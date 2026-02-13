Meddig szárnyalhat a Mol és mekkora osztalék várható? – mindkét kérdésre választ kaptak a befektetők

Egy héten belül a második céláremelés érkezett a Mol részvényeire. A svájci UBS után ezúttal a cseh Patria Finance srófolta fel jelentősen a magyar olajtársaság papírjainak tőzsdei kilátásait.

Magas osztalék és stabil eredménytermelő képesség a Mol erényei között / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A hazai piacon a K&H Értékpapír anyacégeként ismert befektetési szolgáltató friss elemzésében 3380 forintról 4000 forintra emelte a Mol 12 havi célárát. A frissített prognózis alapján szűk 5 százalékos felértékelődési lehetőség maradt a részvényben, amit változatlanul vételre ajánlanak.

A vállalatértékelés felülvizsgálatát a külső környezet változása, ezen belül a vártnál erősebb finomítói marzsok, az alacsonyabb energiaárak, a gyengülő dollár és a javuló tőkeköltségek, valamint a kedvező piaci szentiment indokolják, miközben a társaság továbbra is a normalizáció útján haladhat, stabil EBITDA-termelést várható tőle a következő évek során is.

Jókora osztalék érkezhet, távolról sem túlértékelt a részvény

A Patria Finance becslései szerint a Mol éves EBITDA-ja meghaladhatja a 3,3 milliárd dolláros szintet a következő évek során, és ezzel egyidejűleg a nettó profit is növekedhet. A fenntartható működéshez és a stabilitás eléréséhez szükséges tőkeberuházások pedig 1,7-1,8 milliárd dollár körüli kiadásokat jelenthetnek évente.

Varga Dániel, a K&H Értékpapír részvényelemzője úgy véli, az erős finomítói marzsok, a növekvő kitermelési volumen és a kedvező fogyasztási trendek is támogathatják a magyar olajtársaság fundamentumainak javulását, aminek köszönhetően a stabil osztalékfizetési trend is folytatódhat.

A brókercég szerint a Mol továbbra is nagy hangsúlyt fektethet az osztalékok kifizetésére, várakozásuk alapján a 2025-ös eredményből részvényenként 275 forintra számíthatnak a befektetők.

A jelenlegi árfolyamon 7,2 százalékos osztalékhozamot kínálhat a papír.

A régiós szektortársakkal összevetve továbbra sem tűnik túlértékeltnek a Mol-részvény, a 4,2-es előretekintő EV/EBITDA vagy a 7,1-es előretekintő P/E ráta a versenytársakhoz képest változatlanul diszkontot jelez.

Visszafogottabb teljesítményt nyújthatott a Mol a tavalyi év végén

Az olajtársaság jövő péntek hajnalban teszi közzé tavalyi negyedik negyedéves jelentését. A Patria Finance szerint ezúttal nem várható kiemelkedő negyedéves teljesítmény, de továbbra is stabilitás és erős profitabilitás jellemezhette a Molt.

A legfontosabb eredménymutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 15 százalékkal, 582 millió dollárra eshetett vissza éves alapon 2025 utolsó három hónapjában.

A nettó eredmény pedig ezzel párhuzamosan közel ötödével, 308 millió dollárra apadhatott.