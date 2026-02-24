Háborús mellékhatásként nemcsak Ukrajnát, de Oroszországot is hármas csapás éri
Az Oroszország és Ukrajna közötti kiterjedt háború négy éve egyre inkább érezteti hatását a két ország demográfiai mutatóin. A két országból nemcsak többen vándoroltak ki és volt nagyobb a halálozás mint korábban, hanem a nők is kevesebb gyermeket szülnek. A kivándorlás, a megnövekedett halálozás és az alacsony termékenység hármas csapása miatt mindkét ország lakossága jelentős mértékben fogy. Mindkét ország, de főként Ukrajna hosszú távon komoly következményekkel számolhat gazdasági és a társadalmi téren egyaránt – mutat rá elemző cikkében a CNBC.
Mindenekelőtt fontos tisztázni a termékenységi ráta fogalmát, ami azt mutatja meg, hogy egy nő élete során átlagosan hány gyermeket szülne, ha az adott év kor szerinti szülési arányai maradnának érvényben. A fogalom nem a teljes népességre, hanem kifejezetten a szülőképeskorú nőkre, általában a 15–49 év közöttiekre vonatkozik.
Ukrajna és Oroszország lakossága is rohamosan fogy
Ukrajnában a nők elhalasztják vagy elvetik a gyermekvállalást, míg Oroszországban a nők láthatóan ellenállnak Vlagyimir Putyin elnök kívánságának a hazafias kötelesség teljesítésére, vagyis a nagycsaládok létrehozására.
Ukrajnában a születésszám és a termékenységi ráta is meredeken visszaesett 2022. február 24. óta, azaz amióta az orosz hadsereg lerohanta az országot. Ezt pedig csak súlyosbította a háború, a harcokban elveszített élettársak, valamint a családok szétszakadása és a tömeges kivándorlás.
2021-ben Ukrajnában a teljes termékenységi ráta 1,22 gyermek/nő volt, ami 2025-re 1,00-ra csökkent az ENSZ népesedési adatai szerint.
Olena Zelenszka ukrán first lady azonban ennél is drámaibb adatról beszélt decemberben, miszerint a ráta 0,8–0,9 gyermekre zuhant 2025-re.
Oroszországban 2021-ben a termékenységi ráta 1,51 volt, ami 2025-re 1,37-re csökkent.
Ezek a számok igazán akkor nyerik el a súlyukat, ha kontextusba helyezzük őket, azaz számba vesszük, hogy mekkora a kívánatos arányszám egy társadalom önfenntartásához. Ahhoz, hogy a népesség migráció nélkül újratermelje magát legalább 2,1 gyermekes termékenységi ráta szükséges.
A csökkenő termékenységi ráta hátterében számos tényező állhat a karrier- és életmódbeli döntésektől a gazdasági korlátokig. Ugyanez a tendencia látható több európai és ázsiai országban is.
Ördögi spirálba került Ukrajna
A csökkenő születésszám komoly problémát jelent az országok számára, mivel gazdasági és társadalmi következményekkel jár. A kevesebb születés kevesebb jövőbeli munkavállalót jelent, ami alacsonyabb termelékenységet és gazdasági növekedést eredményezhet. Ez alacsonyabb adóbevételeket jelent az állam számára, míg az elöregedő népesség egyre nagyobb terhet ró a nyugdíj- és egészségügyi rendszerekre, amik ugye az egyre kisebb munkaképes korú népességre támaszkodnak.
Bár a termékenységi ráta már a háború előtt is csökkent, Oroszország inváziója tovább rontotta a helyzetet – mondta a CNBC-nek Iryna Ippolitova, a kijevi Gazdasági Stratégiai Központ vezető kutatója. A szakértő rámutatott, hogy 2022-ben még rosszabb lett a helyzet a tömeges kivándorlás és amiatt, hogy az országot elhagyók többsége munkaképes korú, gazdaságilag aktív ember volt.
Sok olyan nő távozott, aki elméletileg gyermeket vállalhatott volna, és azok, akik maradtak, a háború és a bizonytalanság azt jelentette, hogy nem készülhettek fel arra, hogy Ukrajnában szüljenek – tette hozzá.
- Bő két év alatt, 2024 végére, Ukrajnából 7,7 millióan menekültek el,
- míg az ENSZ Népesedési Alapjának (UNFPA) regionális igazgatója pedig arról számolt be akkor, hogy a születési és halálozási számokat is hozzátéve az ukrán lakoság több mint 10 millió fővel csökkent 2022 februárja után.
A háború utáni béke sem hoz feltétlen javulást a születésszámokban
Ippolitova szerint még ha a béketárgyalások sikerrel járnának és véget érne a háború, a kivándorlás folytatódhat, és a maradók is tartózkodhatnak a családalapítástól, ha félnek egy újabb orosz hadjárattól. Ezért is lenne szükség biztonsági garanciákra bármilyen békemegállapodás részeként.
Habár a háborúk után gyakran tapasztalható „baby boom”, Ippolitova szerint az alacsony ráták hosszú távon komoly gondot okozhatnak az ukrán gazdaságnak.
Putyin baby boomot sürget
Oroszországban évtizedek óta csökken a termékenységi ráta, annak ellenére, hogy Putyin a nagycsaládot „hagyományos orosz értéknek” és hazafias kötelességnek nevezi.
Az orosz állam ösztönzőket vezetett be a három vagy több gyermeket vállaló nők számára. Ezek közé tartoznak egyszeri kifizetések, adókedvezmények, állami juttatások, sőt még újraélesztette a szovjet időkből ismert „Hősnő anya” kitüntetést is, amely 1 millió rubeles jutalmat ad azoknak a nőknek, akik tíz vagy több gyermeket nevelnek.
Az ösztönzők ellenére a tendencia nem fordult meg, és Oroszországban 2024-ben 1,22 millió gyermek született, ami 1999 óta a legalacsonyabb éves adat.
Putyin decemberben arról beszélt, hogy a termékenységi ráta 2025-ben 1,4 volt, és Oroszországnak baby boomra van szüksége. Az orosz elnök arra ösztönözte a nőket, hogy vállaljanak akár nyolc gyereket is.
A CNBC rámutatott, hogy a valós adat 1,37 volt.
Konstantin Sonin, a Chicagói Egyetem tanára szerint Putyin alacsony termékenységi rátával kapcsolatos álláspontja inkább a társadalmi kontrollról szól, mint valódi demográfiai aggodalomról. „A hatóságok azt akarják, hogy a nők otthon maradjanak, gyereket neveljenek, míg a férfiak a nőkkel foglalkozzanak, ne a politikával.”
A tanár úgy látja, hogy Putyin már azzal is bizonyította, hogy nem érdekli a demográfia, hogy elindította a háborút, amely gazdasági instabilitást, munkaerőhiányt és inflációt okozott.
Az ösztönzők azért nem működnek, mert az orosz nők nem érzik magukat biztonságban. Az életminőség romlott a háború kezdete óta, több százezer fiatal pedig meghalt a háború miatt
– mutatott rá.
