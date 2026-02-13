Trump jobbkeze Budapestre érkezik, erről tárgyalhat vele Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten közös sajtótájékoztatón lép a nyilvánosság elé Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális kérdéseire fókuszál.

Donald Trump amerikai elnök Marco Rubio külügyminiszter és J. D. Vance alelnök társaságában fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a washingtoni Fehér Ház kabinettermében / Fotó: AFP

Orbán Viktor és Rubio egyeztetése során várhatóan a kétoldalú

gazdasági,

politikai

és biztonságpolitikai

együttműködések kerülnek napirendre. A budapesti sajtótájékoztató az amerikai külügyminiszter hivatalos látogatásának egyik kiemelt eseménye.

Rubio és Orbán utoljára Washingtonban találkoztak

A felek korábban Donald Trump meghívására Washingtonban is találkoztak, ahol a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről és a geopolitikai kihívásokról folytattak tárgyalásokat. Értesüléseink szerint a mostani budapesti megbeszélések ennek a párbeszédnek a folytatását jelentik, hangsúlyosabb diplomáciai és külpolitikai fókusszal.

Orbán Viktor megint Washingtonba utazik

A szombathelyi háborúellenes DPK-gyűlésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a beszéde végén utalt a jövőbeli találkozásra Donald Trumppal. A kormányfő kijelentette: „Két hét múlva ismét találkozunk”, ezzel arra célozva, hogy hamarosan újabb esemény következik Washingtonban a Béketanács keretében.

Mint ismert, Trump egy új nemzetközi szervezet, a Béketanács (Board of Peace) létrehozását kezdeményezte, amely kezdetben a Gázai övezet újjáépítésének és stabilizálásának felügyeletére jött létre ENSZ-mandátum alapján, ám a tervezet szerint hosszabb távon globális béketeremtő szerepet tölthetne be.

Egyes elemzők szerint az ENSZ alternatívájaként vagy riválisaként működhet. A szervezet alapító okirata szerint Trump lenne az első elnök, aki dönt a tagság meghívásairól, jóváhagyja a határozatokat, és ellenőrzést gyakorolna a testület felett. A tagság alapvetően három évre szólna megújítható formában.