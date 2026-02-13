Deviza
EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF435,54 +0,17% CHF/HUF415,63 +0,17% PLN/HUF90,03 +0,13% RON/HUF74,42 -0,01% CZK/HUF15,61 -0,09% EUR/HUF379,08 +0,04% USD/HUF319,59 +0,1% GBP/HUF435,54 +0,17% CHF/HUF415,63 +0,17% PLN/HUF90,03 +0,13% RON/HUF74,42 -0,01% CZK/HUF15,61 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 428,43 -2,13% MTELEKOM1 970 -0,1% MOL3 700 -3,19% OTP39 770 -2,97% RICHTER11 730 -0,26% OPUS546 0% ANY7 600 -1,58% AUTOWALLIS168 -1,19% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 078,92 -0,44% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 640,51 -2,26% BUX127 428,43 -2,13% MTELEKOM1 970 -0,1% MOL3 700 -3,19% OTP39 770 -2,97% RICHTER11 730 -0,26% OPUS546 0% ANY7 600 -1,58% AUTOWALLIS168 -1,19% WABERERS5 320 -1,5% BUMIX10 078,92 -0,44% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 640,51 -2,26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autóipar
elektromos autók
kínai autógyártó
autóeladások
autópiac
autógyártók
BYD
rekord

Nem kertelt a kereskedő, kitálalt a BYD-ről: erre kell számítani, ha a kínai márkát vesszük

Az elektromosautó-piac történelmi csúcsot döntött 2025-ben a világon. Az autógyártók versenyét a kínai BYD nyerte, megelőzve a Teslát. A márka globális előretörése Magyarországon is érezhető, ráadásul a jövőben a szegedi BYD-gyár tovább erősíti a vállalat magyar autópiaci jelenlétét.
VG
2026.02.13., 14:31

Rekordévet zárt az elektromosautó-piac 2025-ben, 13,6 millió, tisztán elektromos autót vásároltak világszerte. A legnagyobb nyertes pedig egyértelműen a kínai BYD lett – írja a Délmagyar a Villanyautósokra hivatkozva.

BYD New Energy Vehicle
A szegedi BYD-gyár tovább erősíti a vállalat a magyar autópiaci jelenlétét / Fotó: NurPhoto via AFP

A BYD vette át az első helyet a gyártók versenyében, a tisztán elektromos autók eladása tekintetében. A kínai vállalat 2,22 millió elektromos személyautót, valamint elektromos haszonjárművet – teherautót, furgont és buszt – értékesített világszerte. Ezzel megelőzte a Teslát, amely mindössze 1,63 millió villanyautót adott el.

A BYD sikerének kulcsa, hogy nem egyetlen modellre épít, hanem széles portfólióval képes lefedni a különböző ár- és méretkategóriákat.

A Dolphin és az Atto 2 eladásai erősödtek tavaly, míg a Dolphin Surf és az Atto 3 némileg visszaesett, ennek ellenére a márka több modellje is a globális topmezőnyben szerepel. A plug-in hibrid modellek között a BYD Seal U is kiemelkedően teljesített. 

Szegeden is érezhető a BYD hatása 

A BYD márka 2023 óta van jelen a magyar piacon, ahol eddig mintegy 4 százalékos részesedést szerzett az újautó-piacon. 2025-ben több mint 2200 új járművet értékesített Magyarországon, megerősítve pozícióját a régió elektromosautó-piacán.

A globális térnyerés Magyarországon, valamint Szegeden is érezhető, a kínai vállalat gyára ipari és piaci szempontból is befolyásolótényező a hazai piacon. Ez még inkább erősítheti az elektromos autók iránti bizalmat és érdeklődést. 

Paragi Róbert kisteleki kereskedő szerint a villanyautók egyik legnagyobb előnye a kedvező üzemeltetés. Kevesebb mozgó alkatrész van bennük, a szervizköltségek alacsonyabbak lehetnek, de a csendes működésük sem elhanyagolható szempont. 

Az elektromos autók és a BYD alacsony fenntartási költsége, tisztább közlekedési előnye hosszú távon kifizetődő.

A szakértő szerint a márka egyik legnagyobb előnye, hogy modern technológiát kínál elérhetőbb áron, miközben a felszereltség és a teljesítmény egyre inkább felveszi a versenyt a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autókéval. 

A BYD egyes típusai akár 500-1000 kilométeres hatótávot is kínálnak, így alkalmasak lehetnek nemcsak városi használatra, hanem hosszabb utazásokra is.

A BYD Magyarország új vezetőkkel erősíti regionális és hazai pozícióját

Új vezetői struktúrával folytatja működését a BYD Magyarország. Jeremy Wang veszi át a regionális országigazgatói pozíciót, míg a magyar divízió operatív irányításáért Rényi-Vámos Ádám felel országigazgatóként – érkezett a hír csütörtökön.

A vállalat közleménye szerint az átalakítás célja a magyarországi és régiós növekedés további erősítése, valamint a piaci jelenlét stabilizálása.

Jeremy Wang Jontey Leet váltja, aki 2024 nyara óta látta el a regionális országigazgatói feladatokat, a továbbiakban pedig a BYD nemzetközi szervezetében a szaúd-arábiai piacért felel. Wang 2024 áprilisa óta a BYD Europe régiós országigazgatójaként Magyarország mellett Izrael, Görögország, Ciprus, Horvátország és Szlovénia piacaiért is felel. Korábban a szegedi gyárhoz kapcsolódó kormányzati kapcsolatok felelőse volt, és aktívan részt vett a hazai beruházások előkészítésében.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
ukrán katonák

Több mint tízmillió ukrán kiesett, begyűjtik, akit az utcán meglátnak: így zajlik a kegyetlen „buszifikácija”

Az ukrán hatóságok embertelen módszerekkel űzik a kényszersorozást.
5 perc
Orbán Viktor

Trump jobbkeze Budapestre érkezik, erről tárgyalhat vele Orbán Viktor

Újabb előrelépés a magyar–amerikai kapcsolatokban.
6 perc
elektromos autók

Nem kertelt a kereskedő, kitálalt a BYD-ről: erre kell számítani, ha a kínai márkát vesszük

Az elektromosautó-piac történelmi csúcsot döntött 2025-ben a világon.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu