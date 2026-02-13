Deviza
közgyűlés
Épduferr Nyrt
tőzsde

Lemondás az Épduferrnél, rendkívüli közgyűlést hívtak össze

Lemondott az Épduferr egyik igazgatósági tagja. A társaság rendkívüli közgyűlést hívott össze, ahol a 2022-es beszámolóról és a megismételt könyvvizsgálói jelentésről szavazhatnak.
Faragó József
2026.02.13, 14:46
Frissítve: 2026.02.13, 14:59

Rendkívüli közgyűlést tart március 16-án az Épduferr. A dunaújvárosi építőipari kispapír részvényesei a 2022-es beszámolóról és a megismételt könyvvizsgálói jelentésről szavazhatnak.

kispapír
Rendkívüli közgyűlésre készülnek a kispapír részvényesei / Fotó: Vémi Zoltán

Megvonták a kispapír könyvvizsgálójának minősítését

A most összehívott rendkívüli közgyűlés előzménye, hogy a társaság korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 

2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta.

Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette: 

Tudomására jutott, hogy a társaságtól független, nem a társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték.  

 EPDUFERR részvény
EPDUFERR részvény16:10:47
Árfolyam: 12 HUF -1,6 / -13,33 %
Forgalom: 28 961 321 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

MRP, saját részvények, igazgató lemondása

A rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai között szerepel:

  • Döntés a Munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) megindításáról és MRP-szervezet létrehozásáról rendelkező 5/2024. (12.23.) sz. közgyűlési határozat aktualizáló módosításáról.
  • Tájékoztatás a korábbiakban szerzett saját részvényekről, az igazgatóság felhatalmazása a társaság saját részvényeinek további megszerzésére. 

Az Épduferr azt is közölte a BÉT honlapján, hogy az igazgatóság tagja, Balaskóné Szilvási Anna Mária 2026. február 13. napján bejelentette, hogy 

igazgatósági tagságáról a soron következő közgyűlés napjának hatályával lemond.

Új igazgatósági tagot a rendkívüli közgyűlésen választanak.

