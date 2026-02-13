Nem kertelt a kereskedő, kitálalt a BYD-ről: erre kell számítani, ha a kínai márkát vesszük
Rekordévet zárt az elektromosautó-piac 2025-ben, 13,6 millió, tisztán elektromos autót vásároltak világszerte. A legnagyobb nyertes pedig egyértelműen a kínai BYD lett – írja a Délmagyar a Villanyautósokra hivatkozva.
A BYD vette át az első helyet a gyártók versenyében, a tisztán elektromos autók eladása tekintetében. A kínai vállalat 2,22 millió elektromos személyautót, valamint elektromos haszonjárművet – teherautót, furgont és buszt – értékesített világszerte. Ezzel megelőzte a Teslát, amely mindössze 1,63 millió villanyautót adott el.
A BYD sikerének kulcsa, hogy nem egyetlen modellre épít, hanem széles portfólióval képes lefedni a különböző ár- és méretkategóriákat.
A Dolphin és az Atto 2 eladásai erősödtek tavaly, míg a Dolphin Surf és az Atto 3 némileg visszaesett, ennek ellenére a márka több modellje is a globális topmezőnyben szerepel. A plug-in hibrid modellek között a BYD Seal U is kiemelkedően teljesített.
Szegeden is érezhető a BYD hatása
A BYD márka 2023 óta van jelen a magyar piacon, ahol eddig mintegy 4 százalékos részesedést szerzett az újautó-piacon. 2025-ben több mint 2200 új járművet értékesített Magyarországon, megerősítve pozícióját a régió elektromosautó-piacán.
A globális térnyerés Magyarországon, valamint Szegeden is érezhető, a kínai vállalat gyára ipari és piaci szempontból is befolyásolótényező a hazai piacon. Ez még inkább erősítheti az elektromos autók iránti bizalmat és érdeklődést.
Paragi Róbert kisteleki kereskedő szerint a villanyautók egyik legnagyobb előnye a kedvező üzemeltetés. Kevesebb mozgó alkatrész van bennük, a szervizköltségek alacsonyabbak lehetnek, de a csendes működésük sem elhanyagolható szempont.
Az elektromos autók és a BYD alacsony fenntartási költsége, tisztább közlekedési előnye hosszú távon kifizetődő.
A szakértő szerint a márka egyik legnagyobb előnye, hogy modern technológiát kínál elérhetőbb áron, miközben a felszereltség és a teljesítmény egyre inkább felveszi a versenyt a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autókéval.
A BYD egyes típusai akár 500-1000 kilométeres hatótávot is kínálnak, így alkalmasak lehetnek nemcsak városi használatra, hanem hosszabb utazásokra is.
A BYD Magyarország új vezetőkkel erősíti regionális és hazai pozícióját
Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország. Jeremy Wang veszi át a regionális országigazgatói pozíciót, míg a magyar divízió operatív irányításáért Rényi-Vámos Ádám felel országigazgatóként – érkezett a hír csütörtökön.
A vállalat közleménye szerint az átalakítás célja a magyarországi és régiós növekedés további erősítése, valamint a piaci jelenlét stabilizálása.
Jeremy Wang Jontey Leet váltja, aki 2024 nyara óta látta el a regionális országigazgatói feladatokat, a továbbiakban pedig a BYD nemzetközi szervezetében a szaúd-arábiai piacért felel. Wang 2024 áprilisa óta a BYD Europe régiós országigazgatójaként Magyarország mellett Izrael, Görögország, Ciprus, Horvátország és Szlovénia piacaiért is felel. Korábban a szegedi gyárhoz kapcsolódó kormányzati kapcsolatok felelőse volt, és aktívan részt vett a hazai beruházások előkészítésében.