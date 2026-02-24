Deviza
tőzsde
Magyar Telekom
gyorsjelentés

Jön a pesti blue chip nagy napja – erre számítanak az elemzők

A vállalat bevételei ismét növekedésnek indulhatnak az őszi megtorpanás után. A Magyar Telekom nyeresége is tovább hízhat.
K. B. G.
2026.02.24, 11:17
Frissítve: 2026.02.24, 11:39

Szerdán érkezik a Magyar Telekom nagy napja, kiderül, hogy a vállalat képes-e visszatérni a növekedési pályára, miután ősszel öt év után először csökkent a cég negyedéves bevétele. A telekommunikációs cég lízing utáni EBITDA-mutatója azonban a csökkenő bevételek mellett is szépen hízott, és az LSEG elemzői várakozásai szerint az év végére visszatérhet a bevétel növekedése  is.

Telekom
A Magyar Telekom eredményeire nem lehet panasz / Fotó: Shutterstock

A Magyar Telekom profitja tovább nőhet

A várakozások szerint a tavalyi utolsó negyedévben 1,29 százalékkal 259 milliárd forint fölé nőhettek a cég bevételei, így az év egészében már közel 1000 milliárd forintra is rúghat a bevétel. Az EBITDA 85,48 milliárd forintról 86,5 milliárd forintra nőhet ugyanebben az időszakban, míg 363,4 milliárd forintról 413,9 milliárd forintra az év egészében. 

A cég nettó nyeresége több mint 45,5 milliárd forint lehet a negyedik negyedévben a tavalyi 36,2 milliárd forinttal szemben.

A tavalyi év egészét nézve a blue chip nyeresége szépen gyarapodhatott: 157,8 milliárd forintról közel 203,5 milliárd forintra. A 2024-es 171,76 forintos részvényenkénti nyereség 225,61 forintra emelkedhet. A menedzsment az év egészére a bevételek 1–3 százalékos, az EBITDA AL 13-15 százalékos növekedését jelezte előre mintegy 190 milliárd forintos módosított nettó eredmény és 180 milliárd forint szabad cash flow mellett.

A Magyar Telekom tehát az elmúlt évben tovább növelhette hatékonyságát és a bevételek bővülésénél nagyobb mértékben javíthatta az eredményét. A cég szerdán a tőzsdezárás után számol be tavalyi negyedik negyedéves és ezzel együtt tavalyi egész éves eredményeiről is. A piacok előretekintő természete miatt azonban talán még fontosabb, hogy a menedzsment milyen iránymutatást tesz közzé. Az elemzői várakozások medián értéke 1014 milliárd forintos bevétel mellett több mint 420 milliárd forintos EBITDA-val és 205 milliárd forintos nettó eredménnyel számol, ami 232,59 forint részvényenkénti eredménynek felel meg.

