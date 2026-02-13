Deviza
csúcstalálkozó
Orbán Viktor
Marco Rubio

Trump jobbkeze Budapestre érkezik, erről tárgyalhat vele Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten közös sajtótájékoztatót tart Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális kérdéseire fókuszál. Orbán legutóbb Washingtonban találkozott a tárcavezetővel.
VG
2026.02.13., 15:20

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten közös sajtótájékoztatón lép a nyilvánosság elé Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális kérdéseire fókuszál.

Hungarian PM Orban meets US president Trump Orbán Trump Rubio
Donald Trump amerikai elnök Marco Rubio külügyminiszter és J. D. Vance alelnök társaságában fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a washingtoni Fehér Ház kabinettermében / Fotó: AFP

Orbán Viktor és Rubio egyeztetése során várhatóan a kétoldalú

  • gazdasági,
  • politikai
  • és biztonságpolitikai

együttműködések kerülnek napirendre. A budapesti sajtótájékoztató az amerikai külügyminiszter hivatalos látogatásának egyik kiemelt eseménye.

Rubio és Orbán utoljára Washingtonban találkoztak

A felek korábban Donald Trump meghívására Washingtonban is találkoztak, ahol a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről és a geopolitikai kihívásokról folytattak tárgyalásokat. Értesüléseink szerint a mostani budapesti megbeszélések ennek a párbeszédnek a folytatását jelentik, hangsúlyosabb diplomáciai és külpolitikai fókusszal.

Orbán Viktor megint Washingtonba utazik

A szombathelyi háborúellenes DPK-gyűlésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a beszéde végén utalt a jövőbeli találkozásra Donald Trumppal. A kormányfő kijelentette: „Két hét múlva ismét találkozunk”, ezzel arra célozva, hogy hamarosan újabb esemény következik Washingtonban a Béketanács keretében.

Mint ismert, Trump egy új nemzetközi szervezet, a Béketanács (Board of Peace) létrehozását kezdeményezte, amely kezdetben a Gázai övezet újjáépítésének és stabilizálásának felügyeletére jött létre ENSZ-mandátum alapján, ám a tervezet szerint hosszabb távon globális béketeremtő szerepet tölthetne be.

Egyes elemzők szerint az ENSZ alternatívájaként vagy riválisaként működhet. A szervezet alapító okirata szerint Trump lenne az első elnök, aki dönt a tagság meghívásairól, jóváhagyja a határozatokat, és ellenőrzést gyakorolna a testület felett. A tagság alapvetően három évre szólna megújítható formában.

Trump–Orbán-csúcs: máris itt az áttörés, példátlan atommegállapodást köt Magyarország – az amerikaiak megérkeztek Paksra

Szijjártó Péter és Marco Rubio kormányközi nukleáris megállapodást írnak alá. A tárcavezető szerint az atomenergia kiemelten fontos Magyarország energiabiztonsága szempontjából.

