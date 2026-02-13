Deviza
Meddig szárnyalhat a Mol és mekkora osztalék várható? – mindkét kérdésre választ kaptak a befektetők

Újabb elemzőház mondott véleményt a hazai olajtársaság részvényeiről. A Moltól magas osztalékot és stabil eredménytermelést vár a Patria Finance, amit a 4000 forintra felsrófolt céláruk is tükröz.
K. T.
2026.02.13, 15:01
Frissítve: 2026.02.13, 16:29

Egy héten belül a második céláremelés érkezett a Mol részvényeire. A svájci UBS után ezúttal a cseh Patria Finance srófolta fel jelentősen a magyar olajtársaság papírjainak tőzsdei kilátásait.

Mol, osztalék, célár
Magas osztalék és stabil eredménytermelő képesség a Mol erényei között / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A hazai piacon a K&H Értékpapír anyacégeként ismert befektetési szolgáltató friss elemzésében 3380 forintról 4000 forintra emelte a Mol 12 havi célárát. A frissített prognózis alapján szűk 5 százalékos felértékelődési lehetőség maradt a részvényben, amit változatlanul vételre ajánlanak.

A vállalatértékelés felülvizsgálatát a külső környezet változása, ezen belül a vártnál erősebb finomítói marzsok, az alacsonyabb energiaárak, a gyengülő dollár és a javuló tőkeköltségek, valamint a kedvező piaci szentiment indokolják, miközben a társaság továbbra is a normalizáció útján haladhat, stabil EBITDA-termelést várható tőle a következő évek során is.

Jókora osztalék érkezhet, távolról sem túlértékelt a részvény

A Patria Finance becslései szerint a Mol éves EBITDA-ja meghaladhatja a 3,3 milliárd dolláros szintet a következő évek során, és ezzel egyidejűleg a nettó profit is növekedhet. A fenntartható működéshez és a stabilitás eléréséhez szükséges tőkeberuházások pedig 1,7-1,8 milliárd dollár körüli kiadásokat jelenthetnek évente.

Varga Dániel, a K&H Értékpapír részvényelemzője úgy véli, az erős finomítói marzsok, a növekvő kitermelési volumen és a kedvező fogyasztási trendek is  támogathatják a magyar olajtársaság fundamentumainak javulását, aminek köszönhetően a stabil osztalékfizetési trend is folytatódhat.

A brókercég szerint a Mol továbbra is nagy hangsúlyt fektethet az osztalékok kifizetésére, várakozásuk alapján a 2025-ös eredményből részvényenként 275 forintra számíthatnak a befektetők. 

A jelenlegi árfolyamon 7,2 százalékos osztalékhozamot kínálhat a papír.

A régiós szektortársakkal összevetve továbbra sem tűnik túlértékeltnek a Mol-részvény, a 4,2-es előretekintő EV/EBITDA vagy a 7,1-es előretekintő P/E ráta a versenytársakhoz képest változatlanul diszkontot jelez.

Visszafogottabb teljesítményt nyújthatott a Mol a tavalyi év végén

Az olajtársaság jövő péntek hajnalban teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves jelentését. A Patria Finance szerint ezúttal nem várható kiemelkedő negyedéves teljesítmény, de továbbra is stabilitás és erős profitabilitás jellemezhette a Molt.

A legfontosabb eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 15 százalékkal, 582 millió dollárra eshetett vissza éves alapon 2025 utolsó három hónapjában.

A nettó eredmény pedig ezzel párhuzamosan közel ötödével, 308 millió dollárra apadhatott.

Az üzletágak közül 

  • a fogyasztói szolgáltatásoknál jelentős, 24 százalékos bővülés és 194 millió dolláros EBITDA várható. 
  • A kutatás-termelés szegmens eredménye 13 százalékkal, 241 millió dollárra, 
  • a finomítói teljesítmény pedig harmadával, 179 millió dollárra zsugorodhatott. 
  • A gázszállítás 6 százalékkal magasabb, 55 milliós eredményt hozhatott, 
  • a körforgásos gazdálkodás vesztesége pedig 51 millió dollárra emelkedhetett.

Újabb és újabb piacokat szerez a magyar olajvállalat

A magyar olajvállalat a héten jelentette be, hogy belép az Afrika legnagyobb feltáratlan olajkészletével rendelkező Líbiába, ahol a Mol, a Repsol és a Turkish Petroleum alkotta konzorcium is kutatási licencet kapott termelési joggal az észak-afrikai államtól.

Az O7 elnevezésű tengeri blokkon zajló kutatásra és termelésre létrehozott vegyesvállalatban a spanyol Repsol lesz a projekt operátora, 40 százalékos részesedéssel. Ugyanilyen arányban részesül belőle a török vállalat is, a Mol pedig 20 százalékkal csatlakozik.

A Mol részvényárfolyama 3,2 százalékot esett péntek kora délutánig a borús nemzetközi befektetői hangulatban Idén azonban így is remekel az olajrészvény, amely 26 százalékot ralizott kevesebb mint másfél hónap alatt, amiben jelentős szerepe van a szerb NIS orosz részesedésének átvételének is.

 

