyák. Kibővült a harminc év alatti édesanyák kedvezménye, és emelkedik a családi adókedvezmény összege is.
Augusztusban már emelt összegben érkeztek a családi adókedvezmények, a csed, a gyed és az örökbefogadói díj. A kifizetések tavaly júliusban indultak meg.
A csecsemőgondozási díj, a csed a személyi jövedelemadó mentességének köszönhetően átlagosan havonta 78 ezer forint, míg a gyermekgondozási díj, a gyed és az örökbefogadói díj szja-mentességének köszönhetően augusztusban már átlagosan 43 500 forint marad pluszban a családoknál.
Az adómentes csed esetében fél év alatt mintegy félmillió, a gyed esetében pedig 18 hónap alatt 780 ezer forint marad pluszban a családoknál.
Az állam eredetileg a nyugdíjasoknak célzottan az áfa-visszatérítéssel akart segíteni, amelynek értéke körülbelül 10-15 ezer forint lett volna. Később Orbán Viktor már úgy fogalmazott, hogy a nyugdíjasok áfa-visszatérítése egy élelmiszer-utalvány keretében történik majd. A kipostázott utalvány végül harmincezer forint értékű volt.
A kormány a 100 új gyár programot 150-re emelte, amely így több mint 10 000 milliárd forintnyi beruházást érinthet. A programnak köszönhetően minden vármegyében épülhet legalább egy új gyár, és a projektek 55 százaléka magyar vállalatokhoz tartozhat.
Az Otthon Start program elindulásával minden vonzerejét elveszítette az egyes bankok által április óta kínált, legfeljebb 5 százalékos lakáshitel-konstrukció.
A fix, legfeljebb évi 3 százalékos hitel 2025 szeptemberében indult, és a bankoknál jelenleg is nagy az érdeklődés. Az Otthon Start program gyakorlatilag mindent vitt: tízből nyolc új lakáshitel mögött már valamilyen állami támogatás állt.