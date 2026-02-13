Nem kertelt a kereskedő, kitálalt a BYD-ről: erre kell számítani, ha a kínai márkát vesszük

Rekordévet zárt az elektromosautó-piac 2025-ben, 13,6 millió, tisztán elektromos autót vásároltak világszerte. A legnagyobb nyertes pedig egyértelműen a kínai BYD lett – írja a Délmagyar a Villanyautósokra hivatkozva.

A szegedi BYD-gyár tovább erősíti a vállalat a magyar autópiaci jelenlétét / Fotó: NurPhoto via AFP

A BYD vette át az első helyet a gyártók versenyében, a tisztán elektromos autók eladása tekintetében. A kínai vállalat 2,22 millió elektromos személyautót, valamint elektromos haszonjárművet – teherautót, furgont és buszt – értékesített világszerte. Ezzel megelőzte a Teslát, amely mindössze 1,63 millió villanyautót adott el.

A BYD sikerének kulcsa, hogy nem egyetlen modellre épít, hanem széles portfólióval képes lefedni a különböző ár- és méretkategóriákat.

A Dolphin és az Atto 2 eladásai erősödtek tavaly, míg a Dolphin Surf és az Atto 3 némileg visszaesett, ennek ellenére a márka több modellje is a globális topmezőnyben szerepel. A plug-in hibrid modellek között a BYD Seal U is kiemelkedően teljesített.

Szegeden is érezhető a BYD hatása

A BYD márka 2023 óta van jelen a magyar piacon, ahol eddig mintegy 4 százalékos részesedést szerzett az újautó-piacon. 2025-ben több mint 2200 új járművet értékesített Magyarországon, megerősítve pozícióját a régió elektromosautó-piacán.

A globális térnyerés Magyarországon, valamint Szegeden is érezhető, a kínai vállalat gyára ipari és piaci szempontból is befolyásolótényező a hazai piacon. Ez még inkább erősítheti az elektromos autók iránti bizalmat és érdeklődést.

Paragi Róbert kisteleki kereskedő szerint a villanyautók egyik legnagyobb előnye a kedvező üzemeltetés. Kevesebb mozgó alkatrész van bennük, a szervizköltségek alacsonyabbak lehetnek, de a csendes működésük sem elhanyagolható szempont.

Az elektromos autók és a BYD alacsony fenntartási költsége, tisztább közlekedési előnye hosszú távon kifizetődő.

A szakértő szerint a márka egyik legnagyobb előnye, hogy modern technológiát kínál elérhetőbb áron, miközben a felszereltség és a teljesítmény egyre inkább felveszi a versenyt a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autókéval.