Lemondás az Épduferrnél, rendkívüli közgyűlést hívtak össze

Rendkívüli közgyűlést tart március 16-án az Épduferr. A dunaújvárosi építőipari kispapír részvényesei a 2022-es beszámolóról és a megismételt könyvvizsgálói jelentésről szavazhatnak.

Rendkívüli közgyűlésre készülnek a kispapír részvényesei / Fotó: Vémi Zoltán

Megvonták a kispapír könyvvizsgálójának minősítését

A most összehívott rendkívüli közgyűlés előzménye, hogy a társaság korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához

2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta.

Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette: