Trump jobbkeze Budapestre érkezik, erről tárgyalhat vele Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten közös sajtótájékoztatón lép a nyilvánosság elé Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok aktuális kérdéseire fókuszál.
Orbán Viktor és Rubio egyeztetése során várhatóan a kétoldalú
- gazdasági,
- politikai
- és biztonságpolitikai
együttműködések kerülnek napirendre. A budapesti sajtótájékoztató az amerikai külügyminiszter hivatalos látogatásának egyik kiemelt eseménye.
Rubio és Orbán utoljára Washingtonban találkoztak
A felek korábban Donald Trump meghívására Washingtonban is találkoztak, ahol a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről és a geopolitikai kihívásokról folytattak tárgyalásokat. Értesüléseink szerint a mostani budapesti megbeszélések ennek a párbeszédnek a folytatását jelentik, hangsúlyosabb diplomáciai és külpolitikai fókusszal.
Orbán Viktor megint Washingtonba utazik
A szombathelyi háborúellenes DPK-gyűlésen Orbán Viktor magyar miniszterelnök a beszéde végén utalt a jövőbeli találkozásra Donald Trumppal. A kormányfő kijelentette: „Két hét múlva ismét találkozunk”, ezzel arra célozva, hogy hamarosan újabb esemény következik Washingtonban a Béketanács keretében.
Mint ismert, Trump egy új nemzetközi szervezet, a Béketanács (Board of Peace) létrehozását kezdeményezte, amely kezdetben a Gázai övezet újjáépítésének és stabilizálásának felügyeletére jött létre ENSZ-mandátum alapján, ám a tervezet szerint hosszabb távon globális béketeremtő szerepet tölthetne be.
Egyes elemzők szerint az ENSZ alternatívájaként vagy riválisaként működhet. A szervezet alapító okirata szerint Trump lenne az első elnök, aki dönt a tagság meghívásairól, jóváhagyja a határozatokat, és ellenőrzést gyakorolna a testület felett. A tagság alapvetően három évre szólna megújítható formában.
Trump–Orbán-csúcs: máris itt az áttörés, példátlan atommegállapodást köt Magyarország – az amerikaiak megérkeztek Paksra
Szijjártó Péter és Marco Rubio kormányközi nukleáris megállapodást írnak alá. A tárcavezető szerint az atomenergia kiemelten fontos Magyarország energiabiztonsága szempontjából.