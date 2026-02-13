Lemondás az Épduferrnél, rendkívüli közgyűlést hívtak össze
Rendkívüli közgyűlést tart március 16-án az Épduferr. A dunaújvárosi építőipari kispapír részvényesei a 2022-es beszámolóról és a megismételt könyvvizsgálói jelentésről szavazhatnak.
Megvonták a kispapír könyvvizsgálójának minősítését
A most összehívott rendkívüli közgyűlés előzménye, hogy a társaság korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához
2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta.
Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette:
Tudomására jutott, hogy a társaságtól független, nem a társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték.
MRP, saját részvények, igazgató lemondása
A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai között szerepel:
- Döntés a Munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) megindításáról és MRP-szervezet létrehozásáról rendelkező 5/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat aktualizáló módosításáról.
- Tájékoztatás a korábbiakban szerzett saját részvényekről, az igazgatóság felhatalmazása a társaság saját részvényeinek további megszerzésére.
Az Épduferr azt is közölte a BÉT honlapján, hogy az igazgatóság tagja, Balaskóné Szilvási Anna Mária 2026. február 13. napján bejelentette, hogy
igazgatósági tagságáról a soron következő közgyűlés napjának hatályával lemond.
Új igazgatósági tagot a rendkívüli közgyűlésen választanak.