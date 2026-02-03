Deviza
EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,18 -0,05% RON/HUF74,68 -0,09% CZK/HUF15,66 -0,05% EUR/HUF380,52 -0,11% USD/HUF322,68 -0,06% GBP/HUF440,92 -0,13% CHF/HUF414,42 0% PLN/HUF90,18 -0,05% RON/HUF74,68 -0,09% CZK/HUF15,66 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 342,35 +1,52% MTELEKOM2 065 +1,21% MOL3 946 +2,28% OTP41 000 +1,46% RICHTER11 020 +1,27% OPUS551 +0,36% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 181,05 +0,37% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 709,14 +1,59% BUX130 342,35 +1,52% MTELEKOM2 065 +1,21% MOL3 946 +2,28% OTP41 000 +1,46% RICHTER11 020 +1,27% OPUS551 +0,36% ANY7 520 +0,53% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 300 -1,51% BUMIX10 181,05 +0,37% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 709,14 +1,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
Richter Gedeon
tőzsde

Erősíti japán üzletét a magyar gyógyszercég

A Richter és a Fuji évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat területén. Most a partnerség bővítéséről döntöttek. A magyar gyógyszerrészvény bő 1 százalékot emelkedett, míg a Fuji Pharma 1,5 százalékot pattant.
Faragó József
2026.02.03, 10:41
Frissítve: 2026.02.03, 10:47

Ma piaczárás előtt jelentette be a BÉT honlapján a Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma a hosszú távú stratégiai együttműködésük bővítését. A Richter kurzusa bő 1 százalékos emelkedéssel reagált, míg a Fuji Pharma 1,5 százalékot pattant.

Richter Gedeon
Ígéretes a Richter Gedeon japán üzlete / Fotó: Kallus György

Nők egészségügyi ellátására fókuszál a Richter Gedeon

A Richter Gedeon Nyrt. és a Fuji Pharma Co., Ltd. bejelenti hosszú távú stratégiai együttműködésük bővítését és további erősítését – olvasható a közleményben.

 A két vállalat már évek óta szoros partnerségben áll a nőgyógyászat (WHC) területén. 

Ezen együttműködés eredménye:

  • a Fuji által Japánban kifejlesztett, forgalomba hozott és forgalmazott Alyssa® nevű, drospirenont és estetrolt (E4) tartalmazó dysmenorrhoea (fájdalmas menstruáció) kezelésére szolgáló készítmény,
  • valamint a Nextstellis™ nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása. 

A Fuji rendelkezik a Richter estetrol- (E4) alapú hormonpótló terápiás készítmény jelöltjének forgalmazási jogával is Japánban és az ASEAN területeken. A termékjelölt nemrégiben pozitív szakvéleményt kapott az európai CHMP-től (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága) FYLREVY® márkanéven.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény11:19:17
Árfolyam: 11 020 HUF +140 / +1,27 %
Forgalom: 1 323 353 470 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.


Arra is kitért a Richter közleménye, hogy 

a nők egészségügyi ellátásába történő beruházások és innovációk továbbra is elégtelenek. 

Globális szinten a kutatás és fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, ami korlátozza a jövőbeli kezelési lehetőségeket, ugyanakkor jelentős lehetőséget kínál azon innovatív vállalatok számára, amelyek készek befektetni ezen a területen. 
A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét. Ez a központ kulcsfontosságú szerepet fog játszani a Richter és a Fuji közös fejlesztési erőfeszítéseinek előmozdításában.
 

Mérföldkő kifizetések

Emlékezetes, hogy tavalyelőtt szeptemberben kapta meg a forgalomba hozatali engedélyt a Richter leányvállalata által fejlesztett nőgyógyászati tabletta Japánban. 

A jóváhagyás tízmillió eurós mérföldkő kifizetést jelentett

a magyar gyógyszergyártó százszázalékos leányvállalata, az Estetra SRL számára. Azon megállapodás alapján, amely a Fuji számára biztosítja az Alyssa fejlesztési és forgalmazási jogait Japánban és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) régióban. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu