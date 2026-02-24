Háborús mellékhatásként nemcsak Ukrajnát, de Oroszországot is hármas csapás éri

Az Oroszország és Ukrajna közötti kiterjedt háború négy éve egyre inkább érezteti hatását a két ország demográfiai mutatóin. A két országból nemcsak többen vándoroltak ki és volt nagyobb a halálozás mint korábban, hanem a nők is kevesebb gyermeket szülnek. A kivándorlás, a megnövekedett halálozás és az alacsony termékenység hármas csapása miatt mindkét ország lakossága jelentős mértékben fogy. Mindkét ország, de főként Ukrajna hosszú távon komoly következményekkel számolhat gazdasági és a társadalmi téren egyaránt – mutat rá elemző cikkében a CNBC.

Az orosz–ukrán háború nemcsak a frontvonalakon, hanem a népesedési mutatókban is súlyos következményekkel jár / Fotó: AFP

Mindenekelőtt fontos tisztázni a termékenységi ráta fogalmát, ami azt mutatja meg, hogy egy nő élete során átlagosan hány gyermeket szülne, ha az adott év kor szerinti szülési arányai maradnának érvényben. A fogalom nem a teljes népességre, hanem kifejezetten a szülőképeskorú nőkre, általában a 15–49 év közöttiekre vonatkozik.

Ukrajna és Oroszország lakossága is rohamosan fogy

Ukrajnában a nők elhalasztják vagy elvetik a gyermekvállalást, míg Oroszországban a nők láthatóan ellenállnak Vlagyimir Putyin elnök kívánságának a hazafias kötelesség teljesítésére, vagyis a nagycsaládok létrehozására.

Ukrajnában a születésszám és a termékenységi ráta is meredeken visszaesett 2022. február 24. óta, azaz amióta az orosz hadsereg lerohanta az országot. Ezt pedig csak súlyosbította a háború, a harcokban elveszített élettársak, valamint a családok szétszakadása és a tömeges kivándorlás.

2021-ben Ukrajnában a teljes termékenységi ráta 1,22 gyermek/nő volt, ami 2025-re 1,00-ra csökkent az ENSZ népesedési adatai szerint.

Olena Zelenszka ukrán first lady azonban ennél is drámaibb adatról beszélt decemberben, miszerint a ráta 0,8–0,9 gyermekre zuhant 2025-re.

Oroszországban 2021-ben a termékenységi ráta 1,51 volt, ami 2025-re 1,37-re csökkent.

Ezek a számok igazán akkor nyerik el a súlyukat, ha kontextusba helyezzük őket, azaz számba vesszük, hogy mekkora a kívánatos arányszám egy társadalom önfenntartásához. Ahhoz, hogy a népesség migráció nélkül újratermelje magát legalább 2,1 gyermekes termékenységi ráta szükséges.